Un nouveau projet d'écurie vise la F1 à l'horizon 2025 ou 2026

Alors que la FIA a lancé – et récemment clos – un appel à candidatures pour de nouvelles écuries en Formule 1, un nouveau projet vient d'émerger.

Financée par le fonds américain Legends Advocates Sports Group ainsi que par divers individus et entreprises asiatiques, l'équipe LKY SUNZ déclare sa vocation : révolutionner la Formule 1. Ce projet est en effet inhabituel, puisque la structure souhaite se baser en Asie du Sud-Est tout en ayant des liens avec le reste de l'Asie ainsi que l'Amérique du Nord et l'Afrique, quand toutes les écuries actuelles ont une usine en Europe.

Mais qui se cache derrière LKY SUNZ ? La candidature est menée par les cofondateurs Benjamin Durand et Andrew Pyrah, précédemment associés à un autre projet asiatique, celui de Panthera, dont on n'a pas entendu parler depuis un certain temps. On ne sait pas encore quel est le lien entre ces deux écuries potentielles. Le président de la structure est Paul Fleming, décrit comme ayant "deux décennies d'expérience dans le sport automobile, l'immobilier et la finance". Rappelons que le milliardaire hongkongais Calvin Lo s'est récemment déclaré disposé à soutenir une nouvelle écurie de Formule 1, même si rien n'indique que ce sera celle-ci.

"Nous sommes ravis de voir que nos investisseurs partagent notre vision, qui consiste à fusionner la culture de la jeunesse et la course automobile pour créer une équipe qui bouleversera la Formule 1", déclare Benjamin Durand, PDG. "La popularité de ce sport a connu une croissance exponentielle et chaque acteur y est pour quelque chose, mais notre principe directeur est d'y apporter quelque chose de différent pour attirer de nouveaux publics. En étant la seule écurie à opérer en dehors des voies traditionnelles de la F1 et en développant des programmes sur mesure pour attirer des talents issus de communautés sous-représentées, nous pouvons apporter une diversité de pensée qui n'existe pas encore en Formule 1."

"Notre objectif est bien sûr d'être compétitifs en piste, mais nous nous engagerons aussi à divertir le public en dehors. Pour soutenir nos projets, nous avons déjà recruté une impressionnante équipe de dirigeants issus du sport automobile, d'experts de l'industrie de la musique et du spectacle, et de créatifs qui nous aideront à donner vie à cette vision."

LKY SUNZ n'est pas utopiste et prévoit que ses monoplaces soient initialement construites dans un atelier européen. À l'époque de l'écurie Lotus/Caterham sous pavillon malaisien, un siège asiatique avait été brièvement envisagé avant que le propriétaire Tony Fernandes ne se résigne face aux contraintes logistiques...