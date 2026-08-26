À moins de trois semaines de sa grande première au calendrier de la Formule 1, le Madring poursuit ses préparatifs. Le circuit construit à Madrid pour accueillir le Grand Prix d'Espagne a organisé cette semaine deux journées de roulage pour les pilotes de F3, permettant autant aux jeunes pilotes qu'aux équipes de s'acclimater au tracé.

En parallèle du Grand Prix de Formule 1 qui se tiendra du 11 au 13 septembre, la capitale espagnole sera le théâtre du dernier rendez-vous de la saison en F3.

Lundi et mardi, les pilotes ont pu découvrir une piste sur laquelle Ferrari avait réalisé un tournage promotionnel en juillet, et où tout est désormais quasiment prêt. Les plus rapides ont tourné en 1'49, alors que les premières estimations évoquent des F1 qui boucleront les 5,418 km du circuit urbain en 1'32.

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Leader du championnat de F3 et membre de la filière Audi F1, Freddie Slater a été conquis par cette découverte, dont le meilleur temps a été réalisé par Ugo Ugochukwu en 1'49"034 lors de la deuxième journée.

"Je pense que ce circuit est incroyable à piloter, il est un peu old school, avec des virages intéressants et beaucoup de caractère", a décrit le Britannique de 18 ans. "C'est probablement l'un des circuits les plus agréables du calendrier sur un tour lancé. Je prends simplement du plaisir, je m'amuse."

"J'apprends simplement le circuit et j'essaie d'adapter mon style de pilotage, mais aussi un peu la voiture. Ça a été une bonne journée d'apprentissage pour l'équipe, surtout avec un circuit complètement nouveau et aucune donnée précédente sur laquelle s'appuyer."

Le Madring se prépare à accueillir la F1. Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Les équipes de F3 se sont principalement appuyées sur les données de leurs simulateurs pour préparer ce test et arpenter le circuit urbain dessiné autour du parc des expositions IFEMA. La piste compte 22 virages, dont une courbe en banking baptisée Monumental, et emprunte à la fois des routes privées et publiques.

"J'ai déjà eu quelques expériences sur des circuits urbains", a ajouté Freddie Slater. "Évidemment, il y a eu Macao et Monaco cette année, et il s'agit d'être à la limite, mais pas d'aller trop loin au point de risquer de s'accidenter. Je pense que c'était très important le matin de monter progressivement en puissance, de faire plusieurs tours pour pouvoir comprendre ce qui se passait."

"C'est une manière positive de monter en puissance. J'adore tout ce qui concerne ce circuit. Je trouve qu'il est incroyable. Je pense que c'est l'un des meilleurs circuits sur lesquels j'ai piloté. Comme tous les meilleurs circuits du monde, comme Macao ou Monaco, il y a du caractère, et je pense que c'est ce qu'ils ont fait de plus particulier ici. Je ne peux pas citer une partie préférée, mais j'aime bien la chicane des virages 5 et 6."

La courbe de la Monumental est le point majeur du circuit. Photo de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images