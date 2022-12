Liberty s'est focalisé sur le produit F1 et non le profit, selon Brawn

Charger le lecteur audio

Depuis l'arrivée aux affaires de Liberty Media aux commandes de la Formule 1 en 2017, la discipline a connu un net regain de popularité, avec entre autres une croissance importante sur les réseaux sociaux et l'influence de la série Drive to Survive de Netflix dans la conquête d'un nouveau public.

Les changements apportés à la discipline, notamment sur le plan réglementaire avec l'introduction des courses sprint, n'ont pas tous plu aux fans plus anciens de la F1. Cela n'a toutefois pas freiné les ambitions et la croissance du championnat qui semble dans une position bien plus saine sur les plans économique et commercial.

Alors qu'il s'apprête à quitter son poste de manager sportif de la F1, Ross Brawn estime que la force actuelle de la catégorie reine du sport auto est liée à l'approche adoptée par Liberty, en rupture avec les précédents propriétaires. "Je pense que Liberty a fait un excellent travail", a déclaré Brawn à Motorsport.com. "Je le dirais bien, mais c'est eux qui m'ont employé ! Cela dit, ils ont reconnu qu'ils voulaient améliorer la discipline. Ils ne se sont pas contentés d'arriver et de dire 'comment pouvons-nous augmenter les marges ?'"

"Leur état d'esprit était le suivant : 'Nous avons cette discipline formidable, comment pouvons-nous la faire progresser ? Parce que les retombées viendront quand nous ferons avancer le championnat, pas en pressant davantage le citron'. Greg [Maffei] et Chase [Carey] avaient cette vision. Et, par chance, j'ai eu l'opportunité d'être impliqué."

"Je pense donc que Liberty a adopté une excellente approche. Si vous regardez l'histoire des propriétaires en Formule 1, ils sont les seuls que j'ai vu le faire – et je suis ici depuis longtemps. Si vous vous penchez sur le passé, je ne me souviens pas de beaucoup de propriétaires qui ont investi de la sorte dans le sport. Je ne vous dirai pas quel était mon budget, mais c'était un budget substantiel pour faire le travail que nous avons fait. Et c'est un investissement qui porte ses fruits aujourd'hui."

Brawn a toutefois précisé que les responsables de la discipline ne se contentent pas de savourer les succès commerciaux et économiques. "Je pense que ça va plutôt bien", a-t-il déclaré à propos de la santé de la F1. "Je veux dire, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers, mais l'intérêt pour la Formule 1 est énorme. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a un nouveau groupe démographique qui arrive avec un grand équilibre en termes de diversité, en particulier en matière de diversité des sexes. Et c'est vraiment encourageant."

Avec Jonathan Noble