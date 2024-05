Marko : Perdre Newey est "psychologiquement un affaiblissement"

Helmut Marko a reconnu avoir été surpris par la décision d'Adrian Newey de quitter Red Bull dans quelques mois, qualifiant cet événement de "douloureux". Le consultant spécial de Red Bull met toutefois ce départ sur le compte d'une forme de lassitude, n'évoquant pas les tensions internes qui polluent l'écurie championne du monde depuis le début de l'année. L'Autrichien a également assumé le fait qu'un accord à l'amiable permette au directeur technique de rejoindre l'écurie de son choix dès 2025.

"C'est une surprise", a-t-il réagi au micro de Sky Deutschland. "Mais s'il n'a plus la motivation et qu'il fait une sorte de burn-out, il faut l'accepter. Et en raison de ce qu'il a fait d'incroyable chez Red Bull Racing, une solution mutuelle acceptable a été trouvée pour résilier le contrat."

"Je crains qu'après une période de réflexion, il retrouve ce 'racing spirit', cet appétit pour la compétition, et qu'il soit alors disponible pour une autre écurie que la nôtre. En fait, sa plus grande force a toujours été lorsqu'il y a eu des changements de réglementation, ce qui ne sera le cas qu'en 2026. D'ici là, je suis convaincu que notre équipe aura l'expérience et les connaissances nécessaires pour que nous restions compétitifs. Mais bien sûr, psychologiquement, je suis d'accord, c'est un affaiblissement."

À l'instar de Max Verstappen la veille, Helmut Marko se montre toutefois serein pour l'avenir et ne soutient pas la thèse d'une fuite des cerveaux ou d'un effondrement de l'équipe, comme dit le craindre Jos Verstappen.

"Le départ de Newey est évidemment douloureux", reconnaît-il. "C'est le meilleur designer de la Formule 1. Il était très respecté en tant que personne, en tant qu'homme, et il était toujours là en cas de problème ou de requête. Mais d'un autre côté, nous avons une équipe technique très diversifiée, qui est maintenant sous la direction de Pierre Waché, avec également de jeunes talents, donc je ne vois pas de problème en ce qui concerne la performance."

Jeudi dans le paddock du Grand Prix de Miami, Max Verstappen a insisté sur le fait qu'il voyait toujours son avenir chez Red Bull en dépit du départ d'Adrian Newey, et Helmut Marko n'affiche pas non plus de crainte sur ce sujet.

"Max fera certainement en fonction de ce qu'on lui propose, c'est-à-dire le meilleur package technique possible", souligne-t-il. "C'est certainement Red Bull Racing à l'heure actuelle. Et comme il n'y a pas de changement réglementaire l'année prochaine, je suis également convaincu que cet avantage perdurera. Ce qui se passera ensuite, ça représente encore beaucoup de temps quand on est en Formule 1, et ça se décidera au cas par cas."