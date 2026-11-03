Interview

Formule 1 GP de Mexico

Marco Antonelli : "J'ai vu le champion en Kimi après son accident en Australie"

Dans un entretien accordé à Motorsport.com, le père de Kimi Antonelli explique pourquoi la manière dont son fils s'est remis de son accident en Australie l'a convaincu qu'il pouvait devenir champion du monde de F1.

Franco Nugnes

Publié: 3 nov. 2026, 12:57

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Kym Illman (Getty Images)

Kimi Antonelli est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1 au Grand Prix de Mexico, devenant le premier Italien à décrocher le titre depuis Alberto Ascari en 1953.

Dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com, son père Marco, ancien pilote et directeur de l'équipe AKM Motorsport, revient sur la progression de Kimi, sa capacité à gérer la pression et le moment où il a compris que son fils pouvait devenir champion du monde.

Motorsport.com : Marco, que ressentez-vous en voyant votre fils devenir champion du monde ?

Marco Antonelli : "C'est difficile à dire. On ne réalise pas vraiment, parce que c'est quelque chose de tellement énorme que cela paraît presque étrange. On se bat pour un championnat comme pour tous ceux auxquels il a participé jusqu'ici et, honnêtement, nous ne ressentons pas de différence. Nous n'avons pas encore vraiment pris la mesure du fait que nous parlons de Formule 1."

Cela va-t-il devenir plus concret dans les prochains jours ?

MA : "Je pense que oui. Aujourd'hui, Kimi est devenu champion du monde et tout le monde commence à en parler, mais je n'ai pas encore vraiment réalisé ce qu'il a accompli. Il y a encore quelques heures, il avait un titre à aller chercher et il s'y est préparé avec le même état d'esprit que d'habitude. Il a abordé chaque course de la même manière, en essayant de faire du mieux possible à chaque fois, sans regarder le classement. Je ne pense pas que quoi que ce soit change aujourd'hui."

Comment gérez-vous la pression et évacuez-vous la tension ?

MA : "Il y a la pression et il y a la tension. On peut aussi évacuer cette tension avec les personnes qui nous entourent. Au moment de monter dans la voiture, ce n'est pas tant de la pression que la tension de quelqu'un qui veut bien faire. Vous avez aussi couru, vous savez donc ce que cela signifie d'être à une demi-heure du départ et de commencer à penser au moment où l'on va prendre la piste pour essayer de gagner. On gère la pression en essayant de donner 100% à chaque fois qu'on prend la piste, sans penser au résultat final de la saison."

Signboard for Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Pendant cette demi-heure sur la grille dont vous parlez, Kimi vous cherche souvent du regard...

MA : "Il me cherche souvent..."

Parfois, on a l'impression qu'un simple regard entre vous suffit, sans même avoir besoin de parler.

MA : "C'est vrai. Et assez souvent, je lui demande s'il ressent de la tension avant une course, et il reconnaît que oui. Je lui dis que c'est positif, parce que cela fait monter l'adrénaline et lui permet de donner le meilleur de lui-même."

"Kimi me considère un peu comme son mentor. Il sait donc qu'un simple regard lui permet de trouver du soutien et d'être rassuré. Il sait que je comprends ce qu'il ressent."

Kimi peut poser toutes les questions techniques qu'il veut à l'équipe, mais lorsqu'il s'agit de la personne qui va prendre place dans le cockpit, c'est vers vous qu'il se tourne...

MA : "Oui, parce que, comme je l'ai dit, ayant moi-même été pilote, même si je n'ai pas atteint son niveau, je comprends ce que signifie le fait de monter dans une voiture. Que l'on coure en Formule 1 ou en GT, les pilotes se posent toujours les mêmes questions. Ils se demandent : 'Et si je ne suis pas bon ? Qu'est-ce que les autres vont penser ?'"

"Ce sont des pensées qui viennent inévitablement à l'esprit de tous ceux qui pratiquent le sport automobile, ou toute autre discipline de haut niveau où la rivalité est intense."

Et qu'est-ce que cela signifie pour Kimi ?

