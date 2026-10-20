Formule 1

McLaren va utiliser ses derniers développements 2026 pour tester des concepts 2027

Les améliorations apportées par McLaren en fin de saison auront un double objectif en 2026, les nouvelles pièces devant servir de source d'inspiration pour sa F1 de 2027.

Haydn Cobb Jake Boxall-Legge

Publié: 20 oct. 2026, 06:55

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Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

McLaren a révélé que sa dernière série d'évolutions pour sa F1 2026 servira également à tester "des concepts fondamentaux qui seront repris sur la monoplace de l'année prochaine".

Après le Grand Prix de Singapour, le directeur de l'écurie, Andrea Stella, a expliqué son plan d'améliorations pour la fin de saison, précisant que les dernières améliorations seraient déployées au cours des trois prochaines manches - Austin, Mexico et São Paulo - afin de permettre à McLaren de disposer de trois courses sur des circuits aux caractéristiques différentes pour valider l'ensemble du package.

Ces améliorations visent naturellement à soutenir les efforts de McLaren au classement constructeurs 2026, mais elles ont également un double objectif, alors que l'écurie basée à Woking commence à se tourner vers l'année prochaine.

"Nous prévoyons effectivement de déployer certaines améliorations. Nous espérons qu'elles permettront de combler l'écart qui nous sépare des meilleures monoplaces et de mettre McLaren en mesure de se battre pour les podiums à la force du talent", a déclaré Stella.

"Quant à savoir si nous pourrons nous battre pour la victoire, je pense que nous devrons probablement attendre les trois dernières courses pour le savoir, car les améliorations seront mises en place par étapes."

"Il est important pour nous de mettre en œuvre ces améliorations, car nous sommes engagés dans une lutte serrée pour une place au classement du championnat. Mais nous souhaitons également valider certains concepts fondamentaux qui seront intégrés à la voiture de l'année prochaine."

Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Stella a expliqué que, les dispositifs aérodynamiques de sa F1 commençant déjà à atteindre leur maturité et à gagner en complexité, l'équipe souhaite tester des pièces susceptibles de constituer les fondements du concept pour 2027.

"Avec ce niveau de maturité des monoplaces, on commence à pousser le développement aérodynamique et on peut commencer à constater que certaines choses fonctionnent, mais que d'autres peuvent ne pas fonctionner, car l'aérodynamique commence à devenir suffisamment complexe après ce qui représente, en substance, deux années de développement", a-t-il déclaré.

"Si l'on considère que le développement a débuté le 2 janvier 2025, nous sommes désormais bien avancés dans l'année 2026. Ainsi, après deux ans, maintenant que c'est complexe, ça peut bien se passer, ou ça peut mal se passer."

"Nous souhaitions donc tester sur circuit certains des éléments fondamentaux que nous allons intégrer l'année prochaine, et je pense que c'est plutôt pratique, car Red Bull est pratiquement à égalité avec nous en termes de points et nous devance en termes de compétitivité. Et nous voulions nous fixer pour objectif [de rattraper] Ferrari au championnat."

À lire également :

Alors que McLaren vise à remonter au classement du championnat constructeurs de F1, l'écurie devra sans doute défendre sa troisième place face à Red Bull, puisque la structure basée à Milton Keynes s'est rapprochée à sept points après le Grand Prix de Singapour.

Ferrari conserve la deuxième place, avec 105 points d'avance sur McLaren, alors qu'il reste un maximum de 258 points à marquer, en supposant que le reste du calendrier de F1 2026 soit respecté, compte tenu des incertitudes pesant sur les Grands Prix du Qatar et d'Abu Dhabi du fait de la guerre en cours en Iran.

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