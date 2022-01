McLaren : L'enquête FIA sur Abu Dhabi doit donner des réponses claires

Après la fin controversée de la saison 2021 de Formule 1 à Abu Dhabi, la FIA a lancé une enquête sur les derniers tours de l'épreuve devant l'ampleur de ce qu'elle a qualifié d'"incompréhensions" à la suite des événements qui ont conduit au sacre de Max Verstappen grâce à un dépassement de Lewis Hamilton dans les ultimes instants.

Si le processus est censé aboutir sur un rapport début mars, d'aucuns craignent que cette enquête ne serve à légitimer les actions polémiques de la direction de course et n'aboutisse pas sur un résultat transparent. Interrogé par Motorsport.com sur cette polémique, Zak Brown, le PDG de McLaren Racing, estime qu'il est important pour la crédibilité de la discipline qu'une réponse claire soit apportée sur ce qui s'est réellement passé et sur les décisions prises à Yas Marina.

Même s'il pense que la F1 va progressivement tourner la page de ce final à mesure que la saison 2022 débutera, il juge que charge revient à la FIA de traiter la procédure d'enquête avec tout le sérieux qu'elle mérite. "Je pense que pour toutes les controverses dans le domaine du sport, avec le temps, dès que la saison suivante commence, les blessures commencent à guérir."

"Mais je crois que la FIA doit publier un rapport [disant] 'voici ce qui s'est passé, voici comment et pourquoi nous pensons que cela s'est passé. Voici ce qui était bien, voici ce qui était mal', et tout ce qu'ils vont présenter dans le rapport, et ensuite montrer qu'ils ont pris des mesures pour s'assurer que cela ne se reproduise pas."

Max Verstappen et Lewis Hamilton au GP d'Abu Dhabi 2021

Le directeur de course de la fédération, Michael Masi, est au cœur des critiques sur la fin de course, et son rôle fera partie des éléments qui seront particulièrement scrutés au moment où l'enquête rendra ses conclusions. Brown se refuse évidemment à verser dans la théorie du complot parfois évoquée pour expliquer les choix faits à Abu Dhabi. "Je ne pense pas que ce soit une décision malveillante. Donc je ne suis pas d'accord avec ceux qui pourraient avoir l'opinion que cette discipline est corrompue, etc."

"Est-ce que je pense qu'une décision différente aurait pu être prise ? Oui, probablement. Mais je veux attendre de voir les conclusions de la FIA. Je pense que nous avons tous vu dans le sport des arbitres prendre des décisions avec lesquelles les gens ne sont pas d'accord. Parfois ils ont raison, parfois ils ont tort. Ça devient vite passionné. Puis la [nouvelle] saison commence et, bien qu'on ne l'oublie jamais, ça devient vite une chose qui appartient au passé."

"Nous devons faire le ménage dans tout ça"

Le dirigeant de McLaren pense également que la FIA doit se pencher sur la gestion de la F1 dans son ensemble, car il considère que des changements doivent être apportés sur toute une série de questions, et pas seulement sur les règles relatives aux Safety Cars. "Je suppose qu'ils vont arriver à une conclusion qui permettra de prendre de meilleures décisions à l'avenir. Et c'est ce qui me préoccupe le plus, car le résultat d'Abu Dhabi ne nous a pas affectés. Je suis plus préoccupé par la suite."

"[Regardez] les pénalités des pilotes. Lando [Norris] était à un incident près de perdre sa licence [en réalité, si Norris a bien compté dix points de pénalité sur sa Super Licence, ça n'a été que pendant quelques jours en juillet et aucun GP n'était disputé durant ce laps de temps, ndlr], ce qui était fou, car je ne me souviens pas d'un seul moment où Lando a piloté dangereusement. Nous avons écrit à la FIA et à la F1 à sept courses de la fin et nous avons dit que Lando était à une poussette de [Sergio] Pérez hors de la piste et sans le toucher [en référence à la pénalité reçue au GP d'Autriche, ndlr] de perdre sa licence. Pour moi, les points sur la licence devraient concerner le pilotage dangereux, pas les incidents de course."

"Je suis donc plus intéressé par le fait que tout cela soit rectifié, parce qu'en course nous étions inquiets pour Lando. Même si je comprends que tout le monde soit concentré sur Abu Dhabi, je regarde les deux dernières années et je me dis que nous devons faire le ménage dans tout ça."

Avec Jonathan Noble