MA : "Kimi sait que je le comprends, et c'est probablement pour cela qu'il me cherche du regard. Un regard ou une étreinte peuvent lui offrir ce moment de détente qui l'aide à rester concentré lorsqu'il monte dans la voiture pour obtenir un résultat."

Mais aujourd'hui, votre fils est devenu champion du monde de Formule 1. Qu'est-ce que cela représente pour vous ?

MA : "C'est du bonheur pour lui, du bonheur pour moi en tant que père, et du bonheur pour nous tous, en tant que famille qui l'a toujours accompagné."

On a le sentiment que cela va bien au-delà, que c'est profondément lié à votre propre passion pour la course. Vous avez obtenu des résultats sans disposer des moyens nécessaires pour mener la carrière professionnelle que vous auriez peut-être méritée. En Super Touring, vous vous battiez contre des voitures officielles avec des machines engagées par des équipes privées, notamment une BMW M3 que vous exploitiez vous-même avec AB Motorsport. Que représente pour vous le passage de témoin entre un père et son fils ? Le succès de Kimi compense-t-il ce que vous n'avez pas pu accomplir vous-même ?

MA : "Eh bien, c'est peut-être une façon un peu évidente de voir les choses. Mon expérience a peut-être été utile. Même si j'étais un pilote assez rapide, je ne me suis jamais retrouvé au bon endroit au bon moment."

Qu'entendez-vous par là ?

MA : "Quand mon fils a commencé à courir, j'avais peur qu'il connaisse quelque chose de similaire à ce que j'avais vécu. C'était ma crainte, mais cela ne s'est pas produit, parce que Kimi a toujours tout fait comme il fallait et s'est retrouvé dans les bonnes circonstances. Il a su saisir les occasions qui se présentaient à lui."

"Et aujourd'hui, je ressens un immense bonheur parce que mes craintes ne se sont pas réalisées. Le voir accomplir ce que je n'ai pas pu faire me procure une satisfaction supplémentaire, mais ceux qui pensent que je veux me retrouver en lui se trompent."

"J'ai eu mon parcours, et lui a le sien. Kimi a réussi parce qu'il a su réunir tous les éléments, et nous avons créé en famille les bonnes conditions pour lui. Certaines de mes erreurs lui ont été utiles, puisqu'il ne les a pas reproduites."

"Nous avons bien fait de lui créer les bonnes conditions. Je ne pense pas que pouvoir s'appuyer sur de l'expérience soit négligeable."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Qu'est-ce que Kimi a hérité de Marco et qu'a-t-il hérité de Veronica ?

MA : "Nous nous ressemblons beaucoup. Nous sommes tous têtus. Nous ne lâchons rien tant que nous n'avons pas atteint notre objectif."

"Il y a aussi le sens du travail. Je suis rentré chez moi après la victoire de Kimi à Austin parce que mon équipe courait à Mugello pour décrocher un titre, et il faut honorer ses engagements."

"C'est une valeur que j'ai transmise à Kimi, tout comme sa mère l'a encouragé à poursuivre ses études malgré sa carrière de pilote."

Avez-vous déjà envisagé de fermer votre équipe pour suivre le champion du monde ? Votre activité principale reste votre équipe de GT et de Formule 4 ?

MA : "Exactement. Pour le suivre, je dois partager mon temps et faire un effort supplémentaire pour continuer à faire tourner mon entreprise tout en restant à ses côtés."

"Mais ce n'est pas parce qu'il est en Formule 1 que ma vie ou celle de Veronica a changé. Nous sommes restés exactement les mêmes personnes qu'avant."

Il ne doit pas être facile de rester soi-même dans un environnement aussi exposé médiatiquement que la Formule 1 ?

MA : "Bien sûr, mais comme je ne lui ai pas projeté dessus ce que j'aurais voulu être moi-même, nous suivons deux parcours distincts et parallèles."

"Ma carrière de pilote s'est arrêtée à un certain moment, tandis que la sienne continue de se développer et qu'il obtient les résultats qu'il mérite."

