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Formule 1 GP de Mexico

Max Verstappen et Liam Lawson pénalisés sur la grille du GP du Mexique après leur accrochage en essais libres

Les deux pilotes reculeront chacun d'une place sur la grille dimanche et ont écopé d'un point de pénalité sur leur super licence, les commissaires ayant jugé leur contact en EL2 "inacceptable".

Ronald Vording

Publié: 31 oct. 2026, 05:34

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Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images

L'un des moments les plus marquants des essais libres de vendredi en Formule 1 s'est déroulé dans le Foro Sol, la célèbre section du stade de l'Autodromo Hermanos Rodriguez. Max Verstappen a tenté de dépasser Liam Lawson à l'approche du virage 12 lors de la deuxième séance de la journée, mais le pilote Racing Bulls a défendu sa position. Les deux hommes se sont ainsi retrouvés côte à côte à l'entrée du stade.

Verstappen était à l'extérieur du virage 13, où il a estimé que son ancien coéquipier l'avait contraint à sortir de la piste. Le Néerlandais a ensuite franchi les vibreurs au virage 14, avant que les deux pilotes des équipes Red Bull n'entrent en contact.

Cet incident a endommagé les déflecteurs latéraux de la monoplace de Verstappen. Le quadruple champion du monde a dû composer avec ces dégâts jusqu'à la fin de la séance, ce qui a déjà compromis sa journée.

Après les essais, le Néerlandais ne s'est pas montré avare de commentaires dans la zone réservée aux médias. Interrogé par Motorsport.com sur sa version des faits, Verstappen a déclaré ne pas comprendre "ce qui a traversé l'esprit de Liam", avant d'ajouter : "À mes yeux, ce n'est tout simplement pas très intelligent de se comporter ainsi quand on est dans sa position et de chercher à me provoquer."

Le directeur de Racing Bulls, Alan Permane, a pour sa part minimisé l'incident, le qualifiant de tempête dans un verre d'eau. Il l'a notamment expliqué par les particularités du circuit mexicain et les efforts nécessaires pour amener les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement.

"Quand on effectue un tour ici, qu'il s'agisse d'un tour de sortie des stands ou d'un tour de refroidissement, il est très important de négocier le dernier secteur rapidement. Cela permet d'avoir de bons pneus pour le virage 1. Sans cela, on risque notamment de bloquer les roues avant. Les deux pilotes cherchaient à le faire et, si je devais résumer la situation en un mot, je dirais que c'était tout simplement inutile."

Les commissaires durcissent les sanctions après de précédents avertissements

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Après leurs obligations médiatiques, les deux pilotes ont dû se présenter devant les commissaires de la FIA. Ceux-ci ont finalement infligé à Verstappen et Lawson une pénalité d'une place sur la grille pour la course de dimanche, ainsi qu'un point de pénalité sur leur super licence. La décision a nécessité plusieurs heures.

"À l'approche du virage 12, la voiture n°3 effectuait un tour de préparation tandis que la voiture n°30 était en tour de refroidissement, en vue d'entamer un nouveau tour rapide", indique le document de la FIA."

"Les pilotes des deux voitures ont adopté un comportement que les commissaires ont jugé inacceptable, notamment au regard de l'avertissement donné lors de la réunion des directeurs d'équipe qui s'est tenue plus tôt dans la journée."

"Les deux pilotes ont reconnu que leurs manœuvres étaient inutiles et 'maladroites'. Constatant que des incidents similaires entre pilotes s'étaient déjà produits cette année lors des essais libres, les commissaires ont décidé d'alourdir la sanction, en passant d'un avertissement officiel à une pénalité sur la grille. Cette décision tient particulièrement compte de l'avertissement formulé lors de la réunion des directeurs d'équipe et s'inscrit dans la continuité des sanctions prises lors d'autres incidents ayant impliqué des contacts entre voitures pendant les essais libres ces dernières années."

Désireux de faire passer un message après les avertissements précédents, les commissaires ont finalement pénalisé les deux équipes Red Bull à la suite d'un incident qui, selon Permane, était avant tout parfaitement évitable.

"Je suis sûr que les deux pilotes ont leur propre avis sur la question. Je pense qu'avec un peu de recul, ils retrouveront leur calme et se diront qu'ils auraient tous les deux pu mieux faire", a déclaré le directeur de Racing Bulls à Motorsport.com.

"Je ne pense pas que l'un cherche à provoquer l'autre, c'est certain. Je crois que c'est simplement l'un de ces incidents qui peuvent arriver. Et comme je l'ai dit : c'était inutile."

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