Formule 1

LEGO annonce des sets Speed Champions F1 avec les écuries et pilotes 2026

LEGO a annoncé la prochaine étape de son partenariat avec la Formule 1, en produisant toutes les voitures et tous les pilotes de la saison 2026 sous forme de constructions Speed Champions et de mini-figurines

Filip Cleeren

Publié: 19 nov. 2026, 06:59

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Photo de : Filip Cleeren

Le géant du jouet LEGO a annoncé qu'il produirait toutes les Formule 1 de la saison 2026 ainsi que les 22 pilotes sous forme de mini-figurines, alors qu'il organise sa dernière course d'exhibition à Las Vegas.

Dans le sillage de son partenariat lancé pour la première fois en 2025 et élargi cette année, LEGO lancera en mars 2027 toute une gamme de F1 Speed Champions, ce qui signifie que chaque monoplace et chaque pilote de 2026 seront disponibles pour les fans.

Les sets proposeront des options personnalisables afin que les fans puissent associer comme ils le souhaitent leurs combinaisons préférées de pilote et d'écurie.

Les futurs sets Speed Champions 2026.

Julia Goldin, directrice produit et marketing de LEGO, estimait qu'il était essentiel pour la marque de rendre chaque pilote disponible pour les fans de la discipline.

"Les fans de Formule 1 ne suivent pas seulement des écuries et des voitures. Ils nouent des liens incroyablement forts avec les pilotes", a-t-elle déclaré.

"Faire entrer les 22 pilotes dans l'univers des mini-figurines LEGO pour la première fois offre aux fans une nouvelle manière ludique de célébrer ces personnalités, ces rivalités et ces moments de jour de course."

Les sets seront disponibles à partir du 1er mars 2027, les précommandes ouvrant dès à présent.

La présentation LEGO à Las Vegas.

Photo de: Filip Cleeren

Lors de sa présentation à Las Vegas, LEGO a également annoncé que sa course de minicars LEGO ferait son retour après ses débuts chaotiques lors d'un tour de parade à Silverstone.

Une voiture par écurie prendra part à une course d'un tour pendant la cérémonie d'avant-course de samedi, LEGO révélant l'identité des pilotes tout au long de la semaine de l'événement sur les réseaux sociaux.

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