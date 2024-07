Mastercard revient en F1 en tant que sponsor de McLaren

On savait depuis un certain temps que Mastercard envisageait un retour en F1, mais l'entreprise a finalement décidé de rejoindre McLaren et de devenir un "sponsor majeur" de l'écurie papaye dans le cadre d'un accord décrit comme "pluriannuel".

La marque Mastercard apparaîtra sur les voitures et l'équipement de l'équipe McLaren plus tard au cours de cette saison 2024, et le géant des cartes de paiement affirme qu'il donnera aux détenteurs de cartes un accès exclusif à la F1 et à McLaren grâce à son programme Mastercard Priceless Experiences (expériences inestimables).

"Nous explorons constamment de nouvelles façons d'apporter de la valeur à nos clients et à nos titulaires de cartes", a déclaré Raja Rajamannar, directeur du marketing et de la communication de Mastercard. "Les rapprocher de leurs passions, de ce qu'ils aiment le plus, est un élément central de cette démarche, et la course automobile est devenue l'une des passions les plus exaltantes et les plus universelles à l'échelle mondiale."

"Pour de nombreuses personnes, McLaren est synonyme de course automobile – passionnante, innovante, orientée vers un but précis. Nous sommes ravis de nous associer à eux et d'associer nos marques de manière significative aux yeux des fans du monde entier."

Pas une première en F1

Zak Brown, PDG de McLaren, s'est dit "ravi" de l'arrivée de ce nouveau partenaire de premier plan dans la liste croissante des sponsors de McLaren.

"Mastercard est une marque incroyable dont le logo rouge et jaune emblématique est immédiatement reconnaissable où que vous soyez dans le monde", estime l'homme d'affaires. "Mastercard partage notre passion absolue pour offrir aux fans des expériences fantastiques et des opportunités de faire partie de notre communauté de course mondiale en pleine croissance – et nous sommes ravis de les accueillir au sein de la famille McLaren Racing."

Mastercard a déjà fait son entrée en F1 en 1997 avec l'éphémère équipe Mastercard Lola, dirigée par Eric Broadley, fondateur de Lola, dont on se souvient encore des couleurs chatoyantes.

L'équipe a fait une tentative de qualification lors du Grand Prix d'Australie, qui ouvrait la saison, et s'est retirée peu après. Mastercard a ensuite sponsorisé l'équipe Jordan de 1998 à 2001, en ornant les montants latéraux des voitures d'Eddie Jordan, alors que l'équipe connaissait une période faste de son histoire.

Les rivaux directs de Mastercard, Visa et American Express, ont également trouvé le chemin du sponsoring de la F1 ces dernières années, Visa étant le sponsor principal de l'équipe Visa Cash App RB rebaptisée, et American Express étant devenu le partenaire régional de la F1 pour les Amériques et le Grand Prix de Las Vegas.