"C'est pourquoi ma vie ne change pas et que je n'ai pas voulu la mêler à la sienne. En tant que père, je considère qu'il est de mon devoir d'aider mon fils, mais je ne veux pas interférer dans son parcours et je conserve mes propres passions."

"Ce que Kimi a de plus que moi, et peut-être même que Veronica, c'est sa capacité à prendre du recul face aux situations."

Pouvez-vous expliquer ?

MA : "Au fil des années, nous avons appris à le connaître et nous nous sommes un peu adaptés à son caractère."

"Il ne s'inquiète jamais des choses avant qu'elles ne se produisent. Il ne voit jamais les choses de manière négative et, même quand quelque chose ne fonctionne pas, il cherche une solution pour y remédier."

"C'est une grande qualité qu'il a développée, alors que j'étais certainement plus émotif."

"L'autre chose qui m'impressionne vraiment, c'est sa capacité à rester concentré."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sur ce point précis, il présente des similitudes avec son idole Ayrton Senna, qui recherchait la perfection dans tout ce qu'il faisait...

MA : "Kimi a la capacité de se couper du monde. Et il tient peut-être un peu cela de moi."

"Quand je courais et que je n'avais pas d'argent, je préparais les voitures de clients, mais à un certain moment, j'étais capable de tout mettre de côté et de penser au fait que je devais piloter et peut-être essayer de gagner."

"Mais mon fils trouve toujours les mots justes, même dans les situations les plus négatives, et il ne se décourage jamais."

"Il ne s'effondre pas pour devoir ensuite remonter la pente. Il parvient toujours à maintenir son niveau et à continuer de progresser."

En général, lorsqu'un jeune talent arrive en Formule 1, les pilotes établis lui mènent la vie dure. Pourtant, Kimi n'a pas subi de traitement particulièrement sévère de la part de pilotes comme Verstappen et Hamilton. Y a-t-il une raison à cela ?

MA : "C'est une question qu'il faudrait leur poser."

"Je pense qu'il a fait preuve d'un grand respect envers les champions et qu'il a vu ce respect lui être rendu."

"Il ne faut pas jouer de mauvais tours. L'intégrité sportive est importante dans un environnement compétitif, et c'est une valeur qu'il porte en lui."

"Bien sûr, s'ils doivent se battre roue contre roue, aucun ne cède, car ils ne vont certainement pas se faciliter la tâche. Mais il y a toujours beaucoup de fair-play."

Sur certains Grands Prix, vous ne séjournez pas à l'hôtel, mais voyagez avec vos camping-cars. À Monza, vous étiez garés dans la cour fermée d'une entreprise à Biassono, près du circuit, à côté des camping-cars de Verstappen et Hamilton. Un peu comme dans un petit camping. On imagine les pilotes de Formule 1 dans les hôtels les plus luxueux, mais la réalité est différente ?

MA : "Non, non. Lorsque nous nous installons avec les camping-cars, nous essayons de trouver des endroits assez tranquilles et privés."

À quelle fréquence cela arrive-t-il dans l'année ?

MA : "Avec Max, cela arrive chaque fois que nous décidons de rester dans le camping-car. Mais c'est aussi très fréquent avec Lewis, et avec d'autres."

"Nous nous croisons, nous discutons un peu, puis chacun reprend le cours de sa vie."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Dans le paddock, on raconte pourtant que vous cuisinez pour tout le monde. Vos pâtes sont célèbres...

MA : "Non, pas pour absolument tout le monde ! Mais disons que l'occasion se présente de temps en temps."

"Nous n'avons jamais réussi à dîner vraiment avec Lewis parce qu'il est toujours très occupé avec ses sponsors et toutes sortes d'obligations, mais il est vrai que nous recevons parfois des invités comme Stefano Domenicali et Flavio Briatore."

"Mais je tiens à préciser que le restaurant Antonelli est très simple : quelques pâtes, un blanc de poulet et une salade, rien de plus."

"J'apporte tout de la maison, puis nous faisons quelques parties de cartes. C'est très simple."

C'est certainement très éloigné du mode de vie mondain que l'on associe au paddock de la F1...

