Formule 1 GP de São Paulo

Verstappen sur les accrochages chez Ferrari : "Je ne signerais jamais deux pilotes numéro 1"

Le Néerlandais affirme qu'il ne miserait jamais sur deux pilotes numéro 1 s'il était directeur d'équipe. Selon Verstappen, une bonne voiture suffit et un "bon numéro 2" est une meilleure option dans cette situation

Ronald Vording

Publié: 10 nov. 2026, 16:38

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Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Même si le directeur de l'équipe Ferrari en Formule 1, Frédéric Vasseur, s'est entretenu jeudi soir avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc à São Paulo pour apaiser les tensions, les commentaires et les articles sur l'accrochage entre les deux pilotes Ferrari au Mexique avaient déjà été particulièrement nombreux.

Interrogé sur le sujet au Brésil, Max Verstappen a indiqué qu'il voyait avant tout cet incident comme une conséquence de la composition du duo de pilotes de Ferrari. Avec deux capitaines sur le même bateau, ce genre de situation est inévitable, a expliqué le pilote Red Bull à Viaplay.

"Si vous aviez simplement un numéro 1 clairement désigné et un numéro 2 clairement désigné, ils auraient franchi ce virage aux première et deuxième places, et ils auraient également terminé premier et deuxième. Ou peut-être premier et troisième, mais ce n'est pas grave non plus. En tant qu'équipe, vous marquez malgré tout de bons points", a déclaré Verstappen.

Selon Leclerc, l'incident survenu au Mexique était en grande partie lié à la configuration de l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Verstappen y voit plutôt la confirmation d'une philosophie qu'il défend depuis longtemps, y compris lorsqu'il se place dans la peau d'un directeur d'équipe.

"Je l'ai déjà dit", a-t-il poursuivi. "Les gens ne sont très souvent pas d'accord avec moi, mais si j'étais directeur d'équipe, si j'avais ma propre écurie, je ne signerais jamais deux pilotes numéro 1, parce que c'est ce qui arrive."

"Dans ce cas, ce genre de situation est normal. Aucun des deux ne va céder sa place à l'autre, car ils pensent évidemment tous les deux pouvoir gagner. Et je suis pareil."

"Donc, si j'étais directeur d'équipe, je ne miserais jamais sur deux pilotes numéro 1. Certains sont totalement en désaccord avec moi, mais c'est comme ça."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo de: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Interrogé sur le fait de savoir s'il tenait précisément compte de cet aspect dans ses propres choix de carrière en F1, par exemple au moment de choisir une équipe ou de signer un nouveau contrat, le quadruple champion du monde a poursuivi : "Parfois, on n'a peut-être pas non plus le choix, mais [avoir deux pilotes numéro 1] complique effectivement beaucoup les choses."

Verstappen estime qu'une voiture compétitive est tout ce dont il a besoin pour atteindre ses objectifs. Le Néerlandais l'a récemment rappelé en prenant pour exemple la saison 2023 de F1, au cours de laquelle ses seuls points auraient suffi à offrir le titre constructeurs à son équipe.

"Si vous avez une bonne voiture, vous n'avez pas forcément besoin de cela non plus, de deux pilotes numéro 1. Un bon numéro 2 suffit", a-t-il ajouté. "Tout au long de l'histoire de la Formule 1, il a également toujours été évident que ce fonctionnement pouvait parfaitement marcher, et ce pendant plusieurs années."

Avec ces derniers mots, Verstappen ne faisait pas uniquement référence à sa propre carrière, mais aussi à celle de Hamilton, qui a rarement rencontré de résistance de la part de Valtteri Bottas durant la majeure partie de ses années de titres chez Mercedes, ainsi qu'à celle de Michael Schumacher, épaulé par Rubens Barrichello chez Ferrari.

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