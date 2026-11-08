Formule 1 GP de São Paulo

Verstappen "doit comprendre ce qui s'est passé" après une remontée "du tout au tout"

Selon le Néerlandais, l'équilibre de sa Red Bull était complètement différent après le premier relais.

Ronald Vording

Publié: 8 nov. 2026, 21:42

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Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Pour la troisième année consécutive, Max Verstappen a signé une remontée impressionnante au Brésil. Vainqueur en partant de la 17e place sur la grille en 2024, puis monté sur le podium après un départ depuis la voie des stands l'an dernier, le Néerlandais a terminé le Grand Prix de São Paulo 2026 de Formule 1 à la deuxième place, après s'être élancé 21e.

Son départ ne s'est toutefois pas déroulé comme prévu, comme Verstappen l'a reconnu lors de la conférence de presse d'après-course :

"Pour être honnête, j'ai eu un temps de réaction très lent au départ parce que je tenais mal l'embrayage. J'ai dû réagir très rapidement et je suis donc parti lentement. C'était mon erreur", a reconnu le quadruple champion du monde."

"Ensuite, j'ai simplement manqué de chance dans les trois premiers virages, où il y avait un embouteillage, avec trois ou quatre voitures devant moi qui m'empêchaient de dépasser. Lewis a d'ailleurs fait un très bon premier tour, il a vraiment réussi à se faufiler parmi ces voitures. J'étais un peu déçu de ne pas avoir pu progresser autant."

Par la suite, Verstappen a toutefois remonté le peloton avec une facilité déconcertante et a rapidement réussi à dépasser également son rival pour le titre en 2021.

"Mais ensuite, en deux tours, je volais littéralement de voiture en voiture, presque à chaque virage. Nous avions beaucoup plus de grip que la plupart des voitures du milieu de peloton, je pense. Je ne sais plus à quel tour j'étais dans le top 10, mais tout s'est passé très vite."

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Verstappen a ensuite poursuivi sa remontée vers les places du podium et a même semblé en mesure de viser la victoire. Mais après la première salve d'arrêts aux stands, la RB22 ne lui a plus donné les mêmes sensations, a-t-il conclu après la course.

"Dès que je suis passé aux pneus slicks, j'ai eu énormément de survirage dans les virages rapides, ce qui rendait la voiture extrêmement difficile à piloter."

"Nous devons comprendre si quelque chose a cassé sur la voiture, s'il y a eu une perte d'appui aérodynamique ou autre, parce que ce n'était pas normal. Bien sûr, je suis très heureux d'être ici avec cette deuxième place, mais je sais aussi que nous aurions pu faire mieux si la voiture avait été en bon état."

"Malheureusement, ce n'était pas le cas. J'ai en réalité disputé la majeure partie de la course avec une voiture qui n'était pas en bon état."

C'est précisément pour cette raison que Verstappen a immédiatement inspecté l'arrière de sa monoplace en en descendant, afin de vérifier si elle avait subi des dégâts.

Red Bull avait déjà reconnu pendant la course que les données révélaient une perte d'appui à l'arrière. Mais à ce moment-là, l'équipe dirigée par Laurent Mekies ne savait pas encore si le Néerlandais avait subi des dégâts, ni à quel endroit.

"Mais nous devons comprendre pourquoi, ou ce qui a mal tourné sur la voiture, dès que nous sommes passés aux pneus slicks. Même lorsque je suis repassé aux pneus intermédiaires à la fin, la voiture était complètement différente de celle que j'avais au premier relais. Cela montre qu'il y a un problème", a déclaré Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Malgré tout, remonter de la 21e à la deuxième place reste une performance impressionnante, qui lui a également valu le trophée de Pilote du jour. Les remontées à Interlagos sont presque devenues une tradition pour Verstappen, mais le Néerlandais souligne qu'il aimerait y mettre fin l'année prochaine et, idéalement, éviter une pénalité sur la grille à São Paulo.

"Peut-être que l'année prochaine, j'aimerais partir d'un peu plus loin devant plutôt que du fond de la grille ou de la voie des stands, mais nous verrons bien", a déclaré l'actuel deuxième du championnat.

"J'aime les courses comme celle-ci, mais l'année prochaine, essayons simplement de partir un peu plus devant, s'il vous plaît. Ce serait déjà un bon début."

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