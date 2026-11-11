Formule 1 GP de São Paulo

Max Verstappen explique pourquoi il est si performant sous la pluie au Brésil

Interlagos figure parmi les circuits de prédilection de Verstappen, en particulier lorsque la pluie s'invite

Benjamin Vinel

Publié: 11 nov. 2026, 13:52

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Photo de : Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen est revenu sur ce qui lui permet de se montrer aussi performant sous la pluie à São Paulo, après une nouvelle prestation remarquable au Grand Prix du Brésil de Formule 1.

Parmi les circuits présents au calendrier depuis ses débuts en F1, Interlagos et Austin sont ceux où Verstappen affiche le meilleur taux de podiums, avec huit arrivées dans le top 3 en 11 courses.

Trois de ces podiums sont le fruit de performances remarquables sous la pluie sur l'Autódromo José Carlos Pace. En 2016, alors qu'il n'avait que 18 ans et disputait sa deuxième saison, Verstappen avait trouvé l'ouverture sur la Ferrari de Kimi Räikkönen dès le premier virage, lorsque le départ avait enfin été donné après sept tours derrière la Safety Car. Il avait ensuite réalisé un superbe dépassement par l'extérieur sur le futur champion Nico Rosberg dans la Curva do Sol.

Max Verstappen's memorable move on Nico Rosberg

Photo de: Adam Pretty / Getty Images

En 2024, parti de la 15e place, le pilote Red Bull avait gagné quatre positions dès le premier tour, remonté tout le peloton et filé vers la victoire avec 19 secondes d'avance sur Esteban Ocon.

Enfin, le week-end dernier, Verstappen s'est retrouvé en dernière ligne sur la grille, à la 21e place. Il a pourtant réussi à remonter jusqu'au septième rang en cinq tours seulement. Il a finalement terminé deuxième, à 15 secondes du vainqueur, Lando Norris, et estime même qu'il aurait pu faire encore mieux.

"Après les tours de mise en grille, j'étais plutôt confiant", a expliqué le quadruple champion du monde. "Je suis sorti et je me suis dit : 'Oh, il y a peu d'adhérence'. Mais ensuite, j'ai eu quelques voitures autour de moi et je me suis dit : 'Non, je crois qu'en réalité, nous avons beaucoup d'adhérence'."

"En deux tours, je dépassais les voitures à toute vitesse, presque dans chaque virage. Nous avions beaucoup plus d'adhérence que la plupart des pilotes du milieu de peloton, je pense. Je ne sais plus à quel tour j'étais dans le top 10, mais tout s'est passé très vite."

"Je savais que nous avions le bon équilibre et cela s'est également vu dans les premiers tours. Malheureusement, tout cela a complètement disparu après le premier relais, mais heureusement, la voiture fonctionnait au moins pendant ce premier relais, ce qui m'a permis de me retrouver dans cette position."

"Nous devons comprendre pourquoi et ce qui a mal fonctionné sur la voiture dès que nous sommes passés aux pneus slicks. Car même lorsque je suis repassé aux pneus intermédiaires à la fin, la voiture était complètement différente de celle que j'avais eue lors de mon premier relais. Cela montre qu'il y a un problème."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Interrogé sur sa capacité à saisir des opportunités que les autres pilotes ne voient pas sur piste humide, Verstappen souligne que le tracé d'Interlagos facilite cet exercice grâce à ses variations de dénivelé et aux différentes trajectoires qu'il permet d'emprunter. C'est déjà le cas sur le sec, mais la pluie amplifie encore cet avantage.

"Je me sentais bien dans la voiture, en confiance, et j'essayais simplement de trouver de l'adhérence à différents endroits", a-t-il expliqué. "Ensuite, il y a une voiture devant moi, alors j'essaie de la dépasser."

"Ce circuit permet aussi d'emprunter différentes trajectoires, ce que je trouve formidable parce que cela favorise vraiment les dépassements. C'est un bon circuit sur le sec comme sur le mouillé, et cela multiplie les possibilités de dépassement."

"Il faut se sentir bien dans la voiture. Il faut être à l'aise pour pouvoir prendre un peu plus de risques, et cela fonctionne plutôt bien pour moi ici."

Verstappen est désormais parti de la 15e place ou plus loin lors des trois derniers Grands Prix du Brésil. Même si ces courses lui ont permis de réaliser pas moins de 23 dépassements et de décrocher trois podiums, dont la victoire évoquée précédemment, le Néerlandais apprécierait de connaître un week-end plus simple en 2027.

"Peut-être que l'année prochaine, j'aimerais partir d'un peu plus haut sur la grille plutôt que de m'élancer depuis le fond ou la voie des stands, mais nous verrons bien l'année prochaine", a déclaré Verstappen, qui a désormais décroché la deuxième place du championnat pilotes 2026.

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