Formule 1

Le vent tourne à nouveau en faveur de Liam Lawson chez Racing Bulls pour 2027

Alors que des informations font état d'un maintien de Liam Lawson chez Racing Bulls, le Néo-Zélandais semble sur le point d'être récompensé pour sa ténacité.

Filip Cleeren

Publié: 9 nov. 2026, 12:02

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Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Lorsque la sécurité de l'emploi se fait rare, il n'y a qu'une solution pour un pilote de Formule 1 : être tellement performant qu'il devient impossible de l'ignorer. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est manifestement la philosophie adoptée par Liam Lawson alors qu'il jouait son avenir lors de la récente tournée américaine de trois Grands Prix en trois semaines.

Après avoir largement contribué à la progression de Racing Bulls jusqu'à la cinquième place du championnat constructeurs, qui constituerait le meilleur résultat de l'histoire de l'écurie de Faenza, Lawson a décroché la neuvième place à Austin avant d'enchaîner deux septièmes places, au Mexique et au Brésil.

Après les débuts remarqués de son rival Nikola Tsolov en EL1 à Mexico et l'accrochage malheureux de Lawson avec la star de Red Bull, Max Verstappen, les signes indiquent désormais que la balance penche à nouveau en faveur du Néo-Zélandais. Une décision est attendue lors du week-end du Grand Prix de Las Vegas, la semaine prochaine.

Selon une information de The Race, que Motorsport.com juge exacte, Lawson devrait finalement conserver son baquet, tandis que Tsolov rejoindrait l'équipe en tant que pilote de réserve en 2027. Des sources indiquent qu'une décision définitive est proche, mais qu'elle n'a pas encore été validée.

Se battre pour son avenir a été épuisant pour Lawson, même si cette situation n'a rien de nouveau pour le pilote de 24 ans. Depuis son arrivée en 2023 pour remplacer Daniel Ricciardo, il se bat en permanence pour conserver sa place. D'abord depuis les coulisses, puis en tant que remplaçant à temps plein de Ricciardo, sans quasiment aucune garantie de conserver son baquet au-delà du Grand Prix suivant.

La situation a atteint son paroxysme lors de la récente tournée de trois courses, alors que Racing Bulls, et plus largement Red Bull dans sa globalité, ne cessaient de repousser leur décision entre Lawson et Tsolov.

Si Racing Bulls était une écurie indépendante, conserver Lawson et Arvid Lindblad ne ferait aucun doute. Le rookie Lindblad reste considéré comme un potentiel futur pilote de Red Bull Racing. Quant à Lawson, si cette perspective semble désormais s'être éloignée, il a inscrit 89 points cette saison, ce qui fait de lui le pilote le mieux classé en dehors des quatre top teams.

Mais Racing Bulls ayant pour mission de former de jeunes pilotes pour Red Bull Racing, il se dit que la maison mère autrichienne est particulièrement enthousiasmée par le potentiel de Tsolov, actuellement en lice pour le titre en F2. Toutefois, conserver Lawson ne serait pas nécessairement incompatible avec les objectifs de Racing Bulls.

Disposer d'un point de référence aussi solide dans l'autre monoplace s'est également révélé utile pour évaluer les performances de Lindblad cette année. De son côté, Tsolov, âgé de 19 ans, pourrait toujours tirer profit d'une année complète en tant que pilote de réserve, avec notamment davantage de séances d'EL1, des essais privés et du travail au simulateur.

Son face-à-face avec Lindblad en qualifications

Arvid Lindblad 7-14

(6-11 sans sprints)

Liam Lawson

9

(+1.253s en Q3)

Australie

8

15

(+0.334s en SQ2)

Chine (sprint) 13

15

(+0.019s en Q2)

Chine 14

10

Japon

14

(+0.386s en Q2)

16

Miami (sprint)

17

(+0.171s en SQ1)

17

(+0.538s en Q1)

Miami

12

9

Canada (sprint)

DNS

9

Canada

12

(+0.349s en Q2)

15

(+0.777s en Q2)

Monaco

10

11

(+0.255s en Q2)

Barcelone

8

10

(+0.052s en Q3)

Autriche

9

10

(+0.440s en SQ3)

Grande-Bretagne (sprint)

9

9

Grande-Bretagne

10

(+0.411s en Q3)

8

Belgique

11

(+0.491s en Q2)

9

Hongrie

11

(+0.405s en Q2)

15

(+0.246s en Q2)

Azerbaïdjan

12

16

(pas de chrono - pénalité sur la grille)

Bahreïn en Malaisie

11

17

(+0.281s en SQ1)

Singapour (sprint)

8

10

(+0.412s en Q3)

Singapour

9

9

États-Unis

10

(pas de chrono en Q3)

9

(+0.088s en Q3)

Mexico

8

14

(+4.638s en Q2 - pluie)

São Paulo

5

Racing Bulls a également reçu des consignes claires de la part de la direction autrichienne : l'équipe doit affirmer son indépendance, tant sur le plan de son identité que de ses performances. C'est pourquoi un dirigeant expérimenté comme Alan Permane aurait tout intérêt à privilégier les résultats et à conserver Lawson.

