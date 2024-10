McLaren doit accepter le verdict FIA sur le T-tray Red Bull, selon Stella

Le directeur de McLaren, Andrea Stella, a déclaré accepter le verdict de la FIA sur l'affaire de l'ajusteur du T-tray de la Red Bull RB20, estimant qu'il n'y aurait de toute façon peut-être jamais de moyen de savoir s'il y a eu ou non tricherie par le passé.

La présence dans le cockpit de la monoplace autrichienne d'un système permettant de modifier rapidement la hauteur de caisse à l'avant du plancher a alimenté la suspicion, d'aucuns se demandant si Red Bull n'avait pas déjà auparavant usé de cet outil sous régime de parc fermé, ce qui serait rigoureusement interdit.

Toutefois, après avoir pris des mesures pour en empêcher l'utilisation dans l'immédiat, avant une modification de la voiture qui doit intervenir pour le Brésil, et mené une série de contrôles dans le paddock, la FIA a indiqué être satisfaite de la situation pour l'avenir. Quant à ce qui a pu se passer auparavant, la fédération a insisté sur le fait qu'elle ne possédait aucune preuve d'une utilisation illicite.

"Honnêtement, peut-on dire avec une certitude totale [que Red Bull n'a jamais utilisé le dispositif de manière illégale dans le passé] ? Non. Peut-on dire que l'affaire est close ? Oui, absolument", a ainsi lancé Nikolas Tombazis, responsable monoplace de la FIA sur le sujet, samedi à Austin.

Le montage de la Red Bull RB20. Photo de: Andreas Beil

McLaren, par la voie de Zak Brown, son PDG, avait souhaité qu'une enquête plus approfondie soit lancée sur le sujet des agissements passés de Red Bull. Mais pour Andrea Stella, qui dirige l'écurie F1, il faut simplement accepter les conclusions de la FIA et passer à autre chose. Interrogé par Motorsport.com, l'Italien a ainsi répondu : "Cette affaire, à ce stade de son développement, peut être abordée de différentes manières. Vous pouvez clore l'affaire, ou vous pouvez continuer à chercher."

"Mais mon point de vue est que lorsque ce genre de sujet est entre les mains de la FIA, son département technique, ce sont des personnes compétentes qui disposent de plus d'informations que nous en tant qu'équipes, et de plus d'outils pour recueillir plus d'informations que nous n'en disposons. Ils ont cette expertise. Pour ma part, j'ai confiance en ce qu'ils font. Et si la FIA pense que l'affaire est close, je prends cela pour argent comptant, je l'accepte, l'affaire est close et je passe à autre chose."

Ce qui est intéressant, c'est que cela ne laisse aucune trace. Donc, on ne sait pas si c'est arrivé ou pas.

Stella a déclaré qu'il éprouvait une certaine compassion vis-à-vis des difficultés rencontrées par la FIA dans la gestion de dossiers incroyablement complexes. Par ailleurs, il a ajouté que l'on ne saura peut-être jamais si Red Bull a utilisé illégalement l'outil en question. "En tant que participants, nous devrions essayer d'être plus respectueux envers la FIA, parce que ce n'est pas facile. Je n'échangerais pas mon rôle contre le leur, car ils essaient d'empêcher les compétiteurs d'essayer de maximiser la performance."

"Parfois cette performance [se trouve dans une zone] blanche, parfois grise, parfois noire. Dans ce cas, s'il existait une pratique consistant à ajuster le plancher sous parc fermé, c'est simple, c'est noir. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela ne laisse aucune trace. Donc, on ne sait pas si c'est arrivé ou pas."

Avec Jonathan Noble