Hamilton et Mercedes : pas de contrat 2021 avant la fin de saison ?

Son septième titre en poche, Lewis Hamilton a encore une chose à régler en cette année 2020, la prolongation de son contrat chez Mercedes. Alors que Valtteri Bottas a signé un nouvel accord avec le constructeur allemand dès le mois d'août, la situation de Hamilton n'a guère évolué au cours des dernières semaines. Toto Wolff ne souhaite fixer aucune échéance, estimant que les derniers détails pourraient n'être finalisés qu'après le Grand Prix d'Abu Dhabi.

"Je pense que le plus probable est que ce soit en fin d'année", a précisé le directeur général de l'équipe Mercedes. "Ce n'est pas qu'on ne trouve pas le temps, mais je ne veux pas mettre une pression en disant que nous annoncerons un nouveau contrat avant Bahreïn ou Abu Dhabi, parce qu'il n'y a aucune pression. Quand ce sera fait, ce sera fait."

Wolff a estimé avec humour que Hamilton était devenu "vraiment plus cher" après avoir conquis son septième titre, qui fait de lui l'égal de Michael Schumacher au palmarès de la F1, mais l'Autrichien ne s'inquiète pas pour les négociations et pense surtout que les défis qui attendent son pilote lui donneront l'envie de prolonger l'aventure avec Mercedes : "Il adore la compétition, comme l'équipe et moi. Je pense que sans compétition, la vie serait moins fun. Donc je pense que nous allons repartir pour une saison, peut-être vivre encore une belle année, et ensuite nous aurons un fantastique défi, le changement de règlement de 2022. On va repartir pour un moment."

Rejoindre une autre équipe n'a jamais semblé une option crédible pour Lewis Hamilton, pas plus qu'une retraite, d'autant plus que le Britannique souhaite s'appuyer sur l'exposition dont il bénéficie dans le championnat pour mener des combats contre le racisme et pour l'environnement. Hamilton n'a pas eu peur de patienter pour négocier son nouveau contrat, préférant s'éviter une pression supplémentaire au cœur de la saison, et il s'attend à ce que les discussions avancent durant la tournée de la F1 au Moyen-Orient, avec les deux rendez-vous de Sakhir et la finale de Yas Marina.

"Il va vraiment falloir qu'on s'en occupe", a confié Hamilton en conférence de presse après sa victoire à Istanbul. "Toute l'année, je me suis dit que nous avions un objectif, j'avais un contrat en place, je ne sentais pas le besoin d'ajouter une pression. Il fallait que ce soit naturel, et pas une obligation. J'ai cru en moi. Normalement, à certains moments, on se dit 'Que se passera-t-il si je fais des erreurs ? Si tout empire et que je ne suis plus performant ? Est-ce que ma valeur baisse ? Est-ce que ma réputation est en hausse ?'. Je sais qu'il y a des fois où on se dit 'Signons vite', pour assurer son avenir, mais j'ai misé sur moi. Je fais le travail. Je crois en moi plus que quiconque, je sais ce que je peux faire et je sais comment le faire, mieux que jamais."

"Je voulais mettre ça de côté tant que le travail n'était pas fait. Peut-être que [les discussions vont avancer] au cours des prochaines semaines – on va passer trois semaines au Moyen-Orient – c'est un peu plus calme maintenant mais j'ai encore trois courses à disputer, que je veux remporter. Ce n'est pas encore fait, mais ça se fera, j'en suis certain."

Avec Luke Smith