Formule 1 GP de Las Vegas

Hamilton : "L'état d'esprit de Charles Leclerc nous a coûté beaucoup de points aujourd'hui"

Hamilton s'est abstenu de s'en prendre directement à son coéquipier, mais sa frustration était tout de même palpable après un nouvel incident à Las Vegas.

Benjamin Vinel Cihangir Perperik

Publié: 22 nov. 2026, 11:46

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Lewis Hamilton a subtilement laissé entendre que "l'état d'esprit" de Charles Leclerc était à l'origine de leur accrochage lors du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1.

Hamilton et Leclerc occupaient les sixième et septième places au 37e tour de la course dans le Nevada, à seulement deux secondes environ du leader Max Verstappen, lorsque le Monégasque a tenté de plonger à l'intérieur au virage 7. Ses roues avant étaient presque à hauteur de celles du Britannique, mais il a apparemment vu la porte se refermer et a renoncé à sa manœuvre. Résultat : son train avant s'est retrouvé à côté du ponton de Hamilton au point de corde et il a fini par accrocher la roue arrière gauche de son coéquipier, envoyant l'autre Ferrari en tête-à-queue.

Leclerc a écopé d'une pénalité de 10 secondes, tandis que Hamilton a perdu quatre positions et environ huit secondes. Ils ont ainsi respectivement terminé aux 10e et 7e places sous le drapeau à damier, passant à côté d'un probable top 5 et d'une éventuelle place sur le podium.

Cet incident n'est que le dernier d'une longue série entre les pilotes Ferrari cette saison. Le plus marquant reste leur accrochage au premier tour du Grand Prix du Mexique, alors qu'ils occupaient les première et deuxième places et ont finalement laissé la victoire à Max Verstappen. Cet épisode avait poussé Hamilton à réclamer des "discussions sérieuses".

Ces discussions ont bien eu lieu, mais trois semaines plus tard, la situation perdure.

Interrogé sur la suite à donner après l'incident de Las Vegas, avant même d'avoir eu l'occasion d'en discuter avec son coéquipier, Hamilton a répondu de manière évasive : "Je ne sais pas, mais ce n'est pas quelque chose que je veux aborder. Ce sont des questions à poser à Ferrari."

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Toutefois, lorsqu'on lui a demandé ce qui lui était passé par la tête au moment de l'accrochage, compte tenu de leurs précédents incidents, Hamilton a subtilement orienté la responsabilité vers son coéquipier.

"J'ai vécu ça de nombreuses fois. Je pense qu'à ce moment-là, je savais que j'étais plus rapide. Je venais de revenir après une pénalité de 10 secondes", a souligné le pilote Ferrari, qui était remonté de la 14e à la 8e place en quatre tours, avant de dépasser Leclerc et de voir les deux Ferrari passer devant Pierre Gasly.

"Je ne pense littéralement qu'à battre McLaren. Nous devons battre McLaren pour éviter de nous battre derrière. Chaque fois que nous nous affrontons, nous perdons du terrain. Alors travaillons ensemble, restons dans l'aspiration, continuons à pousser et rattrapons les voitures devant nous."

"Nous n'étions pas dans le même état d'esprit, je suppose. Au final, cela nous a coûté beaucoup de points aujourd'hui."

Fait intéressant, le champion du monde 1996 Damon Hill a récemment suggéré que Ferrari devrait faire de Hamilton son pilote numéro un en 2027.

"Faites de Lewis le pilote numéro 1 de Ferrari. Réglez la question. Soyez clairs. Cela mettra fin à tous les débats. Lewis répondra présent pour Ferrari. À condition que l'équipe le soutienne à 100 %", a écrit Hill sur X le 6 novembre.

Interrogé ensuite sur la possibilité que Ferrari adopte cette approche et sur le fait de savoir s'il demanderait lui-même ce statut, Hamilton a répondu sans la moindre hésitation : "Je n'ai jamais demandé à être le numéro un, vraiment, je ne l'ai jamais demandé."

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Il y a eu un moment dans la saison où j'avais plus de 40 points d'avance. À ce moment-là, la lutte se jouait entre Kimi [Antonelli] et moi, et j'étais celui qui était le plus proche de lui. J'ai occupé la deuxième place pendant une bonne partie de l'année", a-t-il ajouté, après avoir pris la deuxième place du championnat à l'issue des Grands Prix de Monaco et d'Espagne en juin, puis de Belgique et de Hongrie en juillet.

"À ce moment-là, nous avions besoin du soutien de l'équipe pour nous assurer de battre Kimi. Il y a eu quelques occasions cette saison où, avec ce soutien, je pense que nous aurions pu battre Kimi."

"Ce n'est pas... Ce que j'ai demandé, c'est que nous ne devrions pas en arriver à nous accrocher. Cela ne devrait tout simplement jamais arriver. J'ai dit tout ce que je pouvais à ce sujet, et c'est à Ferrari qu'il faut poser la question."

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