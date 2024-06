McLaren donne des nouvelles après l'incendie de la matinée

McLaren a été frappé par un début d'incendie avant les EL3 ce matin à Barcelone, qui a contraint l'équipe à évacuer son motorhome et son hub alors que les services de secours circonscrivaient le feu.

Peu avant le début des qualifications ce samedi après-midi, quelques heures après le début de l'incident, l'écurie a donné des nouvelles par le biais d'un court communiqué. "Ce matin, un incendie a été détecté dans notre Team Hub installé au circuit", peut-on lire.

"Tout le personnel et les invités ont été évacués du Team Hub et les services d'urgence du circuit se sont rendus sur les lieux dans les minutes qui ont suivi. Les services d'urgence du circuit et les pompiers locaux ont depuis éteint l'incendie."

"Un membre de l'équipe McLaren a été transporté à l'hôpital par précaution, et tout le personnel et les invités de McLaren sont au complet."

"Nous tenons à remercier tous les commissaires et les services d'urgence pour leur réaction rapide et professionnelle. Nous souhaitons également remercier la Formule 1, la FIA et nos concurrents qui ont proposé leur aide à notre équipe et à nos invités ce week-end."