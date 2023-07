Limites de piste : la F1 doit faire mieux que ça, selon Brown

Lors du Grand Prix d'Autriche de F1, la question du dépassement des limites de piste aux virages 9 et 10 a été au centre des débats dès le premier jour. En course, cette problématique a pris une ampleur inattendue avec plus de 1200 infractions potentielles recensées que les commissaires de la FIA ont dû examiner en détail pour savoir si des pilotes devaient être pénalisés.

Près de cinq heures après la fin du Grand Prix, les résultats ont été modifiés car huit pilotes ont écopé de 12 pénalités supplémentaires, ce qui a notamment fait perdre des places à Carlos Sainz, Lewis Hamilton et Pierre Gasly, pour ne citer que les membres du top 10.

Cette issue a entraîné des débats, notamment sur les potentiels changements à effectuer pour éviter une répétition d'une telle situation. Mais pour Zak Brown, le PDG de McLaren, dont le pilote Lando Norris a profité à plein des pénalités d'autres concurrents pour terminer quatrième, la F1 aurait dû réagir plus tôt face à une situation qui s'est développée au fil du week-end.

Ainsi, dès les qualifications du vendredi, ce sont 47 tours qui ont été supprimés en raison du dépassement des limites de piste. De quoi alerter les instances et éventuellement faire réfléchir à la mise en place d'une solution temporaire en matière de contrôle ? En tout cas, pour Brown, cet attentisme face à des problèmes qui prennent corps en cours de week-end n'est pas une première dans l'histoire récente de la discipline.

"Je pense que nous devons faire mieux, car nous savions que ce serait un problème le vendredi", a déclaré le responsable de McLaren. "À Spa [en 2021, lorsque le résultat de la course a été validé après deux tours sous Safety Car en raison des fortes pluies], nous savions dès le vendredi qu'il y aurait potentiellement un problème le dimanche. Et nous avons simplement regardé les choses se dérouler."

La F1 victime à nouveau de son attentisme, comme à Spa en 2021 ou Indianapolis en 2005 ?

"L'autre cas était évidemment celui des pneus à Indianapolis [en 2005], nous savions que c'était un problème le vendredi. Mais c'est devenu un gros problème le samedi et nous l'avons laissé se développer le dimanche. Je pense donc que ce que nous devons améliorer en tant que discipline, c'est que nous avons tous imaginé que ce qui s'est passé dimanche pouvait se produire, et pourtant nous avons simplement laissé les choses se produire."

Si Brown juge que la FIA a été courageuse de s'attaquer à ce problème et de tenir sa ligne après la course. Même si la rectification est intervenue après une réclamation déposée par Aston Martin, il juge que la F1 doit trouver le moyen de faire mieux.

"Je tire mon chapeau à la FIA pour s'être attaquée au problème. Je pense qu'il aurait été facile de se dire : 'Cela va faire beaucoup de bruit, faisons en sorte que tout se passe bien la prochaine fois'. Mais pour eux, reconnaître que cette question des sanctions doit être abordée, je trouve que c'est une décision assez courageuse."

"Mais il ne faut pas que cela se reproduise, il ne faut pas que, cinq heures après [la fin de course], les pénalités évoluent d'une telle manière. Nous devons examiner différentes technologies car nous avions des retards de 5-6-7 tours. Si quelqu'un dépasse les limites de piste, la technologie n'est probablement pas suffisante pour aller assez vite."

"Ce que nous devons faire, c'est nous assurer que cela ne se reproduira plus jamais et en faire un débriefing correct. Et comprendre comment nous aurions pu l'éviter dès le départ ou le gérer différemment."

Lire aussi : Les chiffres fous des pénalités du GP d'Autriche

Avec Filip Cleeren et Sam Hall