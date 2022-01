Mazepin vise à améliorer ses relations avec les employés Haas

Charger le lecteur audio

Dire que la première saison de Nikita Mazepin en Formule 1 a été difficile serait un euphémisme. Au volant d'une Haas peu compétitive et face à un Mick Schumacher très rapide, le Russe a très souvent mordu la poussière et a également connu de vives tensions sur la piste et en dehors avec son coéquipier allemand. Déterminé à trouver des pistes d'amélioration en marge de sa deuxième saison dans l'élite, Mazepin regarde aujourd'hui du côté du relationnel. Selon lui, il est essentiel de passer plus de temps avec les membres de son équipe.

"Il y a certaines choses clés que vous devez faire", a-t-il confié lors d'un entretien exclusif avec Motorsport.com. "Il y a votre motivation parce que nous sommes des êtres humains et que nous manquons évidemment de motivation à certains moments, comme tout le monde. Nous nous réveillons parfois de mauvaise humeur et nous n'avons pas d'énergie, comme tout le monde, mais nous devons quand même rouler et être performants. Je dirais que [j'ai] été très bon [sur ce point]."

"Ensuite, il y a le travail d'équipe. Et apprendre comment agir correctement dans l'équipe. Je pense que c'est quelque chose que je dois améliorer parce que je me sens très à l'aise lorsque je travaille avec trois, quatre ou cinq personnes, mais lorsqu'il y en a des centaines, je pense que je ne passe pas toujours le temps qu'il faut et que je ne consacre pas autant de temps personnel que nécessaire avec les gens. C'est donc quelque chose que je dois faire."

Le pilote Haas s'est également attardé sur le fonctionnement de son écurie de F1 face aux équipes qu'il a côtoyées durant les jeunes années de sa carrière. Ainsi, il a expliqué que travailler dans une équipe comptant des centaines d'employés nécessitait une approche complètement différente de celle appliquée dans les catégories inférieures.

"Quand l'équipe est petite, vous êtes naturellement amené à parler", a-t-il ajouté. "Mais quand l'équipe est si grande, vous devez trouver des idées sur la manière d'unir tout le monde sur un continent différent. Quand il y a une quarantaine de personnes dans l'équipe, c'est totalement différent."

Propos recueillis par Oleg Karpov