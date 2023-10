Limites de piste : les pilotes F1 appellent la FIA à agir

Ce sont au total 76 tours qui ont été annulés lors des Essais Libres 1 à Austin, alors que les pilotes peinaient à rester entre les lignes blanches dans certaines portions du Circuit des Amériques. Et lors des qualifications qui ont suivi, plusieurs concurrents ont connu des annulations de leurs temps, la plus fameuse étant celle qui a coûté la pole position à Max Verstappen.

Or, après un week-end au Qatar qui avait déjà été marqué par cette question, les instances ont une nouvelle fois craint que les limites de piste se retrouvent au cœur des débats. Aussi, et sous la pression des pilotes pendant le briefing du vendredi soir, la FIA a décidé d'adopter une solution d'urgence à Austin en épaississant tout bonnement la ligne blanche extérieure dans les virages 9, 12 et 19, afin de leur donner une "marge supplémentaire" en piste.

Ainsi, lors de la course sprint de ce samedi comptant 19 tours, ce sont 17 chronos "seulement" qui ont été annulés pour dépassement des limites. Si les pilotes ont salué la réaction rapide de la FIA pour arranger la situation particulière du Texas, ils insistent sur le fait qu'une solution durable est attendue et nécessaire.

Interrogé par Motorsport.com, Valtteri Bottas a déclaré : "Cela rend les choses un peu plus faciles. Il y a juste un peu plus de flexibilité au niveau de la ligne. Mais le problème, c'est qu'il y a de nombreux virages où, si vous élargissez, vous tirez un avantage, et tout le monde repousse les limites. Il faut donc une limite 'dure', qu'il s'agisse d'une bande de gravier ou d'un vibreur saucisse. C'est un problème de circuit."

Des mots, et une situation plus générale, qui ne sont pas sans rappeler qu'après l'épreuve du Qatar, le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a clairement menacé les circuits à problèmes de disparaître du calendrier si la question des limites de piste n'était pas prise à bras-le-corps.

Lewis Hamilton passe sur la ligne blanche élargie.

Si les lignes blanches modifiées ont été considérées comme une solution pragmatique et rapide pour résoudre temporairement le problème d'Austin, elles suscitent des critiques venant notamment des fans sur le fait de pouvoir à nouveau transiger sur une règle stricte alors que les pilotes devraient simplement faire preuve de plus de discipline.

Ce à quoi Bottas a répondu : "C'est un grand débat et ça a été abordé lors de la réunion des pilotes. Pour l'instant, la FIA s'en tient à la règle de la ligne blanche qui est en vigueur partout. [La nouvelle ligne] reste une ligne blanche. En fin de compte, il doit y avoir une limite stricte ; par exemple en Autriche, ils ont ajouté du gravier [après que 1200 violations potentielles aient été identifiées lors du GP 2023], cela résout simplement le problème."

Quant à Pierre Gasly, il a ajouté : "Il faut trouver une solution à long terme, car la situation n'a jamais été très bonne. Mais nous y travaillons tous, nous essayons d'améliorer les choses pour l'année prochaine. Le réajustement [entre vendredi et samedi] a été une bonne chose car, au lieu de rendre la piste plus étroite, ils l'ont élargie, ce qui permet d'avoir plus de vitesse et un peu plus de liberté, et c'est tout simplement plus agréable à piloter."

Sergio Pérez, de son côté, s'est montré fataliste, estimant qu'en dépit des changements, des pilotes avaient réussi à s'en tirer sans être inquiétés lors du sprint : "Pourtant, j'ai vu brièvement quelques cas où les pilotes auraient dû être sanctionnés et ils ne l'ont pas été. Nous ne sommes toujours pas en mesure de trouver une cohérence dans ce domaine... Quoi que je dise, cela ne changera rien."

Avec Matt Kew