MA : "Cela ne nous intéresse pas. Nous n'organisons pas de fêtes, simplement des dîners entre amis pour passer un bon moment ensemble."

"C'est exactement comme lorsque nous courions en championnat italien de voitures de tourisme. Ce ne sont plus des voitures de tourisme, c'est la Formule 1."

Pourriez-vous réunir Max et Lewis autour de la même table dans le camping-car des Antonelli ?

MA : "Lewis a quelques contraintes alimentaires supplémentaires [il est vegan], donc c'est un peu plus compliqué. Avec Max, il n'y a aucune restriction."

Kimi est devenu champion du monde. Qu'est-ce qui change après un exploit historique pareil ?

MA : "Il a fallu énormément d'efforts pour atteindre le sommet, mais y rester est beaucoup plus difficile. Nous sommes donc déjà prêts à relever ce défi."

"Pour l'instant, nous profitons du moment. Les émotions sont très fortes."

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Avez-vous oublié les critiques virulentes auxquelles Kimi a été confronté l'an dernier lorsque les résultats ne suivaient pas ?

MA : "On ne peut pas s'en prendre à un jeune homme qui ne dispute la Formule 1 que depuis six mois parce qu'il a obtenu quelques mauvais résultats."

"Je tiens à souligner que ces résultats ne dépendaient pas toujours de lui. En réalité, il a réussi à se sortir de situations qui auraient pu le détruire, car certaines attaques ont été très violentes."

"Sa capacité à inverser le cours des choses, comme il l'a fait tant de fois en karting et dans des championnats qui semblaient perdus avant qu'il ne parvienne à tout renverser, montre la force de Kimi."

"Il ajoute à son talent naturel de l'expérience et de la confiance dans la voiture et au sein de l'équipe. Il a 20 ans, mais sa maturité dépasse son âge."

Jusqu'où peut-il aller ?

MA : "Je pense qu'il a encore une belle marge de progression et que, combinée à son état d'esprit qui consiste à ne jamais être satisfait, elle lui donnera la motivation nécessaire pour continuer à obtenir de bons résultats en Formule 1 tant qu'il disposera d'une voiture compétitive."

"Je serais surpris de me tromper..."

Marco Antonelli

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Le programme junior de Mercedes a soutenu Kimi alors qu'il était encore enfant, et Toto Wolff l'accompagne presque comme un deuxième père depuis neuf ans. Vous êtes-vous déjà demandé si la pression intense qui a déstabilisé votre fils avait été délibérément créée par l'équipe pour vérifier qu'il pouvait y résister avant de viser le titre mondial ?

MA : "Je ne sais pas, car ce ne sont pas des sujets que nous avons abordés en profondeur."

"Kimi a essayé de donner le meilleur de lui-même et nous avons tenté de l'aider. Il me semble qu'il a bien réussi à traverser cette période."

"Tout le reste n'a pas d'importance..."

Quelle course a constitué le tournant de sa campagne pour le titre ? Certains évoquent Monaco, d'autres Monza...

MA : "Pour moi, c'était la première course de la saison, en Australie."

"Après l'accident survenu en EL3, je n'aurais jamais pensé qu'il réussirait à remonter dans la voiture et à décrocher immédiatement une place en première ligne des qualifications."

"Quand on subit un accident pareil, on perd inévitablement un peu de confiance et les mauvais souvenirs de l'année précédente peuvent refaire surface."

"Kimi a fait un travail remarquable et m'a une nouvelle fois démontré sa capacité à renverser une situation grâce à sa force mentale."

Même si George Russell a gagné à Melbourne ?

MA : "Oui. Il a abordé les qualifications avec une voiture qui n'avait pas de véritable réglage, puisqu'elle n'avait été terminée qu'au tout dernier moment. Il ne savait donc pas si la voiture était bonne ou non."

"Disons qu'il a abordé ce Grand Prix avec l'état d'esprit de quelqu'un qui voulait remettre les choses en ordre en lui-même."

"Et c'est là que j'ai vu le champion."

