Formule 1 GP de São Paulo

McLaren dévoilera son aileron avant 2027 à l'occasion du GP du Brésil

McLaren apportera de nouvelles évolutions à sa monoplace 2026 à Interlagos, avec des éléments qui devraient être repris sur la voiture de l'année prochaine.

Benjamin Vinel

Publié: 3 nov. 2026, 17:35

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

McLaren introduira des évolutions sur sa MCL40 ce week-end à l'occasion du Grand Prix du Brésil de Formule 1. Parmi elles figurera un concept d'aileron avant qui devrait être repris sur sa monoplace 2027.

L'équipe avait pris les commandes après avoir profondément revu la MCL40 en Hongrie, où Lando Norris avait remporté la course, puis récidivé à Zandvoort. Mais elle a depuis reculé dans la hiérarchie, malgré l'introduction d'un nouveau package d'évolutions complet à Bakou, puis de nouvelles pièces à Austin.

McLaren a disposé de la quatrième voiture la plus rapide lors des quatre dernières séances de qualifications, avec un retard moyen de 0"511 sur la pole position et de 0"236 sur la troisième monoplace la plus rapide. L'équipe poursuit néanmoins le développement de la MCL40, avec déjà un œil sur 2027.

"Nous allons apporter des évolutions à la voiture au niveau des ailerons avant et arrière, ainsi que de certains éléments du plancher, dans le cadre de notre cycle de développement habituel", a expliqué Peter Prodromou, directeur technique en charge de l'aérodynamique. "L'objectif est de combler notre retard, d'améliorer nos performances lors des dernières courses et de créer une dynamique positive pour l'année prochaine."

"Sao Paulo a été un circuit favorable à notre équipe par le passé et il est assez représentatif. Nous espérons donc que ces évolutions nous permettront de franchir une nouvelle étape pour nous rapprocher de la tête."

Peter Prodromou, McLaren Technical Director Aerodynamics

Photo de: McLaren

"La saison n'est pas terminée : ces évolutions sont conçues pour améliorer la voiture dès maintenant et nous aider dans notre lutte pour la troisième place du championnat. Les enseignements que nous tirerons de ces nouveautés alimenteront le développement de l'année prochaine, mais nous prévoyons également de reprendre le concept du nouvel aileron avant sur la version de lancement de la voiture 2027."

McLaren accuse 17 points de retard sur Red Bull, troisième du championnat, mais n'a inscrit que 59 points face aux 152 de son rival lors des cinq derniers Grands Prix.

La course au Mexique s'est néanmoins révélée encourageante, avec la cinquième place de Norris, à seulement 12 secondes du vainqueur, Max Verstappen. Le champion du monde en titre ne se montrait toutefois pas optimiste pour les prochaines manches.

"Si l'on regarde Bakou et d'autres circuits du même genre, je pense que nous allons encore manquer de rythme", a-t-il déclaré dimanche soir. "Nous devons donc encore beaucoup améliorer la voiture sur certains circuits et dans certains domaines."

"Aujourd'hui, c'était bien, mais je ne suis pas convaincu que nous serions soudainement performants si nous retournions sur les circuits où nous avons rencontré des difficultés. C'est simplement que le tracé d'aujourd'hui nous convenait, mais je ne veux pas compter sur un peu d'espoir et de chance pour être performant."

"Nous savons ce que nous devons améliorer, cela prend simplement du temps. J'espère que nous passerons une meilleure journée au Brésil."

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Comment Hirakawa a vécu ses débuts surprises en F1 et quel avenir pour Ocon ?

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Benjamin Vinel





Pourquoi le moteur Honda n'a tenu que cinq tours au GP du Mexique



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



3 h



Pourquoi le moteur Honda n'a tenu que cinq tours au GP du Mexique





Hadjar s'estime en partie responsable de l'accrochage avec Russell qui a "ruiné" son GP du Mexique



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



7 h



Hadjar s'estime en partie responsable de l'accrochage avec Russell qui a "ruiné" son GP du Mexique





Vasseur digère mal l'incident entre Hamilton et Leclerc : "Une question de respect"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



1 j



Vasseur digère mal l'incident entre Hamilton et Leclerc : "Une question de respect"

Plus de

Lando Norris





L'équipe de Lando Norris obtient une place sur la grille de F2



FIA F2



FIA F2 6 j



L'équipe de Lando Norris obtient une place sur la grille de F2





Pourquoi McLaren a donné une consigne d'équipe à Piastri au GP des États-Unis



Formule 1



Formule 1



GP des États-Unis



7 j



Pourquoi McLaren a donné une consigne d'équipe à Piastri au GP des États-Unis





Norris déplore son "très mauvais travail" en qualifications à Austin



Formule 1



Formule 1



GP des États-Unis



9 j



Norris déplore son "très mauvais travail" en qualifications à Austin

Plus de

McLaren





Piastri et les deux Alpine pénalisés, Hirakawa dans les points à Mexico



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



1 j



Piastri et les deux Alpine pénalisés, Hirakawa dans les points à Mexico





Ces chiffres qui montrent la suprématie déclinante de Mercedes en 2026



Formule 1



Formule 1 13 j



Ces chiffres qui montrent la suprématie déclinante de Mercedes en 2026





McLaren a reparlé de l'accrochage à Singapour, Norris promet de changer



Formule 1



Formule 1 13 j



McLaren a reparlé de l'accrochage à Singapour, Norris promet de changer

Dernières actus





McLaren dévoilera son aileron avant 2027 à l'occasion du GP du Brésil



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



8 min



McLaren dévoilera son aileron avant 2027 à l'occasion du GP du Brésil





Marco Bezzecchi ne renonce pas à la lutte pour le titre MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



1 h



Marco Bezzecchi ne renonce pas à la lutte pour le titre MotoGP





Comment Hirakawa a vécu ses débuts surprises en F1 et quel avenir pour Ocon ?



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



2 h



Comment Hirakawa a vécu ses débuts surprises en F1 et quel avenir pour Ocon ?





Pourquoi le moteur Honda n'a tenu que cinq tours au GP du Mexique



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



3 h



Pourquoi le moteur Honda n'a tenu que cinq tours au GP du Mexique

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire