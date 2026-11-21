Formule 1 GP de Las Vegas

Verstappen avance une explication au manque de vitesse de pointe de Ferrari

En plus de son turbo plus petit, Verstappen pointe également du doigt le "soufflage de l'échappement" de Ferrari. Ce manque de vitesse de pointe est particulièrement pénalisant sur un circuit comme Las Vegas.

Ronald Vording

Publié: 21 nov. 2026, 14:18

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Même si Max Verstappen n'était pas totalement satisfait de sa deuxième place en qualifications du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1 - évoquant un mystérieux problème sur la RB22 -, un coup d'œil du côté de Ferrari montre que la situation aurait pu être bien pire.

Pour la première fois depuis Imola 2025, la Scuderia a vu ses deux voitures éliminées en Q2. À l'issue de la séance, Lewis Hamilton a expliqué que des dégâts sur le fond plat et des problèmes de déploiement de l'énergie l'avaient pénalisé. Selon son estimation, la partie manquante du fond plat lui avait coûté trois à quatre dixièmes, auxquels s'ajoutaient six dixièmes dus au problème de déploiement.

Ferrari savait toutefois déjà que le circuit de Las Vegas représenterait un défi de taille pour la SF-26. Cela tient en partie à des choix de conception délibérés. Ferrari utilise un turbo plus petit que la plupart des autres motoristes. Ce choix a procuré un avantage à l'écurie de Maranello au départ, notamment en début d'année, mais il a également des conséquences sur la puissance maximale.

Ferrari a reçu deux jetons ADUO, ce qui signifie que, selon les mesures de la FIA, le motoriste italien accusait un retard de 2 à 4% sur le meilleur moteur thermique du plateau, celui de Red Bull.

À Las Vegas, cette faiblesse est particulièrement pénalisante : le phénomène de clipping intervient dans la longue ligne droite et les pilotes de F1 doivent alors compter uniquement sur la puissance du moteur thermique pendant un certain temps.

Cela explique en partie le déficit de vitesse de pointe de Ferrari, mais Verstappen identifie un autre facteur.

"Ils manquent clairement de vitesse de pointe, mais cela tient aussi à la manière dont ils ont conçu le soufflage de leur échappement. Quand on regarde Haas, le problème est beaucoup moins marqué dans la ligne droite", a déclaré Verstappen lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur les qualifications désastreuses de Ferrari.

"C'est toujours une question de compromis entre le niveau d'appui que l'on souhaite avoir et la puissance que l'on est prêt à sacrifier pour l'obtenir. Plus l'élément situé devant l'échappement est volumineux, plus on perd de puissance. Dans une certaine mesure, cela dépend donc aussi de leurs propres choix."

Charles Leclerc, Ferrari

Photo de: Alex Pantling / Getty Images

Verstappen fait référence à l'aileron d'échappement de Ferrari, un concept que la Scuderia a introduit cette année. Celui-ci permet de générer davantage d'appui, mais Verstappen estime qu'il peut aussi devenir un handicap supplémentaire dans les longues lignes droites de circuits comme Las Vegas.

"Sur un circuit comme celui-ci, cela peut effectivement représenter un handicap majeur. Ils doivent donc peut-être adapter un peu leur approche, mais c'est évidemment à eux de trouver la solution !"

De son côté, Red Bull a réalisé d'importants progrès sur les circuits où les opportunités de récupération d'énergie sont limitées. En début d'année, l'efficacité sur ce type de tracé constituait encore une faiblesse, notamment par rapport à Mercedes, mais Red Bull Ford Powertrains a considérablement progressé dans ce domaine au fil de la saison.

"Au début, nous avions évidemment beaucoup de problèmes avec notre voiture et nous ne maîtrisions pas non plus complètement notre groupe propulseur. Cela nous a sans doute permis de franchir plus facilement certaines étapes, mais nous les avons tout de même franchies. Et c'est quelque chose dont nous pouvons être fiers."

Au-delà des performances pures, l'exécution joue également un rôle majeur à Las Vegas. L'aspiration a eu un effet extrême, plusieurs pilotes affirmant qu'il était encore plus important que tout ce qu'ils avaient connu jusqu'ici. Il est donc d'autant plus surprenant que les pilotes Ferrari aient, pour la plupart, effectué leurs qualifications sans bénéficier de l'aspiration.

Compte tenu de leur manque de vitesse de pointe, cette approche peut sembler étrange, mais Verstappen a préféré ne pas trop critiquer Ferrari sur ce point.

"Eh bien, c'est une analyse faite de l'extérieur. Je me concentre simplement sur notre propre équipe. Bien sûr, notre objectif est toujours de faire le moins d'erreurs possible et de maîtriser autant que possible tous les paramètres. Je pense que nous avons réalisé un assez bon travail sur le plan de l'exécution aujourd'hui."

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