"J'ai compris que la saison allait prendre une autre tournure et qu'il serait un prétendant au titre. Bien sûr, je n'aurais pas pu imaginer que cela irait aussi loin, mais je savais qu'il serait dans la lutte."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Il est le plus jeune champion du monde de l'histoire. Et dès sa deuxième saison en F1, il a déjà signé des performances qui resteront dans les annales et marqueront peut-être le début d'une légende...

MA : "Je pense très bien connaître Kimi, mais il y a des moments où je me demande comment il a réussi certaines choses, et pas seulement en Formule 1."

Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?

MA : "Quand il a remporté la course du championnat d'Europe de Formule Régionale à Zandvoort sous la pluie, avec une seconde d'avance sur tout le monde, ou ses débuts en Formule 4 à Monza, ou encore cette course de karting après son accident à Portimão, lorsqu'il s'était cassé la jambe."

"Il a signé des performances extraordinaires, même sans avoir effectué le moindre essai au préalable. En GT à Misano, il a terminé avec 23 secondes d'avance sur tous les autres dans une voiture qu'il connaissait à peine, sans commettre la moindre erreur."

"Je me souviens de toutes ces performances. Ce ne sont pas des choses ordinaires ni faciles à réaliser. Évidemment, j'ai tout vu et je sais de quoi il est capable."

Read Also:

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Comment Red Bull a pris une décision cruciale pour offrir à Verstappen la victoire au "Maxico Grand Prix"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Franco Nugnes





Ferrari introduira son dernier package d'évolutions à Austin



Formule 1



Formule 1



GP des États-Unis



12 j



Ferrari introduira son dernier package d'évolutions à Austin





La FIA s'attaque à une faille du plafond budgétaire en F1 avec une nouvelle règle



Formule 1



Formule 1 13 j



La FIA s'attaque à une faille du plafond budgétaire en F1 avec une nouvelle règle





Charles Leclerc privé du moteur évolué de Ferrari à Madrid



Formule 1



Formule 1



GP d'Espagne



1 m



Charles Leclerc privé du moteur évolué de Ferrari à Madrid

Plus de

Kimi Antonelli





Kimi Antonelli revient sur le "tournant" de sa saison qui l’a mené au titre



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



2 h



Kimi Antonelli revient sur le "tournant" de sa saison qui l’a mené au titre





Toto Wolff : deux sponsors ont quitté Mercedes après la promotion de Kimi Antonelli en F1



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



15 h



Toto Wolff : deux sponsors ont quitté Mercedes après la promotion de Kimi Antonelli en F1





Kimi Antonelli explique pourquoi il ne portera pas le numéro 1 en 2027



Formule 1



Formule 1 19 h



Kimi Antonelli explique pourquoi il ne portera pas le numéro 1 en 2027

Plus de

Mercedes





Wolff autorise Russell à zapper les médias, une amende pour Mercedes



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



22 h



Wolff autorise Russell à zapper les médias, une amende pour Mercedes





Antonelli touché par Hamilton et Verstappen : "Je vais faire encadrer cette photo"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



1 j



Antonelli touché par Hamilton et Verstappen : "Je vais faire encadrer cette photo"





Antonelli submergé par l'émotion après son premier titre mondial



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



1 j



Antonelli submergé par l'émotion après son premier titre mondial

Dernières actus





Marco Antonelli : "J'ai vu le champion en Kimi après son accident en Australie"



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



1 min



Marco Antonelli : "J'ai vu le champion en Kimi après son accident en Australie"





Comment Red Bull a pris une décision cruciale pour offrir à Verstappen la victoire au "Maxico Grand Prix"



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



29 min



Comment Red Bull a pris une décision cruciale pour offrir à Verstappen la victoire au "Maxico Grand Prix"





Russell pousse la candidature surprise de Vesti chez Cadillac en 2027



Formule 1



F1 Formule 1 1 h



Russell pousse la candidature surprise de Vesti chez Cadillac en 2027





Hadjar s'estime en partie responsable de l'accrochage avec Russell qui a "ruiné" son GP du Mexique



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



2 h



Hadjar s'estime en partie responsable de l'accrochage avec Russell qui a "ruiné" son GP du Mexique

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire