McLaren espère que Norris et Ricciardo partageront leurs "secrets"

Carlos Sainz et Lando Norris ont été équipiers chez McLaren pendant les saisons 2019 et 2020, avant que l'Espagnol ne décide de rejoindre Ferrari pour 2021. Ils se sont rapidement entendus en dépit de leur différence d'âge et d'expérience. Leur fructueux tandem a tout autant été un atout du team pour tracer sa route vers le top 3 qu'un trait tiré sur un temps où tout tournait autour d'un tout puissant "patron", en la personne de Fernando Alonso.

Plus ouvert vers l'extérieur, le duo l'était en réalité également en interne, comme l'explique Andrea Stella. "Carlos et Lando ont été excellents cette année", a-t-il déclaré sur le site web de l'équipe. "Le niveau de collaboration entre les deux a été extrêmement élevé."

"C'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont si proches sur la piste. Lorsqu'il y a un dialogue ouvert et transparent entre les coéquipiers, cela élève leurs performances car ils peuvent faire des recoupements entre eux et identifier rapidement les points faibles de la voiture ou trouver la meilleure approche pour un virage."

"Cela a été possible grâce aux qualités personnelles de Carlos et Lando, et, je l'espère, à l'environnement que nous avons créé au sein de l'équipe et qui encourage l'ouverture et la confiance. Cela signifie que les pilotes se sentent à l'aise pour ouvrir leur boîte à secrets, plutôt que de garder cette boîte fermée pour ne pas donner d'avantage à leur coéquipier."

S'exprimant sur l'impact probable de l'arrivée dans le mélange de Ricciardo, Stella d'ajouter : "Il a prouvé qu'il est l'un des meilleurs. Le plus important à mes yeux est que nous préservions les conditions que nous avons créées pour permettre ce haut niveau de collaboration entre Carlos et Lando."

"Mais il ne s'agit pas seulement de préserver ces conditions, nous devrons peut-être les adapter. Daniel n'est pas Carlos et sa relation avec Lando sera différente. Elle sera peut-être similaire, mais elle ne sera pas la même et nous devons en être conscients et nous adapter en vue de maintenir ces standards."

James Key, le directeur technique de McLaren, qui a travaillé avec Ricciardo du temps de Toro Rosso, s'attend à retrouver un pilote encore meilleur qu'à ses débuts. "C'est un excellent pilote avec qui travailler. Il aura accumulé beaucoup d'expérience et de connaissances depuis la dernière fois que j'ai travaillé avec lui, donc je pense qu'il aura plusieurs longueurs d'avance sur ce qu'il était à l'époque au niveau de ce qu'il apportera à l'équipe."

"Il arrive en tant que vainqueur de course confirmé et est quelqu'un qui peut se mesurer aux meilleurs pilotes. Daniel est très facile à vivre, mais il est extrêmement déterminé et cela a un effet positif sur n'importe quelle équipe. Il sera une référence pour nous et, avec Lando, nous aurons l'un des meilleurs duos de pilotes du paddock."

