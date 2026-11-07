Formule 1 GP de São Paulo
Hamilton écope d'une nouvelle pénalité et partira du fond de grille à Interlagos
Un problème moteur contraint Hamilton à remplacer de nouveaux éléments de son unité de puissance.
Benjamin Vinel
Publié: 7 nov. 2026, 17:32
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Ajouter comme source privilégiée
Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton devra s'élancer depuis le fond de la grille lors du Grand Prix du Brésil de Formule 1, a annoncé Ferrari.
Le Britannique avait déjà reçu un cinquième moteur à combustion interne samedi matin, ce qui lui avait valu une pénalité de dix places sur la grille, puisqu'il dépassait pour la première fois son quota de la saison.
Toutefois, le septuple Champion du monde a connu une troisième séance d'essais libres compliquée. Durant la première moitié de la session, il a signalé des "vibrations étranges" provenant de son nouveau moteur, ainsi qu'un frein moteur plus important que d'habitude. Il a finalement signé le huitième temps de la hiérarchie en pneus mediums.
Hamilton a ensuite dû regagner définitivement les stands quelques instants plus tard, alors que de la fumée s'échappait de sa monoplace. Il n'a donc pas pu effectuer de relais avec les pneus tendres.
Ferrari a désormais annoncé que le groupe propulseur de Hamilton avait été démonté afin de procéder à des vérifications supplémentaires. Une toute nouvelle unité de puissance sera installée sur la SF-26, ce qui entraînera de nouvelles pénalités sur la grille et le contraindra à s'élancer depuis la dernière ligne.
Plus d'informations à suivre…
Votre avis nous intéresse !
Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?
Répondez à notre enquête en 5 minutes.
- L'équipe Motorsport.com
Lire et poster des commentaires
Lire aussi :
Partager ou sauvegarder cet article
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Article précédent Vasseur a payé de sa poche 1 million de dollars pour les débuts d'Ocon en F1
Meilleurs commentaires
Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?
Voir plus & commenter
Plus de
Benjamin Vinel
Vasseur a payé de sa poche 1 million de dollars pour les débuts d'Ocon en F1
Formule 1
Formule 1 47 min
Vasseur a payé de sa poche 1 million de dollars pour les débuts d'Ocon en F1
EL3 - Verstappen devant Antonelli avant les qualifs à Interlagos
Formule 1
Formule 1
GP de São Paulo
1 h
EL3 - Verstappen devant Antonelli avant les qualifs à Interlagos
Câmara plutôt que Hirakawa : Komatsu justifie le choix de Haas à Interlagos
Formule 1
Formule 1
GP de São Paulo
2 h
Câmara plutôt que Hirakawa : Komatsu justifie le choix de Haas à Interlagos
Plus de
Lewis Hamilton
Hamilton, Leclerc et Verstappen pénalisés sur la grille à Interlagos
Formule 1
Formule 1
GP de São Paulo
2 h
Hamilton, Leclerc et Verstappen pénalisés sur la grille à Interlagos
Vasseur a recadré Hamilton et Leclerc : "Nous avons échoué et nous devons réagir"
Formule 1
Formule 1
GP de São Paulo
22 h
Vasseur a recadré Hamilton et Leclerc : "Nous avons échoué et nous devons réagir"
Rosberg critique la gestion de Ferrari : "Les consignes ne sont pas assez claires"
Formule 1
Formule 1 1 j
Rosberg critique la gestion de Ferrari : "Les consignes ne sont pas assez claires"
Plus de
Ferrari
Fuoco offre la pole à Ferrari sur ses terres de Monza
WEC
WEC
6 Heures de Monza
2 h
Fuoco offre la pole à Ferrari sur ses terres de Monza
Ferrari en difficulté dans les lignes droites comme dans les virages : "L'un des pires ressentis" pour Leclerc
Formule 1
Formule 1
GP de São Paulo
7 h
Ferrari en difficulté dans les lignes droites comme dans les virages : "L'un des pires ressentis" pour Leclerc
Ferrari espère la disparition de la BoP
WEC
WEC 1 j
Ferrari espère la disparition de la BoP
Dernières actus
Hamilton écope d'une nouvelle pénalité et partira du fond de grille à Interlagos
Formule 1
F1 Formule 1
GP de São Paulo
3 min
Hamilton écope d'une nouvelle pénalité et partira du fond de grille à Interlagos
Márquez remporte un sprint spectaculaire à Losail, Martín arrache la troisième place
MotoGP
MGP MotoGP
GP du Qatar
38 min
Márquez remporte un sprint spectaculaire à Losail, Martín arrache la troisième place
Vasseur a payé de sa poche 1 million de dollars pour les débuts d'Ocon en F1
Formule 1
F1 Formule 1 47 min
Vasseur a payé de sa poche 1 million de dollars pour les débuts d'Ocon en F1
EL3 - Verstappen devant Antonelli avant les qualifs à Interlagos
Formule 1
F1 Formule 1
GP de São Paulo
1 h
EL3 - Verstappen devant Antonelli avant les qualifs à Interlagos
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Vous avez deux options :
- Abonnez-vous.
- Désactivez votre bloqueur de publicité.
Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici
Votre bloqueur de publicité est désactivé ?
Rechargez la page.
Gérer les alertes
S'inscrire