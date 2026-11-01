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Les plus jeunes champions du monde de l'histoire de la F1

À seulement 20 ans, Kimi Antonelli est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1.

Ed Hardy

Publié: 1 nov. 2026, 23:00

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Photo de : Michael Potts / LAT images via Getty Images

En franchissant la ligne d'arrivée à la troisième place du Grand Prix de Mexico, Kimi Antonelli a permis à Mercedes de compter dans ses rangs le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1.

L'Italien a réalisé son rêve d'enfant à seulement 20 ans, s'emparant ainsi du record détenu par Sebastian Vettel, qui n'avait que 23 ans lorsqu'il a été sacré champion du monde en 2010.

Ce titre vient récompenser une saison dominée par Antonelli, qui a décroché la couronne à quatre manches de la fin du championnat 2026, grâce à neuf victoires, 16 podiums et sept pole positions.

Le jeune pilote rejoint ainsi le cercle des grands noms de la discipline. Mais quels autres pilotes ont réussi à connaître un tel succès aussi tôt dans leur carrière ?

Ils sont désormais cinq à avoir été sacrés champions du monde de F1 avant leur 25e anniversaire. Comme nous allons le voir, cette liste fait la part belle aux pilotes de l'ère moderne.

5. Max Verstappen - 2021, 24 ans et 73 jours

Max Verstappen à Abu Dhabi en 2021.

Photo de: Red Bull Content Pool

Cela en dit long sur Max Verstappen : le Néerlandais a été sacré champion du monde lors de sa septième saison en F1, alors qu'il n'avait pas encore 25 ans. Dès son plus jeune âge, il était promis à un grand avenir en sport automobile. Son père, Jos, ancien pilote de F1, lui a fait suivre un apprentissage particulièrement exigeant avant qu'il ne remporte presque tout en karting.

Verstappen n'a disputé qu'une seule saison en monoplace avant de rejoindre la F1 : celle de Formule 3 européenne en 2014. Il a fait ses débuts dans la discipline l'année suivante avec Toro Rosso. À seulement 17 ans, il est alors devenu le plus jeune pilote de l'histoire de la F1. Son excellente saison de rookie lui a permis d'être promu chez Red Bull dès 2016, une équipe qu'il n'a plus quittée depuis.

Les victoires n'ont pas été particulièrement nombreuses à ses débuts : il en a décroché huit entre 2016 et 2020, dans une période marquée par la domination de Lewis Hamilton et Mercedes. Mais Red Bull a conçu une véritable fusée pour la saison 2021, notamment grâce à une unité de puissance Honda largement améliorée.

Le résultat a été celui que tout le monde espérait : un duel entre Hamilton et Verstappen. Le maître contre l'apprenti. D'un côté, un pilote en quête d'un huitième titre historique ; de l'autre, un jeune prétendant qui visait sa première couronne. Les deux hommes ont remporté tous les Grands Prix des dix premières manches, à l'exception de celui de Bakou, où Sergio Pérez s'est imposé. À Silverstone, dernière épreuve de cette série, les tensions sont montées d'un cran lorsque Hamilton et Verstappen se sont accrochés à Copse.

Le pilote Red Bull a été victime d'un accident à 50 G, mettant fin à sa série de trois victoires consécutives. Hamilton a quant à lui surmonté une pénalité de dix secondes pour s'imposer et revenir à seulement huit points de son rival. Les positions ont ensuite évolué au fil des manches, tandis que les tensions restaient vives, avec notamment un nouvel accrochage à Monza. Puis, à Mexico, Verstappen a semblé faire un grand pas vers le titre en remportant la 18e manche de la saison.

Il comptait alors 19 points d'avance à quatre courses du terme. Mais Hamilton a remporté les trois Grands Prix suivants, dont ceux du Brésil et d'Arabie saoudite, où les deux hommes se sont de nouveau affrontés en piste. Ils sont ainsi arrivés à égalité de points pour la finale d'Abu Dhabi.

La suite est bien connue : Verstappen a profité de la controverse autour de la voiture de sécurité pour dépasser Hamilton dans le dernier tour et décrocher son premier titre mondial. Les vannes se sont ensuite ouvertes pour le Néerlandais, qui a remporté les trois couronnes suivantes pour devenir quadruple champion du monde à seulement 27 ans.

4. Fernando Alonso - 2005, 24 ans et 58 jours

Fernando Alonso au Brésil en 2005.

Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

Tout est allé très vite pour Fernando Alonso. L'Espagnol a fait ses débuts en F1 avec Minardi en 2001, avant de rejoindre Renault comme pilote d'essais en 2002. Il a obtenu un baquet de titulaire l'année suivante et remporté sa première victoire dès cette saison.

Alonso a confirmé son statut de prétendant en 2004 avant de franchir un cap décisif en 2005, lorsque Renault a su tirer profit des changements réglementaires. Les équipes ne pouvaient alors plus changer de pneus pendant la course et devaient utiliser le même moteur pendant deux week-ends consécutifs. La fiabilité, et pas seulement la performance pure, était donc essentielle.

Renault disposait de sérieux atouts dans son duel avec Kimi Räikkönen et McLaren. Alonso a démarré très fort en inscrivant 26 points lors des trois premiers Grands Prix, avec deux victoires et un podium, contre seulement sept pour le Finlandais.

Räikkönen a réagi en remportant trois des quatre manches suivantes, tandis que McLaren gagnait en compétitivité au fil de la saison. Mais l'écurie britannique a eu du mal à transformer sa vitesse pure en succès au championnat, les problèmes techniques ayant pénalisé Räikkönen à plusieurs reprises.

Alonso n'avait donc plus qu'à poursuivre sur sa lancée. Régulièrement aux avant-postes, il a notamment décroché un podium lors de chacun des six derniers Grands Prix. Le titre lui est finalement revenu lors de la 17e manche sur 19, au Brésil.

Il est alors devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1, effaçant des tablettes le record d'Emerson Fittipaldi (25 ans et 273 jours), qui tenait depuis 1972. L'Espagnol a même réussi à conserver sa couronne en 2006.

Depuis, un troisième titre mondial lui échappe malgré plusieurs occasions manquées de peu, notamment en 2010 et 2012. À 45 ans, il continue pourtant d'impressionner et détient le record du nombre de départs en Grand Prix, avec 444 participations.

3. Lewis Hamilton - 2008, 23 ans et 300 jours

Lewis Hamilton au Brésil en 2008.

Photo de: James Moy Photography via Getty Images

Antonelli est désormais l'un des trois pilotes à avoir été sacré champion du monde dès sa deuxième saison en F1, après Jacques Villeneuve en 1997 et Lewis Hamilton en 2008. Le Britannique aurait d'ailleurs très bien pu décrocher le titre dès ses débuts en 2007 : il était en tête du championnat avant la finale au Brésil, mais Kimi Räikkönen l'avait finalement devancé.

Hamilton s'est rattrapé de la plus belle des manières en 2008. Considéré comme le grand favori avant le début de la saison, il a confirmé ce statut en remportant le Grand Prix d'ouverture à Melbourne depuis la pole position. Les courses suivantes ont toutefois montré que sa tâche ne serait pas aussi simple que prévu, Ferrari s'imposant lors des quatre Grands Prix suivants et plaçant Räikkönen et Felipe Massa aux deux premières places du championnat.

Comme en 2007, un duel entre deux écuries s'est rapidement dessiné. Hamilton a particulièrement brillé au milieu de la saison, avec des victoires à Monaco, Silverstone et Hockenheim. Son succès à domicile, en particulier, reste mémorable : il s'est imposé avec plus d'une minute d'avance sous la pluie, après être passé de la quatrième à la première place dès le départ.

Silverstone marquait précisément la mi-saison. La seconde moitié du championnat a vu émerger un duel entre Hamilton et Massa. Le Brésilien, âgé de 27 ans, a pourtant remporté trois courses contre une seule pour son rival lors des neuf dernières manches, mais son manque de régularité lui a coûté cher.

Il y a notamment eu le problème moteur en Hongrie, puis l'arrêt au stand manqué à Singapour, où Massa est reparti avec le tuyau de ravitaillement toujours accroché à sa monoplace. Ces contre-performances ont finalement fait la différence face à la régularité d'Hamilton.

Le Britannique a ainsi décroché son premier titre mondial au terme d'une finale spectaculaire, en dépassant Timo Glock dans le dernier virage du dernier tour à Interlagos. Il est alors devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1.

2. Sebastian Vettel - 2010, 23 ans et 134 jours

Sebastian Vettel à Abu Dhabi en 2010.

