Formule 1 GP de Mexico

Max Verstappen critique Liam Lawson après leur accrochage en EL2 au GP du Mexique

Les deux pilotes se sont retrouvés roue contre roue dans le secteur du stade, provoquant des projections de débris depuis les deux monoplaces.

Ed Hardy

Publié: 31 oct. 2026, 05:55

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Photo de : Manuel Eletto / Getty Images

Max Verstappen a critiqué Liam Lawson après leur accrochage lors des EL2 du Grand Prix du Mexique. Le Néerlandais a estimé que le comportement du Néo-Zélandais n'était "pas très intelligent", alors que celui-ci joue son avenir en Formule 1.

Les pilotes Red Bull et Racing Bulls se sont retrouvés roue contre roue dans le secteur du stade après 15 minutes de séance, avant d'entrer en contact. Un bref drapeau rouge a été déployé afin de permettre aux commissaires de dégager les débris présents sur la piste.

Verstappen avait d'abord plongé à l'intérieur au virage 12, avant que Lawson ne tente une manœuvre similaire dans le virage suivant, ce qui a contraint le quadruple champion du monde à sortir de la piste.

Interrogé par Sky Sports pour savoir s'il considérait cet incident comme un simple "coup de malchance", Verstappen a répondu : "Eh bien, je ne pense pas qu'on puisse appeler ça de la malchance. Ce qu'il a essayé de faire n'était peut-être pas très intelligent."

"Au final, cela ne changera rien à mon week-end, mais si j'étais à sa place, j'agirais un peu plus intelligemment. Quand on se bat pour conserver son baquet, ce n'est pas non plus un comportement très intelligent."

Verstappen a ensuite connu une séance difficile, conclue à la cinquième place, à 0"311 du meilleur temps de Charles Leclerc, après avoir subi des dégâts lors de l'accrochage.

Le patron de Red Bull, Laurent Mekies, a déclaré à Sky Sports Germany : "Max a évidemment connu une séance quelque peu perturbée par son contact avec Liam."

"La voiture a subi pas mal de dégâts. C'est donc dommage, car nous avons dû continuer la séance dans ces conditions."

"Mais Max est lui aussi en train de monter en puissance. Le tableau reste un peu flou, mais il ne fait aucun doute que nous aurons du travail ce soir pour leur permettre de retrouver une meilleure fenêtre de fonctionnement."

De son côté, Lawson a terminé neuvième, à 0"628 de Leclerc, au terme d'une saison 2026 impressionnante pour le Néo-Zélandais, qui est en passe de signer le meilleur résultat de sa carrière au championnat avec une neuvième place et 77 points.

Son avenir sur la grille en 2027 reste toutefois incertain. Il évolue en effet dans l'équipe sœur de Red Bull, qui sert généralement de point de passage temporaire aux meilleurs jeunes pilotes de la marque autrichienne.

Or, Lawson dispute désormais sa deuxième saison complète et, après son passage décevant chez Red Bull en 2025, un retour dans l'équipe semble peu probable. Des interrogations subsistent donc quant à son avenir au sein de l'organisation.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Red Bull Racing

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La situation est d'autant plus incertaine que Nikola Tsolov, prétendant au titre en F2, représente le prochain grand espoir de Red Bull. De son côté, son coéquipier est le rookie Arvid Lindblad, qui réalise des débuts solides avec 38 points.

Interrogé sur l'accrochage, Mekies a ajouté : "Aucun des deux n'était dans un tour rapide. Tout ce que je peux dire, c'est que cela semble vraiment, vraiment inutile."

"Ce genre de choses arrive. Cela ne devrait pas arriver, mais cela arrive. La seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est que la voiture est endommagée. C'est le problème auquel nous devons faire face, mais nous allons régler ça pour demain."

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