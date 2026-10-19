WEC

McLaren ajoute Leonardo Fornaroli à son line-up WEC 2027

McLaren a confirmé Leonardo Fornaroli comme pilote de réserve et troisième pilote en F1 pour 2027. L'Italien fera également ses débuts en WEC au volant de la nouvelle Hypercar de l'écurie.

Roberto Chinchero

Publié: 19 oct. 2026, 11:20

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Photo de : McLaren

McLaren a renouvelé sa confiance en Leonardo Fornaroli et entend même aller plus loin dans son engagement auprès du pilote italien. Celui-ci a été confirmé dans son rôle de pilote de réserve et troisième pilote de l'écurie de Formule 1 pour la saison 2027, mais son programme comprendra également un deuxième défi de taille : ses débuts en championnat du monde d'endurance au volant de la nouvelle Hypercar de McLaren.

Une nouvelle étape importante dans la carrière de Fornaroli, qui pourra ainsi poursuivre son développement en F1 tout en retrouvant la compétition au plus haut niveau et en contribuant à un projet qui marquera le retour du constructeur de Woking au sommet de l'endurance.

La poursuite de son engagement en F1 constitue une étape importante. Tout au long de la saison 2026, Fornaroli a renforcé ses liens avec l'équipe grâce à un programme comprenant des essais avec d'anciennes monoplaces (TPC), deux participations à des séances d'essais libres en Grand Prix et un important travail sur simulateur. Ce programme de développement se poursuivra la saison prochaine, en parallèle de ses engagements en WEC.

"Le programme que McLaren m'a proposé cette année a été incroyable. Les journées de TPC que j'ai effectuées avec l'équipe, les deux séances d'EL1 et tout le travail réalisé sur le simulateur ont été des expériences extrêmement enrichissantes. À chaque fois que je travaille avec l'équipe, j'apprends quelque chose de nouveau. Je tiens à remercier McLaren pour son soutien et les possibilités de développement qu'elle m'offre", a déclaré Fornaroli à Motorsport.com.

L'expérience acquise en F1 constituera également une base importante pour son nouveau défi en endurance, une discipline qui nécessitera inévitablement un temps d'adaptation. Fornaroli en est conscient, mais estime que son parcours jusqu'ici lui a déjà permis d'acquérir des outils précieux.

"Tout cela sera également très important en WEC, car c'est un championnat extrêmement compétitif dans lequel j'aurai beaucoup à apprendre, qu'il s'agisse des dépassements, de la stratégie ou, bien sûr, de la découverte d'une voiture totalement nouvelle."

Fornaroli a déjà pu découvrir la Hypercar de McLaren, même si cette première expérience au volant s'est limitée à quelques kilomètres.

Leonardo Fornaroli (McLaren)

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Hier, l'Italien a effectué un seul tour, suffisant pour découvrir des sensations inédites. Son premier véritable essai avec l'équipe doit débuter aujourd'hui. Il pourra ainsi se familiariser davantage avec l'Hypercar et entamer son travail de développement en vue de ses débuts en WEC.

"C'était une expérience formidable. C'était la première fois que je montais dans une voiture à cockpit fermé, que je refermais la porte et que je prenais la piste, d'abord en mode électrique, avant que le moteur thermique ne se mette en marche. C'était quelque chose de totalement nouveau pour moi, mais vraiment, vraiment génial. J'ai hâte de remonter dans la voiture et d'effectuer mes premiers vrais kilomètres avec l'équipe", a-t-il confié.

Fornaroli participera également activement au développement de l'Hypercar, preuve supplémentaire de son implication dans le projet. McLaren abordera sa première saison en WEC avec de grandes ambitions, et le jeune Italien est convaincu que l'équipe dispose de tous les atouts nécessaires pour relever le défi.

"C'est incroyable de faire partie de ce programme. Ce sera évidemment notre première année en WEC, mais je suis très confiant. L'équipage est extrêmement compétitif, avec des pilotes très expérimentés et de jeunes pilotes très talentueux."

"Les ingénieurs sont très compétents, tout comme les mécaniciens. On parle de McLaren, une équipe qui a remporté des succès extraordinaires tout au long de son histoire en sport automobile. Courir avec elle l'année prochaine sera formidable."

Au-delà des aspects techniques et des perspectives de carrière, ce programme en endurance répond aussi à une envie que Fornaroli n'a jamais cachée : retrouver la compétition.

Après une saison passée en grande partie dans l'ombre en tant que pilote de réserve, à observer de l'intérieur le fonctionnement d'une équipe de Formule 1, la perspective de se battre à nouveau en piste constitue une motivation particulièrement forte.

Leonardo Fornaroli (McLaren)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Oui, la compétition m'a vraiment manqué. Chaque week-end où je suis sur le circuit en tant que pilote de réserve, je suis très envieux lorsque je vois Lando et Oscar courir. Retrouver la compétition sera donc une sensation incroyable."

Le calendrier 2027 comprendra également une épreuve particulièrement spéciale : les 24 Heures du Mans. Pour Fornaroli, il ne s'agira pas simplement de l'une des courses les plus importantes de la saison, mais de la réalisation d'un rêve de longue date, bien plus tôt qu'il ne l'avait imaginé.

"Absolument. Le Mans a toujours été un rêve pour moi. Je ne m'attendais pas à avoir l'occasion d'y courir dès l'année prochaine. C'est une course à laquelle je pense depuis de nombreuses années. Pouvoir y participer si tôt sera incroyable."

"Je suis les 24 Heures chaque année, quitte à veiller tard dans la nuit pour les regarder. Je pense que ce sera une sensation très particulière de courir pour la première fois sur un circuit aussi unique que celui du Mans."

La saison 2027 s'annonce donc particulièrement importante pour la suite de la carrière de Fornaroli. D'un côté, il conservera sa place au sein du programme de McLaren en Formule 1, avec la possibilité de renforcer encore ses liens avec l'équipe et de poursuivre sa progression. De l'autre, il retrouvera la compétition dans un championnat du monde de très haut niveau, tout en contribuant activement au développement d'une voiture entièrement nouvelle.

Deux engagements différents, mais complémentaires, qui témoignent de la volonté de McLaren de continuer à investir dans le jeune Italien en lui proposant un programme associant développement du pilote, expérience technique et, surtout, la possibilité de retrouver la compétition.

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