Magnussen 7e : "Quelles montagnes russes !"

Charger le lecteur audio

Comment aurait-il pu s'y attendre ? Il y a dix jours, Kevin Magnussen était annoncé officiellement par Haas comme remplaçant de Nikita Mazepin, le Russe et son clan étant chassés par l'écurie américaine sur fond d'invasion de l'Ukraine par le régime de Vladimir Poutine. Et ce samedi, après quelques heures de tests hivernaux et les essais libres du premier Grand Prix de la saison 2022 à Bahreïn, le voilà au volant d'une monoplace capable de le porter en septième position sur la grille, sachant qu'il n'avait fait aussi bien ou mieux que neuf fois lors de son premier passage au sein de l'écurie, entre 2017 et 2020.

"Oui, ça a été d'énormes montagnes russes depuis que j'ai reçu l'appel de Günther, j'ai été vraiment surpris", lance-il quand le "tourbillon" de ces dernières semaines est évoqué. "Ensuite, j'ai essayé de faire en sorte que cela se produise. Il y avait quelques obstacles que je devais régler et c'était déjà un peu stressant. Ensuite, je suis arrivé ici, j'ai piloté la voiture pour la première fois, j'avais mal au cou et j'espérais que la voiture soit bonne, mais on ne sait jamais vraiment avec les essais en F1. Et puis j'ai eu un problème [de direction] en qualifications, je ne pensais pas que nous pourrions rouler en Q3 – quelles montagnes russes !"

Et justement, est-ce que Steiner a tenté d'attirer le Danois avec des promesses de performances ? "Il n'a rien promis, ce qu'il aurait pu faire facilement", explique le pilote au numéro 20. "Ils avaient de bonnes impressions sur ce qu'ils avaient fait avec la voiture, mais après Barcelone, il n'y avait pas grand-chose à montrer. Nous en parlions et il a dit qu'ils pensaient avoir une voiture assez correcte mais il n'a rien promis, donc c'est juste fou."

"Je suis vraiment affamé !" a-t-il ajouté. "Je me sens incroyablement chanceux d'être dans cette situation, avec une bonne voiture en Formule 1, c'est très fun."

Quand il lui a été demandé s'il estimait qu'il y avait encore mieux à faire sur le plan personnel en course ce dimanche, vu son arrivée tardive dans l'équipe et au volant d'une VF-22 qu'il découvrait lors des tests, il a répondu : "Oui, nous avions un bon rythme sur les longs runs aux essais, mais vous ne savez pas vraiment ce que les autres font – puissance, carburant et autres – et ce n'était assurément pas mauvais sur les longs runs non plus (sic). Commencer P7, si vous pouvez faire ça, vous devez aller chercher des points. La plus grande inquiétude est la fiabilité, je dirais, mais je croise les doigts pour que nous y arrivions."