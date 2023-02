Red Bull avec des livrées spéciales pour les trois GP aux USA

Charger le lecteur audio

Red Bull vient de tenir sa cérémonie de lancement de la saison 2023 de Formule 1 à New York ce vendredi, décision qui reflète le développement du championnat aux États-Unis et l'importance de ce marché.

Le directeur d'équipe Christian Horner a annoncé que l'équipe allait organiser une compétition baptisée Make Your Mark, par laquelle les fans vont pouvoir concevoir des livrées pour les Grands Prix de Miami, de Las Vegas et à Austin. Un panel désignera les vainqueurs, qui auront l'honneur de voir leur design sur les deux RB19 lors d'un Grand Prix.

"Il s'agit vraiment d'impliquer les fans dans le design et le look de la voiture", explique Horner. "Pour les trois courses que nous avons aux États-Unis cette année, pour la toute première fois, nous allons demander aux fans de créer la livrée."

"Cela va être une compétition, c'est une immense opportunité et nous y avons mûrement réfléchi. Nous savons que c'est ce que les gens veulent voir, ils veulent participer, et c'est votre chance de le faire ! Pour la première course américaine, en mai à Miami, je crois que la compétition s'ouvre aujourd'hui pour participer et concevoir des livrées intéressantes. Puis il y aura un panel de juges et nous choisirons les meilleures, les plus éclatantes, pour ces trois courses-là."

Ce ne sera pas la première fois que Red Bull utilise des livrées spéciales. On se rappelle notamment la robe blanche arborée au Grand Prix de Turquie 2021 en l'honneur de son motoriste Honda, qui allait se désengager, mais aussi les designs consacrés à l'organisation caritative Wings for Life. Des fans ont ainsi pu avoir une petite photo de leur visage sur la voiture en échange d'un don.

Avant que la livrée 2023 ne soit dévoilée ce vendredi, une image d'une RB14 noir et blanc a circulé sur les réseaux sociaux ; c'est une voiture de démonstration dont la livrée unique vient d'être créée par le designer Mr Doodle. Elle sera mise aux enchères pour Wings for Life. "Elle aura l'air super dans le salon de quelqu'un, ou sur le mur ! C'est une œuvre d'art fantastique, il faut le dire", conclut Horner.

