Formule 1 GP de Mexico

Lewis Hamilton "prie" pour que le moteur de sa Ferrari soit épargné après sa panne en EL2 au Mexique

Le pilote Ferrari n'a disputé que 28 minutes de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Mexique en raison d'une défaillance moteur.

Ed Hardy Ronald Vording

Mis à jour: 31 oct. 2026, 10:52

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Photo de : James Sutton / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton reste dans l'attente d'un diagnostic rassurant concernant le moteur de sa Ferrari, après que celui-ci l'a contraint à mettre prématurément un terme à sa deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Mexique de Formule 1.

Le septuple champion du monde a soudainement perdu de la puissance dans la ligne droite de départ-arrivée, après 28 minutes de séance, avant de s'immobiliser à la sortie du virage 3 de l'Autódromo Hermanos Rodríguez.

Jusque-là, Hamilton réalisait une EL2 compétitive : il avait signé le meilleur temps en pneus durs et figurait dans le top 5, avant de reculer à la 11e place du classement final.

La journée reste toutefois positive pour la Scuderia, puisque son coéquipier Charles Leclerc a signé le meilleur temps des deux séances d'essais libres du vendredi, avant les EL3 et les qualifications samedi.

"Je me sentais vraiment bien dans la voiture", a déclaré Hamilton. "C'est juste la poisse. Nous avons fait du très bon travail pour améliorer les réglages et les rendre plus adaptés. C'est vraiment dommage."

"Je pense que nous sommes très compétitifs ce week-end en tant qu'équipe, mais je n'ai pas pu effectuer le long relais. Je n'ai donc aucune idée de notre rythme, même si je sais qu'il est très difficile de dépasser ici. On a pu le constater avec certains pilotes en piste."

"Ils sont toujours en train d'enquêter pour comprendre ce qui s'est passé. Je prie simplement pour que tout aille bien."

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo de: Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

À 41 ans, le Britannique estime que cette panne moteur le place en "position de faiblesse", après avoir consacré la première moitié des EL1 à effectuer des essais avec une perche aérodynamique sur sa SF-26, ne bouclant que 25 tours.

Mais de nombreux autres pilotes ont également connu un début de vendredi perturbé, puisque 10 "rookies" ont pris part à la première séance. Ferrari était la seule équipe à ne pas avoir fait rouler un jeune pilote.

"J'ai perdu un peu de temps en EL1 parce que nous avons effectué les essais avec la perche aérodynamique", a ajouté Hamilton.

"Normalement, j'aurais confié les EL1 à l'un des jeunes pilotes sur ce circuit, comme la plupart des équipes l'ont fait. Mais j'ai choisi de le faire sur un autre circuit."

"En réalité, je n'ai donc vraiment eu qu'une seule séance, puisque j'ai manqué pratiquement la moitié de celle-ci. Je ne sais donc pas vraiment où nous nous situons."

"Je ne pense pas avoir besoin de modifier beaucoup de choses dans les réglages. Je voudrais probablement garder les mêmes, car nous étions très rapides."

"Je pense que j'avais déjà perdu de la puissance plus tôt dans le tour et nous étions malgré tout rapides. Je donnerai donc tout demain et j'essaierai de faire au mieux avec ce dont je disposerai."

"Mais, de toute évidence, nous avons l'impression de pouvoir nous battre pour une place en première ligne."

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