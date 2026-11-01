Formule 1 GP de Mexico

Liam Lawson disqualifié des qualifications du GP de Mexico

Lawson a été exclu du classement des qualifications en raison d'une infraction technique. Elle concerne le taux de réduction de la puissance du MGU-K après son meilleur tour en Q2.

Ronald Vording

Publié: 1 nov. 2026, 06:55

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Photo de : James Sutton / LAT Images via Getty Images

Liam Lawson a perdu sa neuvième place sur la grille de départ du Grand Prix de Mexico de Formule 1.

Racing Bulls a impressionné samedi sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez en parvenant à placer ses deux monoplaces en Q3. L'écurie avait ensuite terminé "meilleure des autres", aux huitième et neuvième places, mais Lawson devra désormais effectuer une remontée dimanche.

Le Néo-Zélandais a été disqualifié par la FIA pour une infraction au règlement technique. Le document de convocation des commissaires indiquait déjà que "Lawson n'a pas respecté l'exigence de puissance minimale du MGU-K juste après avoir franchi la ligne à l'issue de son meilleur tour en Q2, à 15h47'36".

Après son passage devant les commissaires, la sanction a été la même que pour la quasi-totalité des infractions techniques : la disqualification. Concrètement, Lawson n'a pas respecté la procédure imposée immédiatement après avoir bouclé son meilleur tour en Q2, en ne se conformant pas au taux de réduction de puissance obligatoire du MGU-K.

La FIA a précisé que Lawson était arrivé au bout de sa batterie à la fin de son tour rapide, entraînant une coupure totale du déploiement du MGU-K et une chute instantanée de sa puissance, de 350 kW à zéro. Cela constitue une infraction au règlement technique.

La puissance électrique doit au contraire être réduite progressivement, conformément à l'article C5.12.6 du règlement technique. Celui-ci prévoit une réduction maximale de 50 ou 100 kW par seconde :

"La demande de puissance maximale du pilote ne doit pas être réduite à un rythme supérieur à ceux définis ci-dessous tant que la puissance électrique en courant continu de l'ERS-K est supérieure à 100 kW :

a. 50 kW sur toute période de 1 s lors des Compétitions où la FIA détermine que la distance parcourue à puissance limitée dépasse 3500 m. Les paramètres du véhicule utilisés pour calculer cette distance figurent dans le document FIA-F1-DOC-034.

b. 100 kW sur toute période de 1 s lors de toutes les autres Compétitions."

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Dans le cas de Lawson, la réduction de la puissance électrique a été beaucoup plus brutale après le franchissement de la ligne, alors qu'il n'avait pas immédiatement relâché l'accélérateur. Le rapport des commissaires décrit également cette situation :

"Les éléments présentés, acceptés par toutes les parties présentes, ont montré qu'après la ligne de contrôle à la fin de son meilleur tour en Q2, le pilote n'a pas immédiatement relâché l'accélérateur. Cela a empêché le respect du taux de réduction du déploiement du MGU-K nécessaire pour atteindre la 'diminution progressive' réglementaire."

Le document de convocation des commissaires précisait également la nature de l'infraction : "La demande de puissance maximale du pilote et la puissance électrique en courant continu de l'ERS-K ont été réduites à des taux supérieurs à ceux autorisés par le règlement."

Lors de l'audience, toutes les parties ont conclu que Racing Bulls n'avait tiré aucun avantage sportif de cette infraction. Cette conclusion n'a toutefois pas suffi à éviter la disqualification. Les infractions techniques ne laissent, après tout, aucune place à l'interprétation.

"L'équipe a fait valoir que cela ne lui avait procuré aucun avantage en termes de performance. Toutefois, il est clair que le non-respect du règlement technique ne peut être excusé au motif qu'aucun avantage en termes de performance n'a été obtenu. En outre, ce règlement exige qu'une voiture s'y conforme à tout moment pendant un événement."

"Les commissaires soulignent en particulier que l'équipe a elle-même signalé l'infraction. Il existe cependant de nombreux précédents qui nous obligent, malgré toutes les circonstances atténuantes, à infliger une disqualification lorsqu'une voiture ne respecte pas le règlement technique."

Le taux de réduction de puissance est un sujet particulièrement sensible. Plus tôt cette année, la FIA était intervenue pour mettre fin à des astuces présumées utilisées en qualifications par Mercedes et, dans une moindre mesure, par Red Bull. Ces équipes avaient elles aussi trouvé des moyens de contourner le taux maximal de réduction de puissance, mais il s'agissait dans leur cas d'une démarche délibérée. Après avoir adressé plusieurs avertissements aux équipes, la FIA avait indiqué ne pas avoir d'autre choix.

Lawson devra donc s'élancer depuis la dernière place de la grille dimanche et tenter de remonter dans le peloton. Cette disqualification fait les affaires d'Alpine, puisque l'un de ses rivaux pour la cinquième place du championnat constructeurs sera contraint de partir du fond de grille. Au classement, Racing Bulls conserve toutefois une avance confortable de 33 points.

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