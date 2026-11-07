Formule 1 GP de São Paulo

Hamilton écope d'une nouvelle pénalité et partira du fond de grille à Interlagos

Un problème moteur contraint Hamilton à remplacer de nouveaux éléments de son unité de puissance.

Benjamin Vinel

Publié: 7 nov. 2026, 17:32

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Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton devra s'élancer depuis le fond de la grille lors du Grand Prix du Brésil de Formule 1, a annoncé Ferrari.

Le Britannique avait déjà reçu un cinquième moteur à combustion interne samedi matin, ce qui lui avait valu une pénalité de dix places sur la grille, puisqu'il dépassait pour la première fois son quota de la saison.

Toutefois, le septuple Champion du monde a connu une troisième séance d'essais libres compliquée. Durant la première moitié de la session, il a signalé des "vibrations étranges" provenant de son nouveau moteur, ainsi qu'un frein moteur plus important que d'habitude. Il a finalement signé le huitième temps de la hiérarchie en pneus mediums.

Hamilton a ensuite dû regagner définitivement les stands quelques instants plus tard, alors que de la fumée s'échappait de sa monoplace. Il n'a donc pas pu effectuer de relais avec les pneus tendres.

Ferrari a désormais annoncé que le groupe propulseur de Hamilton avait été démonté afin de procéder à des vérifications supplémentaires. Une toute nouvelle unité de puissance sera installée sur la SF-26, ce qui entraînera de nouvelles pénalités sur la grille et le contraindra à s'élancer depuis la dernière ligne.

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