Massa : Schumacher plus travailleur, Hamilton plus talentueux

Felipe Massa a été le coéquipier de Michael Schumacher en 2006 chez Ferrari et l'a de nouveau côtoyé sur la grille de 2010 à 2012, tandis qu'il a roulé face à Lewis Hamilton de 2007 à 2017, perdant le titre 2008 sur le fil face au prodige britannique.

Hamilton a remporté une 92e victoire historique le week-end dernier au Grand Prix du Portugal, surpassant la marque de 91 succès de Schumacher, qui était la référence depuis 2006. Le pilote Mercedes va probablement égaler les sept titres mondiaux du Baron Rouge d'ici quelques semaines.

Massa voit Schumacher comme le pilote le plus pointu en matière de préparation physique et de technique, estimant Hamilton plus faible sur ce point – ce que ne corroborent pas, par exemple, les propos d'Andrew Shovlin, qui a travaillé avec les deux hommes chez Mercedes.

"C'est très difficile à comparer", admet Massa dans le podcast In The Fast Lane. "Je n'ai pas couru dans la même écurie que Lewis. Il faut vraiment courir avec les deux dans la même voiture, comprendre les données, pour les comparer. Mais tous deux sont complètement géniaux, talentueux et différents, ce sont des pilotes complets dans de nombreux domaines."

"Je dirais que côté technique, Michael était devant. Je ne vois pas vraiment Lewis travailler énormément avec les ingénieurs, tout comprendre du côté technique. Je ne crois pas qu'il connaisse [la voiture] à 100%. Mais niveau talent et vitesse pure…"

"Michael s'entraînait intensément physiquement, il était très bon côté technique. Je ne suis pas sûr que [Hamilton] soit exactement comme ça côté préparation physique, mais il n'est pas comme ça non plus côté technique. Cela dit, il fait tout à la perfection. Il est même peut-être encore plus talentueux. Car même s'il ne travaille pas aussi dur, il est capable de tout faire à la perfection."

Massa avait été impressionné par la première saison de Hamilton en Formule 1, en 2007. Le pilote McLaren avait lancé sa carrière par neuf podiums consécutifs et avait vu le titre lui échapper pour un seul point face à Kimi Räikkönen, à l'issue d'une rivalité fratricide avec Fernando Alonso.

"Il était très clair que Lewis était un pilote très talentueux dès ses débuts", indique le Brésilien, rappelant néanmoins le coûteux abandon de Hamilton dans le bac à gravier de la voie des stands à Shanghai, avec des pneus usés jusqu'à la corde. "Il n'a pas gagné [le titre] en 2007 car il a fait des erreurs, l'expérience lui a peut-être manqué dans certaines courses. Je me rappelle qu'en Chine, il est sorti de piste en allant faire son arrêt au stand, il s'est arrêté dans le dégagement. Certaines erreurs et sa lutte interne avec Alonso lui ont coûté le championnat."

"Mais cela a montré qu'il avait du talent. Il a montré qu'il était différent, qu'il pouvait battre n'importe quel pilote. Même Fernando Alonso, un talent d'exception, il l'a battu d'emblée, dès sa première année en Formule 1. Au final, son palmarès montre son talent, ce dont il est capable. Les chiffres continueront de le montrer, car il battra tous les records en Formule 1. Peut-être que cette année il aura déjà autant de titres que Michael Schumacher, ce qui est incroyable."

