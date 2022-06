Marko : Le lobbying de Mercedes s'est "retourné contre eux"

Charger le lecteur audio

De nombreux pilotes ont, au cours ou à la suite du Grand Prix d'Azerbaïdjan, fait part de leurs inquiétudes concernant le marsouinage et/ou le talonnage excessif des Formule 1 version 2022. Parmi eux, les pilotes Mercedes, dont la monoplace est parmi les plus touchées par ces phénomènes, Lewis Hamilton ayant notamment grandement souffert du dos lors de la course de Bakou.

Cela, ainsi que la consultation d'experts et de médecins, a conduit la FIA à entreprendre une série de premiers pas pour tenter de circonscrire ce qui est perçu comme un potentiel risque pour la santé et la sécurité, que ce soit à court, moyen ou long terme. Ces mesures ont été annoncées via une Directive Technique publiée avant le GP du Canada.

D'un côté, ce document prévoit la mise en place à venir d'un système de mesure des oscillations verticales qui contraindrait les équipes dépassant un certain seuil à agir pour que cela ne se reproduise plus. De l'autre, maladroitement, elle prévoit également la possibilité pour les équipes d'effectuer des modifications concrètes des planchers, que ce soit en matière d'épaisseur ou d'ajout de renfort. Or, ce second volet entrant en contradiction directe avec la réglementation technique, de telles dispositions sont pour le moment quasi inapplicables en raison du risque de réclamation.

Certains dirigeants d'écuries – l'un des plus diserts sur le sujet ayant été Christian Horner, qui avait déjà affiché son opposition de principe à de telles mesures – ont fait part de leur mécontentement ou à minima de leur étonnement, notamment concernant le timing de publication de la directive. Mais, au-delà de ce sujet, une partie des observateurs s'est demandée si le contrôle des oscillations ne serait pas, une fois mis en place, particulièrement coûteux pour Mercedes, dont la W13 peine à limiter ses rebonds en raison de sa hauteur de caisse basse.

S'exprimant pour Motorsport.com à ce sujet, Helmut Marko a déclaré que la menace d'une intervention de la FIA pour forcer les équipes en souffrant le plus à régler différemment les F1 était justement ce qui pouvait mettre à mal les performances actuelles de Mercedes. Cela l'amène à affirmer que ces mesures sont à l'opposé du but recherché par l'écurie allemande, en dépit des déclarations de Toto Wolff affirmant qu'il fallait "protéger les écuries d'elles-mêmes".

"Exactement", a déclaré le dirigeant Red Bull. "En allemand, on dit : 'der Schuss ging nach hinten los' [que l'on peut traduire par 'le coup s'est retourné contre eux', ndlr]. Donc ça s'est retourné contre Mercedes."

Helmut Marko avec Christian Horner

En dépit de la question de la santé, des déclarations de divers pilotes d'écuries différentes et d'un règlement qui permettrait potentiellement aux écuries de continuer à placer les athlètes en situation de danger physique, Marko persiste dans l'idée que la FIA devrait rester en dehors de cette question au vu des disparités sur la grille.

"Je suis entièrement d'accord avec Max [Verstappen], ce n'est pas correct de changer quelque chose comme ça pendant la saison. Ça ne peut pas être à la FIA de faire nos réglages. Changer la hauteur de caisse signifie changer les réglages et la FIA ne peut pas faire ça. Ensuite, je pense que tout ceci est le résultat des problèmes d'une seule équipe. Cette équipe devrait juste régler ses propres problèmes et ne pas affecter les autres équipes."

Les réunions qui se tiennent cette semaine sur le sujet pour tenter de trouver un compromis pourraient toutefois ne plus laisser autant de répit à Red Bull que la semble-t-il inoffensive Directive Technique d'avant Montréal. Pour Marko, il faut quoi qu'il en soit que la fédération apporte plus de détails : "Je pense qu'il y a trop de paramètres qui ne sont pas encore clairs. Donc je pense que la FIA doit apporter une autre clarification."

Avec Ronald Vording et Jonathan Noble