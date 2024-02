Stella décrit la "culture de l’honnêteté intellectuelle" chez McLaren

Andrea Stella a succédé à Andreas Seidl, parti à la tête du groupe Sauber, au début de l'année 2023 et a été félicité pour avoir orienté McLaren dans une direction différente, mettant notamment en place une structure technique remaniée à Woking. L’Italien s’est aussi avéré être une figure de proue solide dans sa représentation de l'équipe devant le grand public et la presse.

Lorsqu'il est devenu évident que McLaren avait complètement manqué ses objectifs de performance au début de la saison 2023, Stella s'est empressé d'expliquer où l'écurie s'était trompée et quel était son plan pour remettre sa saison sur les rails. Stratégie de communication délibérée, donc ? C’est la question qu’a posée Motorsport.com au meneur d’hommes de l’équipe papaye.

"J'ai une stratégie très simple : dire les choses telles qu'elles sont. C'est très simple. Cela vous place dans une position solide", répond sans hésiter Andrea Stella. "Si vous essayez de créer des histoires qui ne reflètent pas la réalité, cela vous permettra de vous en tirer à court terme mais ne créera pas de fondations. Si nous voulons créer des fondations, nous devons nous en tenir à ce que nous savons, à ce que nous pensons être vrai."

"En fin de compte, je préférerais dire : 'Je ne peux pas partager ceci parce que je ne veux pas le donner à nos concurrents ou parce que c'est sensible, ou simplement parce que je suis incertain'. Je ne veux pas donner une opinion juste pour montrer que je peux parler de n'importe quoi. Je préfère ne rien dire !"

Une culture d’équipe

La franchise de Stella donne également le ton sur la manière dont McLaren travaille en interne. Pour l’Italien, celle-ci fait bel et bien partie des valeurs du team anglais, et s’impose comme une "culture".

"L'honnêteté intellectuelle et la rigueur sont très importantes. Et elles ne sont pas importantes parce qu'elles m'appartiennent. Elles sont importantes parce qu'elles appartiennent à notre culture en tant qu'équipe", souligne-t-il.

"Cela signifie qu'il s'agit d'une attente de la part de toute personne travaillant chez McLaren. Honnêteté intellectuelle, rigueur − reconnaître les faits pour ce qu'ils sont. Car une fois que nous savons [une chose], nous pouvons en faire quelque chose. Mais créer [quelque chose] après les faits n'est qu'une approche éphémère."

Andrea Stella, Team Principal de McLaren, célèbre le double podium de Lando Norris et Oscar Piastri.

Sous la direction de Stella, McLaren s'est lancé dans une série d’évolutions qui ont permis aux pilotes Lando Norris et Oscar Piastri de se battre pour les podiums à la mi-saison, l'écurie se hissant même à la quatrième place du classement des constructeurs, devant une équipe Aston Martin dont la parabole de performance a été tout autre. Le team principal estime qu’en dépit de premiers mois difficiles l’an dernier, 2023 s'était révélée gratifiante, et pas uniquement en raison de la série de neuf podiums de cette dernière partie de championnat.

"Je dois dire que j'ai apprécié cette nouvelle expérience dans ma carrière professionnelle, même lorsque les résultats n'étaient pas très bons en piste", a-t-il expliqué pour Motorsport.com. "C'est parce qu'en fait, la vraie motivation, le vrai plaisir que j'éprouve dans ce travail vient des interactions avec les gens. Et puis, voir que le groupe que vous essayez de construire grandit et voir les gens s'améliorer, se développer, devenir plus compétents, plus confiants, c'est en fait ce qui me donne l'énergie générant la détermination."

"Lorsque les résultats sur la piste arrivent, c'est un renforcement, une amplification. Mais on ne peut pas fonder la motivation. On ne peut même pas fonder sur les résultats la raison ultime pour laquelle on fait cela. On le fait par rapport au sens de la construction [que l'on mène]."