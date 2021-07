Un "malentendu" entre Vettel et Räikkönen, Aston Martin bredouille

Le Grand Prix d'Autriche s'est drôlement terminé pour Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen dimanche. Un accrochage étonnant et assez violent les a envoyés dans les graviers alors qu'ils luttaient hors du top 10, ce qui a valu une pénalité de 20 secondes au Finlandais, jugé responsable de l'incident par les commissaires sportifs. Aucun des deux n'a donc inscrit le moindre point.

Interrogé sur l'incident Vettel estime qu'il s'agissait avant tout d'un "malentendu" en piste entre les deux anciens coéquipiers chez Ferrari. Alors qu'ils étaient côte à côte au virage 5, le contact provoqué par Räikkönen au niveau de l'arrière gauche de l'Aston Martin a provoqué leur perte.

"Je pense qu'il y a eu un malentendu", estime Vettel, qui a été classé 17e du Grand Prix en dépit de son abandon. "Je ne sais pas, j'étais à l'intérieur et je pensais être devant. Mais je ne sais pas, il faut que je regarde. Il faut que je parle avec Kimi mais je pense qu'il y a eu un malentendu. […] J'imagine qu'il ne m'a juste pas vu devant lui. J'étais bien sorti du virage 4 et je prenais de l'avance sur Kimi, à droite, lorsque nous avons abordé le virage 5. Je ne pense pas qu'il y avait une quelconque intention de sa part."

La double manche autrichienne aura quoi qu'il en soit mis un sérieux coup d'arrêt à la progression du quadruple Champion du monde, qui n'aura pas ramené le moindre point. Pourtant les qualifications laissaient entrevoir de belles choses malgré une pénalité de trois places infligée à Vettel pour avoir gêné Fernando Alonso. Parti 11e avec les pneus tendres, il a toutefois subi les contraintes d'une stratégie à deux arrêts peu efficace car impliquant du trafic.

"J'étais coincé dans le trafic donc ce n'était pas génial, puis à un moment donné, ceux qui étaient en mediums allaient plus vite", déplore Vettel. "Je ne crois pas que c'était si mal, dans la voiture ça allait. L'équilibre était correct, mais j'imagine que nous n'avions pas le rythme nous permettant de nous battre pour des points."

Alors qu'Aston Martin restait sur quatre Grand Prix consécutifs terminés dans les points, l'écurie britannique a enregistré un zéro pointé qu'elle n'avait pas connu depuis le Grand Prix d'Espagne. Car Lance Stroll a lui aussi vécu une course compliquée, achevée au 13e rang.

"Ce n'est pas la course que nous espérions", convient le Canadien. "Je crois qu'il est évident, avec le recul, que partir en pneus tendres n'était pas idéal, même si nous avons réussi à nous maintenir dans la lutte pour les points lors de la première phase de course. Lorsque nous avons fait notre premier arrêt pour chausser des pneus durs, nous sommes ressortis avec un peu de trafic. Face à des voitures avec des stratégies et des pneus différents, nous avons perdu du temps et nous n'avons pas tiré profit du pic de performance des pneus dans le deuxième relais."

Aston Martin a précisé après la course que Stroll avait également été ralenti par "des débris logés dans une écope de freins", d'après les propos d'Otmar Szafnauer. "Nous allons commencer à travailler sur les données pour tirer les leçons et nous appuyer sur les points positifs", ajoute le directeur de l'équipe de Silverstone, qui évoluera à domicile dans dix jours, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.