Comment Magnussen a été abandonné en bord de piste au Brésil

Le week-end de Kevin Magnussen au Grand Prix de São Paulo avait idéalement commencé avec la pole position suivie d'une huitième place lors du sprint, mais il s'est achevé dès le premier tour de la course lorsque le pilote Haas a été percuté par la McLaren de Daniel Ricciardo, un double contact mettant un terme à l'épreuve pour les deux monoplaces.

Or, tandis que Ricciardo a immédiatement été pris en charge par la voiture médicale, il n'y avait pas de place pour deux dans celle-ci et Magnussen a dû rester sur place… bien plus longtemps que ce à quoi il s'attendait.

"C'était fou", commente le Danois. "Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est la chose la plus dangereuse que j'aie faite du week-end, malgré tout le pilotage. Pour quelque raison que ce soit, on ne m'a pas ramené dans la pitlane. Daniel m'a fait abandonner, puis a sauté dans la voiture de sécurité et a pris mon moyen de transport pour rentrer. Je me suis retrouvé en bord de piste pour toute la course. Je peux y survivre, ça va."

"Puis j'ai essayé de parler aux commissaires de piste, mais ils ne parlaient pas un mot d'anglais, rien. Et après la course, j'attendais que quelqu'un vienne me chercher, et les commissaires ont commencé à partir. Je me suis demandé ce que j'allais faire !"

Kevin Magnussen a raconté son histoire aux journalistes dans le paddock d'Abu Dhabi

Magnussen a fini par trouver une solution mais a dû traverser une foule de spectateurs avant de pouvoir rallier le paddock. "Je me suis retrouvé à côté d'un grillage, et je ne voyais pas vraiment comment le contourner", explique-t-il. "Bien sûr, j'aurais pu marcher le long de la piste jusqu'à la ligne de départ/arrivée, mais il y avait tous les fans. Certains commissaires se sont alors rendu compte que j'avais des problèmes, ont fait un trou dans le grillage et m'y ont hissé, c'était un peu bizarre. Les commissaires ont pris soin de moi [au milieu des fans] mais ça aurait pu mal tourner, j'imagine. Je suis soulagé de ne pas être Lewis Hamilton à Zandvoort. Ça aurait pu être vraiment douteux !"

Lorsqu'il lui est demandé si les organisateurs du Grand Prix lui ont donné des explications, Magnussen répond : "Ils ont présenté leurs excuses notamment, mais c'est une situation très étrange. Ça ne doit pas être bien compliqué de venir me chercher ! C'était surréaliste. J'espère que ça ne se reproduira pas."

Ce Grand Prix du Brésil restera en tout cas gravé dans la mémoire de Magnussen après cette exceptionnelle pole position dans des conditions d'adhérence compliquées par la pluie.

"C'était un grand moment de fierté pour nous, cette pole position", commente l'intéressé. "Pour une si petite équipe privée comme Haas, c'est vraiment un moment de fierté. Et je pense que ça a remonté le moral de tout le monde. Cela a montré que tout est possible dans ce sport. Bien que cela paraisse souvent impossible, ça ne l'est pas. C'est grâce à ces moments-là que tout ça vaut le coup."

Et chez Haas, l'impact est manifeste : "Je vois que tout le monde se tient un peu plus droit, marche la tête un peu plus haute dans le paddock, et c'est super. C'est un souvenir que nous aurons toujours en commun. Et aborder la fin de la saison ainsi, aborder l'hiver avec un tel temps fort, ça a une grande valeur."

Propos recueillis par Jonathan Noble