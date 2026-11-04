Formule 1 GP de Mexico

Verstappen réclame une "discussion" avec le moteur Red Bull après des problèmes de frein moteur "aléatoires"

Malgré les excellents résultats du premier test de Red Bull Ford Powertrains en altitude, Verstappen estime que certains points doivent encore être améliorés.

Ronald Vording

Publié: 4 nov. 2026, 17:09

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Avant le week-end de course sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, situé à 2 286 mètres au-dessus du niveau de la mer et de loin le circuit le plus élevé du calendrier de Formule 1, les discussions dans le paddock tournaient principalement autour d'un sujet : le défi que représenterait Mexico pour les unités de puissance 2026.

Plusieurs motoristes redoutaient un important temps de réponse du turbo, d'autant plus que le MGU-H n'est désormais plus là pour l'assister. La faible densité de l'air soulevait également une question cruciale concernant les performances pures. En altitude, le nombre de molécules d'oxygène par mètre cube est plus faible, ce qui oblige le turbo à travailler davantage pour acheminer vers le moteur la même quantité d'oxygène qu'au niveau de la mer.

Jeudi, l'ingénieur en chef de Honda, Shintaro Orihara, avait déjà expliqué que si un motoriste ne parvenait pas à générer une pression de suralimentation suffisante en altitude, cela aurait des conséquences sur les "conditions de fonctionnement du moteur", autrement dit sur la puissance pure que le moteur thermique peut délivrer.

Même si cette situation était inédite pour tous les motoristes avec le nouveau règlement de la F1, Red Bull Ford Powertrains, en tant que nouvel acteur, allait littéralement connaître son premier baptême du feu en altitude.

Selon le directeur de l'équipe, Laurent Mekies, le test a été passé haut la main, peut-être même de manière surprenante.

"Vous avez raison de dire que Mexico est une exception qui présente un défi très, très particulier. Du côté de l'unité de puissance, tout a évidemment bien fonctionné. Un immense bravo et félicitations aux équipes", a déclaré Mekies après que Motorsport.com l'a interrogé sur le défi que représentait l'altitude de Mexico pour l'unité de puissance.

"Du côté du châssis aussi, tout s'est bien passé, car la voiture doit relever de nombreux défis, notamment en matière de refroidissement du moteur, des freins et de bien d'autres éléments."

"Nous savions que tout ce que nous allions observer à Mexico devait être considéré comme un cas particulier. Nous ne savions simplement pas si nous bénéficierions d'un avantage ou d'un désavantage en termes de compétitivité. Mais finalement, nous étions dans le bon groupe."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Néanmoins, Max Verstappen estime que plusieurs aspects de la DM01, la première unité de puissance conçue en interne par Red Bull, peuvent encore être améliorés. Le frein moteur en fait partie. À Austin, le quadruple champion du monde avait déjà ressenti un comportement irrégulier au volant et, à Mexico, Verstappen s'en est de nouveau plaint à la radio de l'équipe.

"Cela arrive de manière aléatoire", a expliqué le Néerlandais lors de la conférence de presse d'après-course.

"Le moteur décide tout seul de ce qu'il veut faire, pour être honnête, donc je ne sais pas. Peut-être que je devrais avoir une discussion avec le moteur avant le départ de la course. Il doit peut-être mieux se comporter", a plaisanté Verstappen.

"Nous ne savons pas, cela arrive parfois. Ce n'est pas très régulier. Mais je pense que tout fonctionne à des températures très élevées ici, y compris le turbocompresseur et tout le reste. Il est donc difficile de régler parfaitement tous les paramètres."

Red Bull a-t-elle trouvé une solution pour améliorer ses départs ?

Si la régularité du frein moteur reste un axe de progression, le principal point positif pour Red Bull a sans doute été la qualité étonnante de ses départs à Mexico. Verstappen et Isack Hadjar avaient tous deux exprimé quelques inquiétudes à ce sujet après les qualifications, notamment en raison de la très longue ligne droite menant au virage 1. Mais en conditions réelles, les choses se sont bien mieux passées que prévu.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Selon Mekies, cela montre que Red Bull progresse régulièrement dans ce domaine, même s'il ne souhaite pas s'emballer pour autant. Le directeur de l'équipe sait que des évolutions matérielles plus importantes seront encore nécessaires en vue de la saison prochaine.

