Formule 1 GP du Qatar

Max Verstappen sans Gianpiero Lambiase à Losail, Tom Hart le remplace

Gianpiero Lambiase devait initialement être l'ingénieur de course de Max Verstappen pour les deux derniers Grands Prix de 2026, mais il manquera le Qatar pour des raisons personnelles.

Ronald Vording

Mis à jour: 26 nov. 2026, 21:17

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen sera privé de son bras droit habituel Gianpiero Lambiase ce week-end sur le circuit international de Losail. Red Bull avait déjà opté pour un système de rotation pour la dernière partie de cette saison de Formule 1, principalement afin de permettre à Tom Hart de s'installer dans ce rôle avant sa nomination attendue, et tandis que Lambiase fait toujours partie de l'écurie.

Le plan initial prévoyait que Lambiase assure les deux derniers Grands Prix de la saison comme ingénieur de course de Verstappen, en plus de ses fonctions de responsable de la compétition chez Red Bull, mais il sera absent au Qatar pour des raisons personnelles. L'écurie a indiqué à Motorsport.com que Lambiase devrait revenir à Abu Dhabi, si sa situation personnelle le permet.

Lambiase devrait être placé en "congé de jardinage" en 2027, avant son arrivée chez McLaren. Même si Red Bull ne l'a pas encore annoncé officiellement, cela rend très probable que Hart devienne l'ingénieur de course permanent de Verstappen dès le début de la saison prochaine.

Hart, qui travaille chez Red Bull depuis 2013, était en passe de rejoindre Williams jusqu'à ce que Verstappen fasse savoir en interne qu'il le préférait pour remplacer Lambiase. Red Bull est ensuite parvenu à éviter le transfert prévu de Hart vers l'écurie de Grove, où il devait devenir l'ingénieur de course d'Alexander Albon.

Les premières courses de Hart aux côtés du quadruple champion du monde ont présenté plusieurs défis. À Austin, il y a eu des problèmes techniques avec la liaison radio, tandis qu'au Brésil, Verstappen s'est plaint à plusieurs reprises d'une sensation étrange dans la RB22 après son premier relais.

Une course particulièrement chaotique s'est déroulée à Las Vegas, même si la communication entre Verstappen et Hart semblait déjà nettement meilleure. Verstappen s'est exprimé positivement au sujet de Hart, qui, selon lui, a fait une "bonne impression" malgré ces défis.

Verstappen s'est adapté à la gestion de l'énergie

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

À Las Vegas, Verstappen a été salué pour avoir "fait déjouer" Mercedes, comme l'a formulé le directeur d'équipe de Red Bull, Laurent Mekies. Même si le Néerlandais n'est toujours pas fan de l'actuelle réglementation , il a démontré sa compréhension de la gestion de l'énergie dans son duel avec George Russell, qu'il a redépassé à plusieurs reprises.

La performance de Verstappen a souligné les progrès réalisés par Red Bull avec son unité de puissance DM01 sur les circuits pauvres en énergie, mais aussi à quel point Verstappen a joué avec les outils à sa disposition, ce qui semblait également représenter un pas en avant par rapport à l'ouverture de la saison à Melbourne.

"Je pense que nous nous sommes tous améliorés dans ce domaine, pilotes et équipes, dans la compréhension de la gestion de l'énergie, mais c'est normal quand il s'agit d'une nouvelle réglementation", a déclaré Verstappen lorsque Motorsport.com lui a demandé au Qatar quelles mesures il avait prises en interne.

Lire aussi :

"Quand on regarde le premier week-end de course, je pense que si nous pouvions revenir en arrière, on ferait les choses différemment. Ce serait aussi mauvais de revenir en arrière sans savoir quoi faire différemment, donc c'est simplement une progression normale, je dirais."

Si Verstappen estimait que le tracé de Las Vegas convenait bien à la RB22, il s'attend à ce que le Qatar présente un défi différent. Le circuit international de Losail est dominé par des virages à haute vitesse, un domaine dans lequel Verstappen affirme que la Red Bull n'a pas toujours été particulièrement compétitive cette année.

Cependant, après l'évolution payante apportée par Red Bull à Bakou, son coéquipier Isack Hadjar estime que l'écurie devrait désormais être compétitive partout.

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