Mazepin va créer une fondation pour les athlètes russes

Les répercussions de la guerre lancée en Ukraine par la Russie continuent de se faire sentir dans le monde du sport, notamment pour les représentants du pays envahisseur. Le Comité international olympique avait donné le ton il y a une dizaine de jours en recommandant d'exclure les athlètes russes et biélorusses des compétitions sportives ; la Fédération internationale de l'Automobile, elle, leur laisse la possibilité de courir sous bannière neutre, mais plusieurs fédérations nationales en ont décidé autrement : les pilotes russes et biélorusses sont bannis de toute compétition au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède, en Allemagne et en Estonie.

L'étau se resserrait autour de Nikita Mazepin, dont le père Dmitry, copropriétaire de l'entreprise Uralkali qui sponsorisait le pilote Haas et son équipe, est proche du président russe Vladimir Poutine. L'écurie américaine a finalement rompu ses contrats avec son sponsor titre et son pilote ; ce dernier ne décolère pas.

"La décision de Haas n'était ni basée sur une directive de l'instance dirigeante de ce sport, ni dictée par des sanctions infligées à moi, à mon père ou à son entreprise", déclare Nikita Mazepin. "Et, bien sûr, je ne trouve pas ça juste. Mais il y a quelque chose de plus important ici. Je pose la question : n'y a-t-il pas la moindre place pour la neutralité dans le sport ? Un athlète a-t-il le droit non seulement d'avoir une opinion mais aussi de maintenir cette opinion en dehors de l'espace public ? Un athlète devrait-il être puni pour ça ? Et voulons-nous que le sport ne devienne qu'un autre forum de manifestations et de débats politiques ?"

Nikita Mazepin au volant de la Haas VF-22, lorsqu'elle était aux couleurs de la Russie

"Nous connaissons tous les cas où un pays refuse de concourir avec un autre aux Jeux olympiques à cause de leurs désaccords politiques. Nous avons vu dans les années 1980 qu'une génération d'athlètes a perdu ses rêves et l'opportunité de concourir au plus haut niveau lorsque des pays ont commencé à se boycotter. Est-ce ce que nous voulons pour le sport ? Ou bien le sport est-il un moyen de rassembler les gens, même dans les moments les plus durs – surtout dans les moments les plus durs ? Mon expérience de ces derniers jours a grandement influencé ma réflexion sur ces questions."

Mazepin a ainsi l'intention d'utiliser les fonds initialement prévus par Uralkali pour le sponsoring de Haas en 2022 afin de créer une fondation qui va soutenir les athlètes exclus en raison de leur nationalité, leur apportant une aide financière, juridique et mentale. Son nom ? We Compete As One, inspiré de la campagne We Race As One de la Formule 1 contre les discriminations.

"Nous savons tous que la carrière d'un athlète est courte et qu'elle requiert des années de sacrifice intense pour évoluer au plus haut niveau", souligne Mazepin. "Quand cette récompense ultime est confisquée, c'est accablant. Et personne ne pense à ce qui arrive ensuite à ces athlètes. Je vais traiter ce sujet."

Le Russe de 23 ans ne renonce en tout cas pas à la catégorie reine du sport automobile, lui qui n'a disputé qu'une saison dans l'élite l'an passé, sans marquer le moindre point au volant de la modeste Haas. "Je ne vois absolument pas la F1 comme un chapitre clos pour moi. Je vais garder la condition nécessaire pour courir. Et je serai prêt à saisir une opportunité si elle se présente."

"Pour l'instant, je ne vise que la F1 et pas d'autres catégories. Je ne prévois pas de participer à des championnats différents. Je vais désormais concentrer toute mon attention et tout mon temps sur le travail avec cette fondation que j'ai établie", conclut-il.

Propos recueillis par Oleg Karpov