Mazepin père et fils sur la liste noire de l'Union européenne

Dans une journée déjà marquée par de nombreuses informations autour de Nikita Mazepin, évincé par Haas F1 Team le week-end dernier, de nouveaux éléments sont venus s'ajouter. Initialement titulaire pour la saison 2022 de Formule 1 dans l'écurie américaine pour la deuxième année consécutive, le pilote russe a été écarté et sera remplacé, au moins dans un premier temps, par Pietro Fittipaldi.

Nikita Mazepin devait sa présence chez Haas à la société Uralkali codétenue par son père, Dmitry Mazepin. Or le déclenchement de la guerre en Ukraine à la suite d'une invasion par l'armée russe a précipité la chute de la famille Mazepin chez Haas.

Avant même la fin des essais hivernaux à Barcelone, Haas a effacé toute référence à Uralkali sur ses monoplaces et sur une partie de son matériel. Puis le contrat de sponsoring a été rompu unilatéralement par l'équipe américaine, qui a confirmé la nouvelle samedi dernier tout en indiquant que Nikita Mazepin ne serait plus l'un de ses pilotes.

Ce mercredi, Uralkali a réagi officiellement en dénonçant cette décision, tandis que Nikita Mazepin a tenu une conférence de presse lors de laquelle il s'est longuement ému du traitement infligé par sa désormais ex-écurie. Le pilote de 23 ans, qui était prêt à respecter les consignes de la FIA pour courir sous drapeau neutre, a annoncé la création d'une fondation pour soutenir les athlètes russes et biélorusses victimes des sanctions internationales.

Désormais visés par l'UE

Dernier épisode en date dans cette affaire, et non des moindres, l'Union européenne a annoncé au cours de cette même journée un nouveau train de sanctions, dont l'ajout de noms supplémentaires sur sa liste noire des personnes dont les avoirs sont gelés par les États européens.

Alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent, Dmitry et Nikita Mazepin figurent désormais sur cette liste qui compte maintenant 862 individus et 53 unités. Dmitry Mazepin y est présenté comme le propriétaire de la compagnie Uralchem, tout en rappelant qu'il a assisté le 24 février dernier à une réunion tenue par le président russe Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine.

"Le fait qu'il ait été invité à participer à cette réunion montre qu'il fait partie du cercle le plus proche de Vladimir Poutine et qu'il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui portent atteinte ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine", peut-on lire sur le document fourni par l'Union européenne.

Nikita Mazepin est inscrit sur la liste en qualité de fils de Dmitry Mazepin et décrit comme "personne physique associée à un homme d'affaires de premier plan impliqué dans des secteurs économiques fournissant une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine".