Lella Lombardi, un demi-point pour l'Histoire

"Des points" est évidemment très imprécis puisque Lella Lombardi n'en a même pas inscrit un entier. En effet, au terme d'un Grand Prix d'Espagne 1975 tragique, qui s'est achevé par un terrible accident pour Rolf Stommelen et surtout la mort d'une demi-douzaine de personnes en bord de piste, seulement la moitié des points a été attribuée. La course n'avait pas atteint les 75% de sa distance, ce qui offrit un demi-point à Lombardi, alors sixième au moment du drapeau rouge.

Cette épisode est évidemment marquant car symbolique, mais également révélateur puisque depuis, aucune femme n'a inscrit le moindre point en Formule 1 et surtout, depuis le passage de l'Italienne, aucune femme n'a pris le départ d'un Grand Prix dans le cadre du Championnat du monde.

Débutant sa carrière en sports mécaniques dans les années 1960, Lombardi gravit les échelons des formules de promotion avec des réussites modestes mais solides. Cinquième de Formule 5000 européenne en 1974, elle connut cette année-là son premier engagement lors d'un Grand Prix, en Grande-Bretagne. Elle ne put qualifier sa Brabham BT42 mais ce n'était que partie remise.

Profitant d'un attrait marketing intéressant pour cette femme qui pourrait devenir la première à courir en F1 depuis Maria Teresa de Filippis dans les années 1950, March l'engage pour 1975. Avec la 751, elle se qualifie 26e et dernière de son premier GP, en Afrique du Sud, avant d'abandonner en course sur problème technique. Vient ensuite l'Espagne, sur le redoutable tracé de Montjuïc, et ce demi-point glané dans des circonstances terribles. La place de Lombardi est pourtant assurée dans l'Histoire de la discipline.

Après ce GP, elle signa comme meilleure performance une septième place sur le redoutable Nürburgring, en dépit d'une crevaison. "Le Nürburgring a été sa meilleure course", dira plus tard Robin Herd, cofondateur et designer de March. "C'est celle dont je me souviens. Discrètement impressionnante, elle était bien meilleure que sa performance de Montjuïc."

Lors de la dernière épreuve de la saison, March n'alignant que deux voitures, elle trouva provisoirement refuge au sein de l'écurie de Frank Williams, aux côtés de Jacques Laffite, mais abandonnera en course. De nouveau engagée par March pour 1976, elle sera finalement remerciée après le premier GP de la saison, au Brésil, l'écurie jetant son dévolu sur un Ronnie Peterson devenu soudainement libre.

Elle quitta la structure en emportant avec elle son sponsor, Lavazza, pour poser ses valises quelques mois plus tard du côté de RAM. Elle a alors droit, à l'été, à quatre tentatives au volant de la Brabham BT44B mais ne parviendra à se hisser sur la grille de départ qu'à une reprise, en Autriche, y signant une 12e place pour sa toute dernière course en Formule 1.

Sa carrière de 12 départs en F1 terminée, Lombardi bascula vers l'Endurance. Elle fit avant cela une apparition en NASCAR à Daytona en 1977. En 1979, elle remporte les 6 Heures de Pergusa (avec Enrico Grimaldi) et les 6 Heures de Vallelunga (avec Giorgio Francia) au volant d'une Osella PA7-BMW. En 1981, toujours aux côtés de Francia, elle ajouta à son palmarès les 6 Heures du Mugello, finissant cette saison-là cinquième du Championnat du monde des pilotes. Entre 1975 et 1980, elle participa quatre fois aux 24H du Mans.

Elle courut par la suite en Championnat d'Europe des voitures de tourisme, participant aux succès d'Alfa Romeo de 1982 à 1985. Cependant le mal qui l'emportera commençait déjà à la ronger. Elle s'éteindra le 3 mars 1992, des suites d'un cancer, à quelques jours de son 51e anniversaire.

