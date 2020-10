McLaren croit "fermement" à son nouveau concept aéro

En dépit des doutes émis par Carlos Sainz au Nürburgring, McLaren a la conviction d'être sur le bon chemin avec son nouveau package aérodynamique. Le pilote espagnol était le seul à en disposer lors du dernier Grand Prix et avait terminé cinquième, mais il avait confié une certaine amertume de ne pas avoir pu se mêler à la lutte pour le podium face à Daniel Ricciardo et Sergio Pérez. "Avec la voiture que j'avais aujourd'hui, je ne pouvais pas me battre pour le podium, mais avec celle que j'avais il y a deux courses, peut-être que j'aurais pu", avait-il même avancé, faisant allusion aux évolutions introduites par son écurie.

Chez McLaren, pas question toutefois de remettre si vite en cause le dernier développement majeur apporté à la MCL35. Pour Andreas Seidl, le potentiel est certain et il s'agit avant tout de parvenir à l'exploiter en ayant recours aux bons réglages.

"Nous croyons fermement à ce nouveau concept avec un nez différent", insiste le directeur de l'écurie de Woking. "C'est évidemment un changement assez significatif en matière de concept aéro, et il était donc clair qu'il nous faudrait du temps pour exploiter le plein potentiel de ce package. Je crois qu'avec tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, il nous faut simplement plus de temps afin de trouver le bon set-up et le point idéal avec la voiture. Avec ce package, nous percevons les éléments d'un potentiel accru. Mais globalement, ça n'a pas encore apporté un pas en avant pour ce qui est de la performance en courbe. C'est là-dessus que nous devons travailler, en espérant progresser à Portimão."

"Depuis l'Allemagne, nous nous sommes concentrés sur l'analyse et la compréhension des données récoltées au Nürburgring, de manière à tirer les bonnes conclusions et à trouver la meilleure manière de progresser. En nous basant sur ces analyses, nous continuerons à utiliser notre nouveau concept aéro au niveau du nez, combiné à une configuration compétitive et connue de la voiture. Nous continuerons à apporter de nouvelles évolutions sur la monoplace pour les tester vendredi et ainsi explorer davantage et quantifier notre nouveau concept."

McLaren est en pleine bagarre pour la troisième place du championnat constructeurs face à Racing Point et Renault. Avant le rendez-vous de ce week-end au Portugal, les trois équipes se tiennent en seulement six points. Depuis le début de la saison, Seidl estime que Racing Point dispose clairement de la troisième monoplace la plus rapide du plateau, et l'Allemand pense désormais que Renault a également pris le dessus.

"Si l'on regarde les deux derniers Grands Prix, je crois que Renault est clairement devant d'un ou deux dixièmes pour le moment, donc ils ont franchi un cap avec leur voiture", prévient Seidl. "Nous n'avons pas encore franchi ce cap. Je dirais que c'est une tendance, et c'est pour cela qu'il est important de faire en sorte de franchir ce cap lors des prochains Grands Prix, afin de rester en vie dans cette lutte."