"Les principaux critères sont, comme toujours, le rythme et la vitesse. C'est la toute première chose que nous examinons", expliquait Permane vendredi à São Paulo, alors qu'il était interrogé sur le sujet. "Mais nous ne sommes pas une équipe dont le seul objectif est de courir. Nous sommes aussi là pour faire émerger de jeunes talents, et nous devons donc en tenir compte."

"Cela ne signifie pas nécessairement que nous devons faire défiler les jeunes pilotes dans la voiture. Nous avons peut-être aussi besoin d'un peu d'expérience pour pouvoir mesurer le potentiel de ces jeunes talents."

Liam Lawson a de nouveau fait parler de lui à Interlagos.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

L'indice le plus évident laissant penser que des divergences entre les différentes parties prenantes sont à l'origine du retard pris dans cette décision est venu de Lawson lui-même.

"J'ai le sentiment qu'Alan m'a apporté un soutien extraordinaire et je lui en suis très reconnaissant", a-t-il déclaré. "J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler étroitement avec lui et avec l'équipe cette année. Évidemment, c'est une grande entreprise, donc..."

Permane a récemment signé un nouveau contrat qui le lie à Racing Bulls jusqu'en 2031 en tant que directeur et co-PDG. Il est donc évident que son avis pèse lourd dans les décisions de l'écurie. Il serait dès lors logique qu'il ait souhaité obtenir certaines garanties quant à son pouvoir décisionnel avant de s'engager sur la durée.

Lire aussi :

"Alan fait un travail remarquable, et les progrès réalisés par l'équipe sont le reflet direct de son expérience, de son engagement et de son état d'esprit compétitif", a déclaré son supérieur, Oliver Mintzlaff, directeur général des projets et investissements de Red Bull.

"Il apporte de la clarté, du sang-froid et une compréhension approfondie de ce qu'il faut pour réussir en Formule 1, tout en créant un environnement dans lequel chacun peut constamment donner le meilleur de lui-même."

Dans le même temps, les supporters de Lawson et de l'équipe ont multiplié les messages sur les réseaux sociaux de l'écurie pour réclamer la prolongation du Néo-Zélandais.

"Je suis reconnaissant pour tout ce soutien", a confié Lawson. "Je l'ai vu ces dernières semaines. C'est vraiment très agréable à constater. Évidemment, j'aimerais que ce soutien vienne davantage de l'équipe."

"Mais pour le moment, j'essaie simplement de prendre du plaisir au volant, car avec tout ce qui se passe autour, je ne sais pas vraiment ce que je suis censé faire d'autre. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire de plus. Alors, pour l'instant, je vais simplement continuer à piloter et voir ce qui se passe."

Racing Bulls pointe au cinquième rang du championnat constructeurs.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Au moment où cela comptait le plus, le Grand Prix du São Paulo a sans doute été le meilleur week-end de Lawson depuis ses débuts en F1. Dans des conditions particulièrement délicates, le Néo-Zélandais a signé le cinquième temps des qualifications, avant de s'élancer depuis la troisième place sur la grille à la suite des pénalités infligées à George Russell et Charles Leclerc.

Sous la pluie, il a dépassé Lando Norris pour s'emparer de la deuxième place au départ, avant de retrouver sa position naturelle une fois que les pilotes ont réussi à ramener leurs pneus intermédiaires dans leur bonne fenêtre de fonctionnement. Lawson s'est battu pour terminer huitième en piste, avant d'être promu au septième rang à la suite de la pénalité infligée à Leclerc pour l'avoir dépassé de manière irrégulière dans les derniers tours.

Permane était évidemment conscient de la difficulté de ces dernières semaines et de ces derniers mois pour l'un des pilotes les plus remarqués de la saison 2026 en F1, mais il a assuré que l'équipe était proche de trancher.

"Je comprends que ce soit frustrant pour nos pilotes. Je comprends que ce soit également frustrant pour tout le monde, mais nous voulons prendre la bonne décision et nous allons le faire. Je suis certain que lorsque nous l'annoncerons dans les prochaines semaines, tout le monde sera satisfait..."

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