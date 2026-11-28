Formule 1 GP du Qatar

Verstappen évoque l'atout de Mercedes au Qatar : "Si j'essaie de faire pareil, je pars en tête-à-queue immédiatement !"

Selon Verstappen, le circuit international de Lusail met précisément en évidence les domaines dans lesquels Red Bull doit encore progresser pour 2027. Le Néerlandais est particulièrement impressionné par les performances de Mercedes dans le troisième secteur.

Ronald Vording

Publié: 28 nov. 2026, 21:29

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen estime que Red Bull ne peut tout simplement pas rivaliser avec Mercedes en termes de performance sur le circuit international de Lusail, après avoir signé le sixième temps des qualifications du Grand Prix du Qatar de Formule 1.

Après quatre victoires lors des six derniers Grands Prix, Verstappen voit Mercedes reprendre le dessus au Qatar. L'ampleur de sa domination rappelle quelque peu le début de la saison, même si cela ne surprend pas vraiment le Néerlandais.

Selon Verstappen, cela s'explique par deux facteurs : Red Bull manque encore de performance dans les virages rapides, tandis que les effets de l'évolution introduite par Mercedes en Malaisie ne se font pleinement sentir que maintenant, sur le circuit qatari.

C'est également la conclusion à laquelle est arrivé le poleman George Russell juste après les qualifications. Il a souligné qu'il s'agissait en réalité du premier circuit comportant principalement des virages rapides depuis l'introduction par Mercedes de son important package d'évolutions sur la W17.

"Je pense que Mercedes a franchi un cap dans les virages rapides par rapport au début de la saison. Nous ne l'avions tout simplement pas vraiment constaté jusqu'à ce week-end, car la plupart des circuits visités récemment comportaient surtout des virages lents, à l'exception d'Austin", a expliqué Verstappen lors de sa rencontre avec les médias néerlandais dans le paddock.

"Ici, il est très clair que nous ne sommes toujours pas assez performants dans ce domaine, dans les virages rapides, mais cela vaut aussi pour les virages qui se prolongent. Nous n'arrivons tout simplement pas à trouver le bon équilibre. J'ai modifié beaucoup de choses sur la voiture tout au long du week-end, mais rien n'a fait de différence. Il nous manque quelque chose."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Verstappen impressionné par la vitesse de Mercedes dans le troisième secteur

Ces lacunes sont particulièrement visibles dans le troisième secteur. C'est là que Mercedes fait une grosse différence depuis le début du week-end. Interrogé à ce sujet par Motorsport.com, Verstappen a expliqué : "Cela tient en partie à l'appui aérodynamique pur, mais aussi à la gestion de l'énergie."

Le pilote Ferrari, Charles Leclerc, a suggéré que Mercedes arrivait au virage 12 à une vitesse supérieure grâce à sa stratégie de déploiement de l'énergie, avant de générer davantage d'appui pour conserver cet avantage dans les virages rapides qui suivent.

Lorsque Motorsport.com a soumis cette analyse à Verstappen, le Néerlandais a clairement fait comprendre, avec un rire, que Red Bull ne disposait tout simplement pas du niveau d'appui nécessaire pour maintenir la même vitesse dans le triple droite (virages 12, 13 et 14).

"Je pense que si je prenais ces virages à la même vitesse qu'eux, je finirais dans le décor, en tête-à-queue, à gauche comme à droite !", a-t-il lancé. "Bien sûr, nous pouvons aussi régler notre stratégie de déploiement de l'énergie de cette façon, mais je ne pense pas que ce serait une bonne idée pour nous !"

À cet égard, le circuit international de Lusail met simplement en lumière l'une des faiblesses qui subsistent chez Red Bull, un constat également confirmé par les simulations de l'équipe.

"Si l'on regarde les chiffres, ils n'ont pas nécessairement beaucoup progressé dans les virages rapides", a ajouté Verstappen. "Nos progrès concernent davantage le package dans son ensemble. Nous étions déjà en difficulté dans les virages rapides au début de la saison, donc cela ne nous surprend pas non plus."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Selon Verstappen, les évolutions introduites par Red Bull, dont le dernier gros package à Bakou, visaient avant tout à corriger d'autres faiblesses de la RB22 : "Bien sûr, nous avons apporté beaucoup d'évolutions, mais je pense que la plupart fonctionnent mieux dans les virages lents et moyens. Dans les virages rapides, nous sommes clairement en retrait."

C'est précisément l'un des domaines dans lesquels Verstappen estime que Red Bull doit encore progresser pour pouvoir véritablement se battre pour le titre mondial en 2027 : "C'est très clair à mes yeux, oui, absolument. Les virages rapides, mais aussi la stabilité générale de la voiture. Ce sont des aspects qui peuvent clairement encore être améliorés."

Pourquoi Verstappen pense que Hadjar l'a devancé en qualifications

Verstappen juge cette faiblesse générale de Red Bull bien plus importante que le fait d'avoir été battu par son coéquipier Isack Hadjar en qualifications au Qatar. Selon le quadruple champion du monde, ce résultat est lui aussi lié aux problèmes d'équilibre de la voiture.

"En qualifications, j'ai constaté que plus j'essayais d'attaquer, plus la voiture se retournait contre moi en matière d'équilibre. Donc oui, il était tout simplement impossible d'en tirer davantage", a conclu Verstappen.

"Isack fait du bon travail, mais de mon côté, ce week-end ne s'est tout simplement pas bien passé. La voiture manque d'équilibre et cela me limite. Dans la partie centrale des virages également, là où se gagne la majeure partie du chrono, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est comme ça. Cela arrive, non ? Et lorsqu'un coéquipier se qualifie devant vous, ce genre de choses arrive partout sur la grille."

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