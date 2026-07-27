Max Verstappen abasourdi d'avoir fini deuxième en Hongrie

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Max Verstappen s'est dit "stupéfait" d'avoir terminé deuxième du Grand Prix de Hongrie. Selon le Néerlandais, les problèmes rencontrés par Red Bull, déjà évoqués après les qualifications, ont persisté tout au long de la course.

Ronald Vording
Ronald Vording
Publié:
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Mohammed ben Sulayem, FIA President, Petr Pavel, President, Czech Republic

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Défilé des pilotes

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lawrence Stroll, propriétaire de l'écurie Aston Martin F1, Gary Gannon, ingénieur de course senior de l'écurie Aston Martin F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

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Flavio Briatore, Alpine

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Ayao Komatsu, Haas F1 Team

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Franco Colapinto, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oscar Piastri, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Alexander Albon, Williams

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1, Esteban Ocon, équipe Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1, Esteban Ocon, équipe Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oscar Piastri, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
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Après que Max Verstappen a laissé entendre samedi que Red Bull semblait rencontrer de nouveaux problèmes à chaque Grand Prix, la course de dimanche s'est avérée bien meilleure que prévu.

Verstappen a décroché son quatrième podium de la saison sur le circuit de Budapest, même s'il n'aurait jamais cru cela possible au vu des difficultés rencontrées par Red Bull.

Interrogé sur ce qui lui était passé par la tête lors du dernier tour, le Néerlandais a répondu en souriant : "Je me suis juste dit : 'Mais comment diable puis-je me retrouver à cette position ?' J'étais stupéfait, et je le suis d'ailleurs toujours."

Cela s'explique principalement par le fait que les problèmes rencontrés samedi ont, selon lui, persisté. Lors des qualifications, Verstappen avait expliqué que les performances aérodynamiques de la voiture n'avaient cessé de se détériorer tout au long de la séance.

Dans le cadre du parc fermé, une extension d'une ailette du plancher - qui, selon le directeur de Red Bull Laurent Mekies, avait été endommagée - a été remplacée avec l'accord de la FIA, mais cela n'a pas résolu les problèmes.

"Non, c'était exactement la même chose. De toute façon, on ne peut rien changer après les qualifications. Je savais que ça allait être difficile, et ça l'a été, très difficile, honnêtement", a déclaré le quadruple champion du monde.

Verstappen is pleasantly surprised by the result in Hungary, but says Red Bull’s problems are far from solved

Verstappen is pleasantly surprised by the result in Hungary, but says Red Bull’s problems are far from solved

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Je pense que c'est l'une des courses les plus difficiles de cette année en termes de sensations dans la voiture et de gestion de l'équilibre d'un virage à l'autre. Alors je pense que monter sur le podium est un résultat incroyable pour nous."

Tout comme lors des qualifications, Verstappen a continué à être gêné par un survirage qui rendait la RB22 imprévisible. Samedi, cela a même provoqué la perte de contrôle qui l'a fait partir en tête-à-queue dans le dernier virage en fin de Q3.

"Je rencontrais encore les mêmes difficultés qu'hier. La voiture était donc extrêmement sujette au survirage, et à un moment donné, elle dérapait même assez fortement", a-t-il déclaré.

"Mais je pense que le fait d'avoir bien démarré nous a permis de mener à bien notre premier relais. Nous avons été victimes d'un undercut, mais j'ai ensuite redépassé Lewis [Hamilton], ce qui, je pense, a rendu mon deuxième relais un peu plus simple."

"Ensuite, l'équipe m'a également équipé de pneus tendres, ce qui m'a d'abord fait dire : 'Ça va être long jusqu'à la fin', mais nous avons réussi à faire en sorte que ça fonctionne."

Le dépassement sur Hamilton, moment fort de sa course

 

Verstappen a d'ailleurs décrit son dépassement sur Hamilton au premier virage comme le moment fort de sa course : "Je savais que ce serait ma seule occasion, car ils [Ferrari] n'étaient pas trop mal en termes de rythme. Alors quand j'ai vu l'opportunité se présenter, je l'ai saisie. C'était une belle manœuvre."

Tous ces facteurs combinés ont permis d'obtenir un meilleur résultat que ce que Red Bull méritait selon Verstappen, compte tenu de son rythme pur.

"Dans l'ensemble, je ne comprends toujours pas vraiment comment nous nous retrouvons en deuxième position, mais je pense qu'en tant qu'équipe, nous avons réalisé une belle performance."

"Je considère que nous avons un peu surperformé par rapport à ce à quoi nous nous attendions, donc c'est une bonne chose compte tenu de la façon dont tout s'est déroulé."

"Et j'ai également constaté, en sortant de la voiture, que celle-ci présentait des dégâts, pour une raison ou une autre. Cela ne nous a donc pas facilité la tâche."

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