"Nous savons que nous ne sommes pas la référence. Un travail considérable est en cours à Milton Keynes pour améliorer nos départs avec les moyens dont nous disposons cette année", a déclaré Mekies à Motorsport.com, interrogé sur la qualité surprenante des départs de l'équipe.

"Et oui, vous avez pu constater une partie de ces progrès, notamment dans des conditions particulièrement exigeantes aujourd'hui, puisque nous avons dû effectuer plusieurs départs avec cette très longue ligne droite jusqu'au virage 1, où tout est amplifié."

"La pression et l'attention autour de ce sujet sont énormes, et je suis très fier de la manière dont les équipes ont réussi à nous donner le meilleur résultat possible aujourd'hui."

"Est-ce que cela signifie que nous sommes désormais la référence ? Non. Est-ce que cela signifie que nous aurons un départ parfait ou aussi bon qu'aujourd'hui à chaque course ? Non. Mais cela signifie que nous allons continuer à essayer de progresser avec les moyens dont nous disposons."

À lire également :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Pourquoi Daniel Ricciardo préfère rester à l'écart du paddock de la F1

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Ronald Vording





Comment Red Bull a pris une décision cruciale pour offrir à Verstappen la victoire au "Maxico Grand Prix"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



1 j



Comment Red Bull a pris une décision cruciale pour offrir à Verstappen la victoire au "Maxico Grand Prix"





Kimi Antonelli explique pourquoi il ne portera pas le numéro 1 en 2027



Formule 1



Formule 1 1 j



Kimi Antonelli explique pourquoi il ne portera pas le numéro 1 en 2027





Yamaha boycotte le Qatar en MotoGP : quel impact sur la fin de saison de F1 ?



Formule 1



Formule 1



GP du Qatar



2 j



Yamaha boycotte le Qatar en MotoGP : quel impact sur la fin de saison de F1 ?

Plus de

Max Verstappen





Verstappen taquine Ricciardo en évoquant les 24 Heures du Mans



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



9 h



Verstappen taquine Ricciardo en évoquant les 24 Heures du Mans





Red Bull redoute le départ à Mexico, Verstappen plaisante : "Un départ type Le Mans serait aussi rapide"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



3 j



Red Bull redoute le départ à Mexico, Verstappen plaisante : "Un départ type Le Mans serait aussi rapide"





Max Verstappen met les choses au clair avec Liam Lawson, mais reste évasif sur le baquet chez Racing Bulls



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



3 j



Max Verstappen met les choses au clair avec Liam Lawson, mais reste évasif sur le baquet chez Racing Bulls

Plus de

Red Bull





Hadjar s'estime en partie responsable de l'accrochage avec Russell qui a "ruiné" son GP du Mexique



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



1 j



Hadjar s'estime en partie responsable de l'accrochage avec Russell qui a "ruiné" son GP du Mexique





Verstappen "dans le coup pour la pole" mais frustré par le trafic



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



3 j



Verstappen "dans le coup pour la pole" mais frustré par le trafic





Pas de sanction sportive contre Hadjar après son "mauvais comportement"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



4 j



Pas de sanction sportive contre Hadjar après son "mauvais comportement"

Dernières actus





Verstappen réclame une "discussion" avec le moteur Red Bull après des problèmes de frein moteur "aléatoires"



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



1 min



Verstappen réclame une "discussion" avec le moteur Red Bull après des problèmes de frein moteur "aléatoires"





Pourquoi Daniel Ricciardo préfère rester à l'écart du paddock de la F1



Formule 1



F1 Formule 1 59 min



Pourquoi Daniel Ricciardo préfère rester à l'écart du paddock de la F1





McLaren intègre Grégoire Saucy à son équipe Hypercar en WEC pour la saison 2027



WEC



WEC WEC 2 h



McLaren intègre Grégoire Saucy à son équipe Hypercar en WEC pour la saison 2027





Jorge Martín confirme qu'il se rendra au Qatar pour tenter de courir



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Qatar



3 h



Jorge Martín confirme qu'il se rendra au Qatar pour tenter de courir

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire