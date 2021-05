Lewis Hamilton parmi les 10 sportifs les mieux payés au monde

Pour la seconde fois de sa carrière, Lewis Hamilton intègre le top 10 des athlètes les mieux payés de la planète, dans le contexte de son septième titre mondial remporté l'an passé avec Mercedes. Le Britannique est le seul représentant des sports mécaniques dans cette courte mais prestigieuse liste.

C'est le magazine Forbes, spécialisé dans ce type de classements, qui a établi cette liste en compilant les informations et les estimations des sommes gagnées à la fois dans le cadre de l'activité sportive mais aussi en dehors, via les contrats de sponsoring notamment, sur la période allant du 1er mai 2020 au 1er mai 2021. Ces sommes sont calculées avant impôts et avant commissions d'agents.

Dans le détail, Lewis Hamilton a gagné 82 millions de dollars (67,7 millions d'euros au taux de change actuel), bénéficiant côté revenus de terrain de bonus conséquents liés à ses 11 victoires durant la saison 2020 et, hors piste, de ses partenariats avec Tommy Hilfiger, Monster Energy et Puma. Le septuple Champion avait déjà figuré dans cette liste, à la dixième position en 2017, c'était alors à la tête de revenus de 46 millions de dollars.

Sans surprise, ce top 10 est surtout composé de footballeurs et de stars des sports US, même si Conor McGregor, figure emblématique des arts martiaux mixtes, le domine largement. En dépit de la crise sanitaire, le total des revenus de ces 10 sportifs atteint 1,05 milliard de dollars (une hausse de 28% par rapport au total 2019), échouant à très peu de choses du record enregistré en 2018, de 1,06 milliard.

Top 10 des sportifs les mieux payés entre le 1er mai 2020 et le 1er mai 2021 :

Athlète Discipline Revenus terrain

(en millions de dollars) Revenus hors terrain (en millions de dollars) Total gagné (en millions de dollars) Conor McGregor MMA 22 158 180 Lionel Messi Football 97 33 130 Cristiano Ronaldo Football 70 50 120 Dak Prescott Football américain 97,5 10 107,5 LeBron James Basket 31,5 65 96,5 Neymar Football 76 19 95 Roger Federer Tennis 0,03 90 90 Lewis Hamilton F1 70 12 82 Tom Brady Football américain 45 31 76 Kevin Durant Basket 31 44 75

partages