Formule 1
LEGO annonce des sets Speed Champions F1 avec les écuries et pilotes 2026
LEGO a annoncé la prochaine étape de son partenariat avec la Formule 1, en produisant toutes les voitures et tous les pilotes de la saison 2026 sous forme de constructions Speed Champions et de mini-figurines
Filip Cleeren
Publié: 19 nov. 2026, 06:59
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Ajouter comme source privilégiée
Photo de : Filip Cleeren
Le géant du jouet LEGO a annoncé qu'il produirait toutes les Formule 1 de la saison 2026 ainsi que les 22 pilotes sous forme de mini-figurines, alors qu'il organise sa dernière course d'exhibition à Las Vegas.
Dans le sillage de son partenariat lancé pour la première fois en 2025 et élargi cette année, LEGO lancera en mars 2027 toute une gamme de F1 Speed Champions, ce qui signifie que chaque monoplace et chaque pilote de 2026 seront disponibles pour les fans.
Les sets proposeront des options personnalisables afin que les fans puissent associer comme ils le souhaitent leurs combinaisons préférées de pilote et d'écurie.
Les futurs sets Speed Champions 2026.
Julia Goldin, directrice produit et marketing de LEGO, estimait qu'il était essentiel pour la marque de rendre chaque pilote disponible pour les fans de la discipline.
"Les fans de Formule 1 ne suivent pas seulement des écuries et des voitures. Ils nouent des liens incroyablement forts avec les pilotes", a-t-elle déclaré.
"Faire entrer les 22 pilotes dans l'univers des mini-figurines LEGO pour la première fois offre aux fans une nouvelle manière ludique de célébrer ces personnalités, ces rivalités et ces moments de jour de course."
Les sets seront disponibles à partir du 1er mars 2027, les précommandes ouvrant dès à présent.
La présentation LEGO à Las Vegas.
Photo de: Filip Cleeren
Lors de sa présentation à Las Vegas, LEGO a également annoncé que sa course de minicars LEGO ferait son retour après ses débuts chaotiques lors d'un tour de parade à Silverstone.
Une voiture par écurie prendra part à une course d'un tour pendant la cérémonie d'avant-course de samedi, LEGO révélant l'identité des pilotes tout au long de la semaine de l'événement sur les réseaux sociaux.
Lire aussi :
Votre avis nous intéresse !
Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?
Répondez à notre enquête en 5 minutes.
- L'équipe Motorsport.com
Lire et poster des commentaires
Lire aussi :
Partager ou sauvegarder cet article
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Article précédent Valtteri Bottas devance Colton Herta et conserve son baquet chez Cadillac
Article suivant Alonso ne sera plus en F1 au retour des V8 : "16 ou 17 ans de perdus"
Meilleurs commentaires
Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?
Voir plus & commenter
Plus de
Filip Cleeren
EL1 - La pluie noie les premiers essais libres du Grand Prix de Las Vegas
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
5 h
EL1 - La pluie noie les premiers essais libres du Grand Prix de Las Vegas
Nike nouveau partenaire de la Formule 1
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
6 h
Nike nouveau partenaire de la Formule 1
Vitesse, confiance, maîtrise : ce qui a vraiment sauvé la carrière de Lawson
Formule 1
Formule 1 17 h
Vitesse, confiance, maîtrise : ce qui a vraiment sauvé la carrière de Lawson
Dernières actus
Quartararo : "C'était très étrange de regarder le GP du Qatar depuis chez moi"
MotoGP
MGP MotoGP
GP du Portugal
42 min
Quartararo : "C'était très étrange de regarder le GP du Qatar depuis chez moi"
EL2 - Russell devance Gasly sur piste humide à Las Vegas
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Las Vegas
1 h
EL2 - Russell devance Gasly sur piste humide à Las Vegas
Cinq pilotes pénalisés sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Las Vegas
1 h
Cinq pilotes pénalisés sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas
Cadillac repousse le moteur GM d'un an et attendra le V8
Formule 1
F1 Formule 1 2 h
Cadillac repousse le moteur GM d'un an et attendra le V8
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Vous avez deux options :
- Abonnez-vous.
- Désactivez votre bloqueur de publicité.
Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici
Votre bloqueur de publicité est désactivé ?
Rechargez la page.
Gérer les alertes
S'inscrire