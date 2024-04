Marko : Tsunoda était au niveau de Verstappen et Alonso à Suzuka

Yuki Tsunoda a signé la dixième place du Grand Prix du Japon 2024 de Formule 1. Si cela lui a permis de rapporter un point, lui qui en comptait déjà six après sa septième place de Melbourne, c'est la manière qui est ressortie de cette épreuve à domicile.

Le Japonais a en effet obtenu ce résultat après une âpre bataille dans le milieu de peloton, en s'offrant quelques manœuvres notables notamment par l'extérieur dans les Esses, parachevée par une très bonne exécution de son écurie Visa Cash App RB, qui lui a permis de ressortir des stands en tête d'un groupe de cinq voitures, dont l'Aston Martin plus rapide de Lance Stroll, dans un moment crucial de l'épreuve.

Avec désormais sept unités au compteur, Tsunoda reste le seul pourvoyeur de points de l'écurie VCARB en ce début de saison et le seul pilote, aussi, à avoir réussi à placer sa monoplace en Q3, lors des trois derniers Grands Prix. Pendant ce temps, Daniel Ricciardo connaît de son côté une entame de campagne terne, que l'accident du premier tour à Suzuka n'a pas aidé à raviver.

Interrogé sur le week-end de son pilote, lui qui chapeaute le programme Red Bull en sa qualité de conseiller, Helmut Marko n'a pas fait dans la demi-mesure, comparant notamment ses performances tout au long du GP à celles du vainqueur Max Verstappen (Red Bull) et du sixième Fernando Alonso (Aston Martin) : "Lors du deuxième départ, Yuki s'est élancé de manière sensationnelle", a-t-il écrit dans sa chronique pour Speekweek.com.

"Ses manœuvres de dépassement ont été le spectacle du jour. Les fans étaient complètement déchaînés. Son week-end a été du niveau de Max, Alonso et compagnie. Un sans-faute, une super performance sous la pression de sa course à domicile."

Une appréciation qui contraste avec celle au sujet de Ricciardo que l'Autrichien a jugé, dans la séquence avant son accident, "trop prudent dans le premier virage" et se faisant "dépasser à gauche et à droite".

Après la course, Tsunoda a déclaré : "C'est incroyable. Après deux années aussi longues, j'ai réussi à marquer des points [à domicile]. C'est un sentiment très agréable et je remercie l'équipe, qui a fait un travail fantastique lors de l'arrêt au stand, et qui nous a permis de passer devant Aston sur la piste. Sans cela, je n'aurais pas pu marquer ce point. C'est donc tout à l'honneur de l'équipe et aussi, bien sûr, merci aux fans japonais."

Avec Oleg Karpov