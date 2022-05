McLaren exclut tout rachat par Audi

Charger le lecteur audio

Le groupe Volkswagen, compagnie mère d'Audi, prépare l'arrivée du constructeur allemand et de la marque sœur Porsche en Formule 1 à partir de 2026. Porsche semble bien parti pour s'associer à Red Bull, mais Audi a des plans plus incertains et continue d'évaluer ses options.

L'entreprise a tenu des discussions avec McLaren, et l'une des options envisagées était un rachat complet de l'écurie, qui serait devenue l'équipe officielle Audi. Cependant, s'exprimant au Grand Prix de Miami, Zak Brown s'est montré clair sur le fait que le team n'était pas à vendre.

Lorsque Motorsport.com lui a demandé si un rachat était possible, le PDG de McLaren a répondu : "Non, non. Nos actionnaires sont très investis dans McLaren. Nous avons bien eu des conversations avec Audi, et nous ne sommes pas à vendre. Nous sommes très engagés pour notre avenir et nous nous débrouillons vraiment bien en piste."

"Les actionnaires apportent des investissements conséquents pour donner à notre équipe les ressources nécessaires afin de revenir aux avant-postes, et commercialement, nous sommes dans une très bonne situation. Le moral est vraiment bon dans l'équipe. Vendre l'écurie ne nous intéresse pas du tout. Nous sommes McLaren F1. C'est ce que nous allons rester, et nous allons rester propriétaires de l'écurie."

Zak Brown, PDG, McLaren Racing

La confiance de Brown sur l'avenir de McLaren trouve sa source dans l'amélioration de la situation financière de l'écurie, qui a bien rebondi après avoir été en grande difficulté au début de la pandémie de COVID-19. L'Américain rappelle notamment un accord de 185 millions de dollars avec l'investisseur MSP Sports Capital, qui a donné plus de marge de manœuvre à l'écurie pour prendre les meilleures décisions en vue de son avenir.

"Nous sommes dans une position vraiment solide, et ce n'était pas le cas il y a 18 mois", déclare Brown. "MSP Sports Capital est arrivé et a investi ; vous [journalistes] savez tous dans quelle situation nous nous trouvions il y a 18 mois. Cela paraît désormais lointain, surtout vu la situation actuelle. Nos termes pour tout partenariat seraient de conserver la propriété de l'écurie. Si quelqu'un veut négocier autre chose, alors il n'y a pas de négociations à avoir."

Si l'éventualité d'une vente de l'équipe à Audi est écartée, Brown précise que la motorisation des McLaren à partir de 2026 est un sujet complètement différent. "Nous n'envisagerons pas un rachat de McLaren, mais c'est à Andreas [Seidl, directeur d'équipe] de décider quelle unité de puissance il veut à l'arrière de la monoplace", conclut-il.