Les luttes politiques 2022 en F1 ? "Comme d'habitude" selon Wolff

Mercedes a été l'une des équipes les plus touchées par le problème du marsouinage qui a affecté la plupart des pilotes lors du lancement des nouvelles voitures 2022 en février dernier. Le souci s'est aggravé au point d'inciter la FIA à intervenir pour des raisons de sécurité et à introduire des changements dans les règles aérodynamiques pour 2023, une décision contre laquelle certaines équipes, dont Red Bull Racing, s'étaient mobilisées.

Une controverse plus importante est apparue en octobre lorsque la structure autrichienne a été reconnue coupable d'avoir enfreint le plafond de dépenses 2021, certains rivaux réclamant une sanction plus sévère que l'amende de 7 millions de dollars et les restrictions en matière de tests aérodynamiques. Il y a également eu des débats réguliers sur les actions de la direction de course réformée par la FIA, qui a finalement abandonné la rotation des directeurs de course.

Interrogé par Motorsport.com, Toto Wolff, le responsable de Mercedes F1, a déclaré qu'il considérait les différents conflits politiques qui ont eu lieu en F1 tout au long de 2022 comme normaux, les équipes s'efforçant avant tout de protéger leurs intérêts.

"Il s'agit de protéger sa propre structure et je pense que nous le faisons tous, en essayant de rester en tête ou de nous défendre, ou d'une certaine manière de comprendre la direction que prend la politique", a déclaré Wolff. "Je pense que c'est assez normal. Je ne pense pas qu'il y ait eu plus ou moins de jeu [politique en 2022]. Chacun vit en quelque sorte selon ses propres normes. Je pense que tout s'est déroulé comme d'habitude, je dirais."

Toto Wolff (Mercedes) aux côtés de Zak Brown (McLaren).

Les différents bras de fer politiques de 2022 étaient en sus à mille lieues de l'intensité de la bataille entre Mercedes et Red Bull en 2021, alors que leurs pilotes respectifs, Lewis Hamilton et Max Verstappen, se disputaient jusqu'au bout le Championnat du monde. Le constructeur allemand s'est retrouvé hors de la lutte pour les avant postes pendant une grande partie de la campagne, car il a eu du mal à apprivoiser le nouveau Règlement Technique, en partie à cause du marsouinage.

Même lorsque la nouvelle de la violation du plafond budgétaire par Red Bull est tombée, Toto Wolff n'a pas été l'une des personnalités les plus virulentes à réclamer des mesures strictes, ce rôle revenant plutôt à Laurent Mekies chez Ferrari et Zak Brown chez McLaren.

Dans la foulée de la décision, l'Autrichien avait estimé que la sanction de la FIA était probablement "trop" pour Red Bull mais "trop peu" pour Mercedes, et s'est concentré sur la force du système de gouvernance qui dissuaderait selon lui les équipes de commettre de nouvelles infractions.

"Au-delà de la pénalité sportive et de la pénalité financière, qui a évidemment une résonance dans le monde réel, il y a de grandes conséquences sur la réputation", avait déclaré Wolff au Mexique. "Et c'est pourquoi je crois qu'aucune équipe ne va faire le moindre faux pas, parce que vous ne voulez pas que vos partenaires et votre écurie soient traînés dans cette spirale."

"Nous vivons dans un monde transparent et conformiste. Tout a besoin de gouvernance, et le sport en a besoin [aussi]. En tant que discipline sportive, il s'agit de la véritable réussite de l'ensemble du processus."