McLaren va faire tester la MCL35M à des jeunes pilotes

Charger le lecteur audio

La réglementation de la Formule 1 a évolué en 2022, et pas seulement du côté technique. Les jeunes pilotes vont pouvoir s'octroyer une expérience précieuse, puisque chaque écurie doit désormais faire rouler un rookie (pas plus de deux départs en Grand Prix) non seulement lors des essais réservés aux jeunes pilotes, en fin de saison, mais aussi lors de deux séances d'essais libres en week-end de Grand Prix.

Surtout, en raison de la révolution technique, les tests de monoplaces de l'an dernier sont autorisés avec très peu de limites, quand il fallait auparavant utiliser des voitures vieilles de deux ans.

McLaren n'a officiellement qu'un jeune protégé dans ses rangs : Ugo Ugochukwu, 14 ans. Quatrième du Championnat du monde de Karting 2021 dans la catégorie OK, l'Américain s'apprête à faire ses débuts en monoplace, en British F4. Cependant, il ne faut pas oublier les pilotes qui courent pour la légendaire écurie britannique en IndyCar, et c'est notamment le cas d'un certain Pato O'Ward.

À 22 ans seulement, O'Ward s'est classé quatrième puis troisième de ses deux premières saisons complètes en IndyCar, et il serait logique que McLaren lui donne sa chance, après sa première expérience en F1 aux essais d'Abu Dhabi en décembre dernier.

Patricio O'Ward

"En F1, pour la première fois depuis un moment, en raison du grand changement de réglementation, on a le droit de tester la voiture de l'an dernier. Nous voulons donc un programme d'essais comme celui que nous avions jadis", a déclaré Zak Brown, PDG de McLaren Racing, en marge du GP de St. Petersburg (Floride), en IndyCar. "Le règlement nous impose de mettre quelqu'un pour deux séances d'essais libres, mais nous n'avons pas décidé quoi. Il est toutefois certainement candidat."

Quant à savoir si le succès d'O'Ward en IndyCar peut réellement se confirmer dans la catégorie reine du sport automobile : "Quand et si quelqu'un arrive en F1, il s'agira davantage de ce qu'il ou elle fera dans la F1, c'est pourquoi nous devons faire des essais. Il ne s'agit pas forcément de gagner ici [en IndyCar], il s'agit d'essais en F1, de les comparer à Lando [Norris], à Daniel [Ricciardo] et aux autres pilotes."

"Remporter le championnat ici ne signifie pas que l'on s'adaptera à la F1, tout comme ne pas remporter le championnat ici ne signifie pas que l'on ne s'adaptera pas. Et c'est pourquoi nous avons ce programme d'essais."

Le coéquipier d'O'Ward, Felix Rosenqvist, est un pilote confirmé à déjà 30 ans, mais d'autres jeunes loups pourraient avoir leur chance avec McLaren. "Il pourrait y en avoir un dans ce paddock. C'est possible", indique Brown. S'agirait-il de Colton Herta, lui qui a déjà six victoires en IndyCar à son actif, à bientôt 22 ans ? "Colton ? S'il me le demande gentiment… Je pense que Colton est quelqu'un de très doué. Il est très impressionnant", répond un Brown énigmatique.

Propos recueillis par Charles Bradley