Photo de: Darren Heath - Getty Images

La saison 2010 de F1 reste l'une des plus imprévisibles de l'ère moderne. Trois écuries se sont disputé le titre et quatre pilotes pouvaient encore être sacrés lors de la dernière course. Parmi eux, celui qui a finalement triomphé n'était peut-être pas le plus attendu.

Vettel a longtemps évolué dans l'ombre cette année-là, sans jamais avoir occupé la tête du championnat. Le pilote Red Bull a commencé par une quatrième place et un abandon lors des deux premières manches, avant de s'imposer en Malaisie. Il a ensuite dû attendre cinq courses supplémentaires pour retrouver la victoire, tandis que Fernando Alonso chez Ferrari, son coéquipier Mark Webber et les deux pilotes McLaren, Hamilton et Jenson Button, se disputaient les premières places du classement.

Cette saison a été particulièrement mouvementée et le titre aurait pu revenir à plusieurs pilotes. C'est finalement une remontée en fin de championnat qui a permis à Vettel de décrocher sa première couronne. L'Allemand a remporté trois des quatre dernières courses, dont la finale d'Abu Dhabi, où il s'était présenté avec 15 points de retard sur le leader Alonso.

Mais Ferrari semblait davantage se méfier de Webber que de Vettel. L'écurie italienne a réagi à un arrêt au stand anticipé de l'Australien, ce qui a finalement condamné Alonso à rester bloqué derrière la Renault de Vitaly Petrov pendant une grande partie de la course.

L'Espagnol a terminé septième, Webber huitième, tandis que Vettel a tranquillement filé vers la victoire pour arracher le titre à ses rivaux. Ce sacre a marqué le début d'une période de domination pour le pilote Red Bull, qui était déjà quadruple champion du monde en 2013, avant de connaître plusieurs occasions manquées à l'ère de l'effet de sol.

1. Kimi Antonelli - 2026, 20 ans et 68 jours

Kimi Antonelli sacré à Mexico.

Photo de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

La saison 2026 devait être la première véritable occasion pour Antonelli de se battre pour le titre mondial. Mercedes abordait le changement réglementaire avec le statut de grand favori avant le début du championnat, grâce notamment à la compétitivité de son moteur.

Mais c'est George Russell qui attirait principalement l'attention dans la course à la couronne mondiale. Le Britannique restait sur une très solide saison 2025, tandis qu'Antonelli avait connu des débuts en dents de scie en F1. Russell avait terminé avec 169 points d'avance sur son jeune coéquipier, qui avait parfois commis des erreurs évitables. Au regard de ces performances et de son expérience supérieure, il semblait évident que Russell mènerait l'offensive de Mercedes cette année.

Cette impression s'est même renforcée lorsque le Britannique a remporté le Grand Prix d'ouverture à Melbourne depuis la pole position. Mais dès la deuxième manche, à Shanghai, Antonelli a pris les commandes et dépassé toutes les attentes.

Les cinq victoires consécutives qu'il a enchaînées entre la Chine et Monaco ont constitué le socle de sa saison victorieuse. Dans le même temps, Russell a connu une série de coups du sort, notamment une casse moteur alors qu'il menait au Canada.

Pendant un temps, une véritable lutte pour le titre entre les deux coéquipiers a toutefois semblé possible. Antonelli a connu deux abandons, en Autriche et à Silverstone, entre les septième et neuvième manches, tandis que Russell a signé trois podiums, dont une victoire. L'écart est alors retombé à 25 points.

Mais le jeune Italien a réagi en champion, coupant court à la dynamique que Russell aurait pu espérer installer. Il a remporté le Grand Prix de Belgique depuis la pole position, tandis que son coéquipier était impliqué dans un accrochage avec Hamilton dès le premier tour.

Depuis, il ne fait guère de doute qu'Antonelli sera sacré champion du monde à seulement 20 ans. Même lorsque Ferrari, McLaren et Red Bull ont réduit l'écart avec Mercedes grâce à leurs évolutions, rendant les victoires moins fréquentes pour les Flèches d'argent, Antonelli a gardé son sang-froid et fait le nécessaire pour conserver la tête du championnat.

Il a terminé deuxième à Zandvoort et à Sepang, limité les dégâts à Bakou en remontant de la 16e à la cinquième place, sans oublier son incroyable victoire à domicile à Monza, après s'être élancé de la 19e position sur la grille.

Antonelli a commis très peu d'erreurs cette saison et est monté sur le podium lors de toutes les manches sauf trois, jusqu'à atteindre le sommet de sa jeune carrière sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez.

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